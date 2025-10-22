Reli Bitcoin ke $114K menyoroti kepercayaan trader futures yang meningkat

Pedagang futures kripto kembali ke pasar dan membuka posisi baru saat Bitcoin, SOL, dan ETH naik ke level resistensi atas hari ini.
Poin penting:
Volume spot dan futures yang meningkat menunjukkan pedagang kembali berani masuk ke pasar kripto.
Pedagang memposisikan diri untuk kenaikan, tetapi grafik mengisyaratkan bahwa pedagang swing akan menjual puncak reli intra-hari.
