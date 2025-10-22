Postingan GBP/USD melemah saat Dolar AS menguat, trader menunggu data CPI Inggris dan AS muncul di BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD anjlok selama sesi Amerika Utara pada hari Selasa, turun lebih dari 0,17% karena Greenback menunjukkan pemulihan, mencapai level tertinggi dalam tiga hari, menurut Indeks Dolar AS (DXY). Pada saat penulisan, pasangan ini diperdagangkan di level 1,3384 setelah mencapai level tertinggi 1,3417. Sterling melemah di bawah 1,34 karena pengetatan fiskal mengancam di Inggris Agenda ekonomi yang langka dipicu oleh penutupan pemerintah di AS membuat para trader bergantung pada postingan media sosial atau komentar dari Presiden AS Donald Trump. Selain itu, rilis mendatang dari angka Indeks Harga Konsumen (CPI) terbaru di AS pada hari Jumat membuat pergerakan harga tetap tenang. Sementara itu, di Inggris, Pinjaman Bersih Sektor Publik pada September mencapai 20,24 miliar pound, lebih rendah dari perkiraan median defisit 20,5 miliar pound yang diharapkan oleh analis. Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves mengisyaratkan bahwa dia akan menaikkan pajak dan memangkas pengeluaran untuk tetap pada jalur memenuhi target fiskalnya. Dia juga bertujuan untuk menghindari mengecewakan investor yang telah mendorong biaya pinjaman Inggris naik tajam. Minggu lalu, dia membuat komentar bahwa dia ingin memiliki penyangga fiskal yang lebih besar untuk bermanuver di tengah pasar keuangan global, menambahkan bahwa menciptakan satu dalam anggaran 26 November akan memerlukan beberapa kompromi. Sementara itu, para trader sedang mengawasi rilis data inflasi Inggris pada hari Rabu. Perkiraan menunjukkan bahwa CPI akan naik dari 3,8% menjadi 4% pada September, tetapi jika meleset dari target bisa membuka pintu bagi Bank of England untuk melanjutkan siklus pelonggaran. Grafik Harga GBP/USD – Harga Pound Sterling Harian Minggu ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Pound Sterling (GBP) terhadap mata uang utama yang terdaftar minggu ini. Pound Sterling adalah yang terkuat terhadap Yen Jepang. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0,47% 0,36% 0,83% -0,02% -0,12% -0,16%... Postingan GBP/USD melemah saat Dolar AS menguat, trader menunggu data CPI Inggris dan AS muncul di BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD anjlok selama sesi Amerika Utara pada hari Selasa, turun lebih dari 0,17% karena Greenback menunjukkan pemulihan, mencapai level tertinggi dalam tiga hari, menurut Indeks Dolar AS (DXY). Pada saat penulisan, pasangan ini diperdagangkan di level 1,3384 setelah mencapai level tertinggi 1,3417. Sterling melemah di bawah 1,34 karena pengetatan fiskal mengancam di Inggris Agenda ekonomi yang langka dipicu oleh penutupan pemerintah di AS membuat para trader bergantung pada postingan media sosial atau komentar dari Presiden AS Donald Trump. Selain itu, rilis mendatang dari angka Indeks Harga Konsumen (CPI) terbaru di AS pada hari Jumat membuat pergerakan harga tetap tenang. Sementara itu, di Inggris, Pinjaman Bersih Sektor Publik pada September mencapai 20,24 miliar pound, lebih rendah dari perkiraan median defisit 20,5 miliar pound yang diharapkan oleh analis. Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves mengisyaratkan bahwa dia akan menaikkan pajak dan memangkas pengeluaran untuk tetap pada jalur memenuhi target fiskalnya. Dia juga bertujuan untuk menghindari mengecewakan investor yang telah mendorong biaya pinjaman Inggris naik tajam. Minggu lalu, dia membuat komentar bahwa dia ingin memiliki penyangga fiskal yang lebih besar untuk bermanuver di tengah pasar keuangan global, menambahkan bahwa menciptakan satu dalam anggaran 26 November akan memerlukan beberapa kompromi. Sementara itu, para trader sedang mengawasi rilis data inflasi Inggris pada hari Rabu. Perkiraan menunjukkan bahwa CPI akan naik dari 3,8% menjadi 4% pada September, tetapi jika meleset dari target bisa membuka pintu bagi Bank of England untuk melanjutkan siklus pelonggaran. Grafik Harga GBP/USD – Harga Pound Sterling Harian Minggu ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Pound Sterling (GBP) terhadap mata uang utama yang terdaftar minggu ini. Pound Sterling adalah yang terkuat terhadap Yen Jepang. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0,47% 0,36% 0,83% -0,02% -0,12% -0,16%...