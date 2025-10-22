Tether Mencapai 500 Juta Pengguna saat Pasokan USDT Mencapai $182 Miliar

Tether mengumumkan pada 21 Oktober 2025 bahwa stablecoin USDT-nya telah mencapai 500 juta pengguna untuk pertama kalinya. CEO Paolo Ardoino menyebut pencapaian ini sebagai "kemungkinan prestasi inklusi keuangan terbesar dalam sejarah" dalam postingan di X. Pengumuman ini datang saat total pasokan USDT mendekati $182 miliar, menjadikannya pemain dominan di pasar stablecoin.

Waktu pengumuman ini sangat penting. Pada hari yang sama, Tether mengungkapkan investasi strategis di Kotani Pay, perusahaan fintech berbasis Kenya yang menghubungkan pengguna cryptocurrency dengan sistem pembayaran lokal di seluruh Afrika. Langkah ini menunjukkan di mana Tether melihat pertumbuhan masa depannya: pasar berkembang di mana perbankan tradisional masih terbatas.

Pertumbuhan Eksplosif di Wilayah Berkembang

Basis pengguna Tether telah tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Pada Maret 2025, perusahaan baru saja melampaui 400 juta pengguna. Itu berarti mereka menambahkan 100 juta pengguna dalam waktu sekitar tujuh bulan. Sebagian besar ekspansi ini terjadi di negara-negara berkembang di mana USDT berfungsi sebagai alat untuk transaksi sehari-hari dan tabungan.

Menurut Ardoino, 37% pengguna USDT memperlakukan stablecoin sebagai rekening tabungan mereka karena mereka tidak memiliki akses ke bank lokal. Di negara-negara yang menghadapi inflasi tinggi atau ketidakstabilan mata uang, memegang dolar digital menawarkan perlindungan yang tidak dapat diberikan oleh mata uang lokal.

Sumber: @paoloardoino

Investasi di Afrika sesuai dengan pola ini. Antara Juli 2024 dan Juni 2025, volume transaksi cryptocurrency di Afrika Sub-Sahara melebihi $205 miliar, mewakili peningkatan 52% dari tahun sebelumnya. Nigeria, Kenya, Afrika Selatan, dan Ethiopia memimpin pertumbuhan ini, dengan pengguna beralih ke stablecoin untuk pengiriman uang dan pembayaran lintas batas.

Kinerja Keuangan dan Posisi Pasar

Bisnis Tether menghasilkan keuntungan besar. Perusahaan melaporkan keuntungan sebesar $4,9 miliar hanya pada Q2 2025, membawa pendapatan paruh pertama mereka menjadi $5,7 miliar. Sebagian besar berasal dari pendapatan operasional, dengan keuntungan tambahan dari kepemilikan Bitcoin dan emas.

Penerbit stablecoin ini sekarang memegang lebih dari $127 miliar dalam sekuritas Perbendaharaan AS, menjadikannya salah satu pemegang utang pemerintah AS terbesar secara global. Jika Tether adalah sebuah negara, itu akan menempati peringkat ke-18 di antara pemegang Perbendaharaan AS.

Meskipun kekuatan finansial ini, dominasi pasar Tether menunjukkan tanda-tanda erosi. Sementara USDT tetap menjadi pemimpin yang jelas dengan $182 miliar dalam peredaran, pangsa pasarnya turun dari 70% pada November 2024 menjadi 59,9% pada Oktober 2025. USDC dari Circle tumbuh dari $24,3 miliar menjadi $76,3 miliar selama periode yang sama, sementara pesaing baru Ethena's USDe mencapai $12,2 miliar dari hampir nol.

Angka absolut menceritakan kisah yang berbeda. Tether menambahkan hampir $50 miliar dalam pasokan baru antara November 2024 dan Oktober 2025. Pasar berkembang pesat, dan pesaing tumbuh lebih cepat dalam hal persentase, tetapi USDT terus menambahkan miliaran dalam nilai absolut.

Tantangan Regulasi dan Adaptasi

Regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Eropa menciptakan hambatan bagi Tether. Bursa-bursa besar Eropa menghapus daftar atau membatasi pasangan perdagangan USDT pada April 2025 karena stablecoin tersebut tidak memenuhi persyaratan kepatuhan MiCA. Tekanan regulasi ini membantu meningkatkan pangsa pasar USDC, karena dengan cepat memperoleh lisensi yang diperlukan.

Tether merespons dengan strategi dua arah. Perusahaan berinvestasi di StablR dan Quantoz, penerbit stablecoin Eropa yang beroperasi di bawah lisensi yang tepat. Ini memungkinkan Tether untuk mempertahankan pengaruh di pasar Eropa tanpa secara langsung mengekspos USDT ke risiko regulasi.

Yang lebih penting, Tether mengumumkan rencana untuk USAT, stablecoin yang diatur AS yang dirancang untuk mematuhi GENIUS Act. Perusahaan menunjuk Bo Hines, mantan Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, sebagai CEO divisi AS mereka. USAT diharapkan akan diluncurkan pada akhir 2025.

Ekspansi di Luar Stablecoin

Tether telah melakukan diversifikasi secara agresif. Perusahaan mengumpulkan $200 juta untuk menciptakan perusahaan perbendaharaan emas yang berfokus pada Tether Gold (XAUt), yang melampaui nilai $1 miliar pada 1 Oktober 2025. Setiap token XAUt mewakili satu ons emas fisik yang disimpan di brankas Swiss.

Perusahaan juga telah mengerahkan sekitar $4 miliar ke dalam investasi teknologi berbasis AS melalui Tether Investments dan XXI Capital. Investasi tunggal terbesar adalah $775 juta di platform video Rumble. Investasi lain menargetkan kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan infrastruktur open-source.

Selain itu, Tether sedang mengeksplorasi potensi akuisisi senilai $1,17 miliar terhadap Northern Data, perusahaan infrastruktur AI Jerman, bermitra dengan Rumble. Ini akan mengubah Tether dari sekadar penerbit stablecoin menjadi penyedia komputasi awan utama.

Pertanyaan Valuasi

Bloomberg melaporkan pada September 2025 bahwa Tether sedang dalam pembicaraan untuk mengumpulkan hingga $20 miliar dengan valuasi $500 miliar. Ini akan menempatkan perusahaan bersama raksasa teknologi seperti OpenAI dan SpaceX sebagai salah satu perusahaan swasta paling berharga secara global. Penggalangan dana akan melibatkan penjualan sekitar 3% perusahaan tanpa mengurangi pemegang saham yang ada.

Apakah investor akan membayar premium seperti itu masih belum pasti. Tether beroperasi di ruang yang menguntungkan tetapi kontroversial. Perusahaan telah menghadapi pertanyaan terus-menerus tentang transparansi cadangan sepanjang sejarahnya dan menyelesaikan masalah dengan regulator AS pada 2021 atas pernyataan masa lalu tentang dukungannya.

Kesimpulan

Pertumbuhan Tether hingga 500 juta pengguna menunjukkan permintaan nyata untuk stablecoin berbasis dolar di wilayah dengan akses perbankan terbatas dan mata uang tidak stabil. Perusahaan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin stablecoin melalui ekspansi agresif di pasar berkembang, sumber daya keuangan yang substansial, dan diversifikasi strategis. Namun, tekanan regulasi di pasar yang berkembang dan meningkatnya persaingan dari alternatif yang patuh seperti USDC menunjukkan bahwa lanskap stablecoin menjadi lebih kompleks. Kemampuan Tether untuk menavigasi tantangan ini sambil mempertahankan keunggulan adopsi akar rumputnya akan menentukan apakah mereka dapat mempertahankan dominasinya.