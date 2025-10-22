BursaDEX+
GBP/USD melemah saat Dolar AS menguat, trader menunggu data CPI Inggris dan AS

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/22 03:57
GBP/USD anjlok selama sesi Amerika Utara pada hari Selasa, turun lebih dari 0,17% saat Greenback mengalami pemulihan, mencapai level tertinggi dalam tiga hari, menurut Indeks Dolar AS (DXY). Pada saat penulisan, pasangan ini diperdagangkan di level 1,3384 setelah mencapai level tertinggi 1,3417.

Sterling melemah di bawah 1,34 saat pengetatan fiskal mengancam di Inggris

Agenda ekonomi yang langka dipicu oleh penutupan pemerintah di AS membuat para pedagang bergantung pada postingan media sosial atau komentar dari Presiden AS Donald Trump. Selain itu, rilis mendatang dari angka Indeks Harga Konsumen (CPI) terbaru di AS pada hari Jumat membuat pergerakan harga tetap tenang.

Sementara itu, di Inggris, Pinjaman Bersih Sektor Publik pada September mencapai 20,24 miliar pound, lebih rendah dari perkiraan median defisit 20,5 miliar pound yang diharapkan oleh para analis.

Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves mengisyaratkan bahwa dia akan menaikkan pajak dan memotong pengeluaran untuk tetap pada jalur memenuhi target fiskalnya.

Dia juga bertujuan untuk menghindari mengecewakan investor yang telah mendorong biaya pinjaman Inggris naik tajam. Minggu lalu, dia membuat komentar bahwa dia ingin memiliki penyangga fiskal yang lebih besar untuk bermanuver di tengah pasar keuangan global, menambahkan bahwa menciptakan hal tersebut dalam anggaran 26 November akan memerlukan beberapa kompromi.

Sementara itu, para pedagang sedang mengawasi rilis data inflasi Inggris pada hari Rabu. Perkiraan menunjukkan bahwa CPI akan naik dari 3,8% menjadi 4% pada September, tetapi jika angkanya meleset dari perkiraan, hal ini bisa membuka pintu bagi Bank of England untuk melanjutkan siklus pelonggaran moneternya.

Grafik Harga GBP/USD – Harian

Harga Pound Sterling Minggu Ini

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Pound Inggris (GBP) terhadap mata uang utama yang terdaftar minggu ini. Pound Inggris paling kuat terhadap Yen Jepang.

USDEURGBPJPYCADAUDNZDCHF
USD0.47%0.36%0.83%-0.02%-0.12%-0.16%0.41%
EUR-0.47%-0.11%0.46%-0.49%-0.49%-0.69%-0.04%
GBP-0.36%0.11%0.30%-0.38%-0.38%-0.58%0.05%
JPY-0.83%-0.46%-0.30%-0.91%-0.99%-1.08%-0.52%
CAD0.02%0.49%0.38%0.91%-0.06%-0.21%0.43%
AUD0.12%0.49%0.38%0.99%0.06%-0.21%0.40%
NZD0.16%0.69%0.58%1.08%0.21%0.21%0.64%
CHF-0.41%0.04%-0.05%0.52%-0.43%-0.40%-0.64%

Peta panas menunjukkan perubahan persentase mata uang utama satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sementara mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Pound Inggris dari kolom kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, perubahan persentase yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili GBP (dasar)/USD (kutipan).

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-slips-as-dollar-rebounds-traders-await-uk-and-us-cpi-data-202510211547

