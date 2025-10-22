Mariah Carey Akan Menjadi Person Of The Year MusiCares 2026

Mariah Carey Ethan James Green

Pemenang Grammy lima kali dan penerima penghargaan Recording Academy Global Impact Award 2024 Mariah Carey akan dianugerahi sebagai MusiCares Person of the Year 2026 selama acara tahunan Grammy Week organisasi tersebut.

Gala amal Person of the Year ke-35 akan diselenggarakan di Los Angeles Convention Center pada Jumat, 30 Januari 2026, dua malam sebelum Grammy Awards 2026 di Crypto.com Arena.

"Kami merasa terhormat untuk mengakui Mariah Carey sebagai MusiCares Person of the Year tahun ini, seorang kekuatan kreatif sejati dan bakat langka dalam satu generasi," kata Harvey Mason Jr., CEO Recording Academy dan MusiCares. "Keseniannya dan suaranya telah membantu membentuk suara zaman kita. Kami menantikan untuk merayakan karier luar biasanya pada malam yang sangat istimewa ini."

Carey akan dihormati atas karier luar biasanya serta komitmen jangka panjangnya dalam mendukung komunitas dan orang-orang yang membutuhkan serta memajukan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dia mendirikan Camp Mariah pada tahun 1994 bermitra dengan Fresh Air Fund untuk mendukung pemuda kurang beruntung. Pada Desember 1994, Carey menyelenggarakan konser amal yang mengumpulkan lebih dari $700.000 untuk Dana tersebut, dan dia secara pribadi menyumbangkan $1 juta. Upaya filantropisnya juga mencakup bantuan untuk komunitas yang terdampak Badai Katrina dan, baru-baru ini, pandemi COVID-19.

Sejak 1991, gala Person of the Year telah mengumpulkan dana untuk mendukung program-program MusiCares, termasuk layanan kesehatan dan kebugaran, pemulihan kecanduan, perawatan preventif, bantuan bencana, dan dukungan darurat bagi para profesional musik. Carey bergabung dengan daftar terhormat penerima penghargaan MusiCares termasuk The Grateful Dead, Jon Bon Jovi, Berry Gordy, Smokey Robinson dan Joni Mitchell.

"Pengaruh Mariah Carey meluas jauh melampaui keseniannya yang luar biasa," kata Theresa Wolters, Direktur Eksekutif MusiCares. "Dia telah menggunakan platformnya secara konsisten untuk memberikan dukungan nyata kepada komunitas, baik melalui bantuan bencana, pemberdayaan pemuda, atau program yang membantu mereka yang menghadapi hambatan untuk mendapatkan kesempatan. Karyanya mencerminkan nilai-nilai inti MusiCares: menciptakan sistem perawatan yang mengangkat orang dan memastikan para profesional musik dan komunitas dapat berkembang. Menghormatinya sebagai Person of the Year merayakan baik warisan musiknya yang luar biasa maupun dedikasinya untuk membuat perbedaan bermakna dalam kehidupan orang lain."

Carey, yang dimasukkan ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2022, adalah artis wanita dengan penjualan terbaik sepanjang masa dengan lebih dari 200 juta album terjual hingga saat ini dan 19 single No. 1 Billboard Hot 100 (18 ditulis sendiri), lebih banyak dari artis solo mana pun dalam sejarah. Memoarnya, "The Meaning of Mariah Carey," debut di posisi No. 1 dalam daftar Best Seller The New York Times.