Elizabeth Warren Mendesak Departemen Keuangan untuk Mengatasi Kelemahan UU GENIUS

Sen. Elizabeth Warren telah mengkritik keras GENIUS Act yang baru diberlakukan, dengan menyebutkan risiko keuangan dan konflik kepentingan terkait Trump. Dia mendesak Departemen Keuangan untuk menutup celah regulasi dan memperkuat perlindungan bagi konsumen dan sistem ekonomi. Seruan Warren datang dalam surat resmi kepada Menteri Keuangan Scott Bessent, pertama kali dilaporkan oleh Punchbowl News.

GENIUS Act Menuai Kritik karena Regulasi Ringan

Elizabeth Warren menggambarkan Guiding and Establishing Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS) sebagai "kerangka regulasi yang ringan untuk bank kripto." Dia mengatakan undang-undang tersebut membuka sistem keuangan AS terhadap potensi ancaman karena pengawasan yang tidak memadai. Warren bersikeras Departemen Keuangan harus bertindak cepat untuk mengisi celah dalam undang-undang tersebut.

Undang-undang tersebut mengharuskan stablecoin didukung sepenuhnya oleh dolar AS atau aset likuid dan mewajibkan audit tahunan untuk penerbit utama. Namun, Elizabeth Warren berpendapat bahwa langkah-langkah ini tidak cukup untuk melindungi pembayar pajak dan memastikan keamanan nasional. Dia mendesak Departemen Keuangan untuk menerapkan undang-undang secara ketat dan transparan.

Badan-badan federal utama masih bekerja untuk menerapkan GENIUS Act, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh mantan Presiden Donald Trump pada bulan Juli. Meskipun legislasi tersebut disahkan oleh kedua kamar Kongres, kritikus memperingatkan bahwa undang-undang tersebut meninggalkan celah serius. Elizabeth Warren menekankan bahwa penegakan regulasi harus sesuai dengan risiko yang ditimbulkan oleh pasar kripto yang berkembang.

Stablecoin Terkait Trump Memicu Kekhawatiran Konflik

Elizabeth Warren mengangkat tanda bahaya tentang World Liberty Financial USD, stablecoin yang didukung keluarga Trump yang kini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Dia berpendapat bahwa konflik kepentingan yang melibatkan hubungan Trump dengan sektor kripto merusak kepercayaan publik. Dalam suratnya, Warren menuntut Departemen Keuangan menjelaskan bagaimana mereka akan menangani masalah-masalah ini.

Menurut Bankrate, World Liberty Financial USD memegang pangsa yang signifikan di pasar stablecoin. Elizabeth Warren memperingatkan bahwa keterkaitan politik seperti itu dapat mempengaruhi regulasi dan membahayakan stabilitas keuangan. Dia menyatakan, "Departemen Keuangan harus mengatasi risiko korupsi dan mengusulkan perlindungan dalam pembuatan aturannya."

Warren juga mengatakan bahwa GENIUS Act kurang perlindungan terhadap pengaruh orang dalam selama implementasinya. Dia meminta Departemen Keuangan untuk mengisolasi aturan dari campur tangan politik atau korporasi. Selain itu, dia meminta departemen tersebut untuk mendukung solusi legislatif yang lebih kuat yang sedang dipertimbangkan di Kongres.

Elizabeth Warren Mendesak Tindakan Setelah Kesalahan Paxos

Elizabeth Warren menyoroti kesalahan pencetakan PYUSD senilai $3 triliun oleh Paxos baru-baru ini sebagai bukti bahaya operasional di sektor stablecoin. Dia menyatakan bahwa insiden tersebut menyoroti risiko signifikan terhadap integritas pasar dan stabilitas keuangan. Paxos kemudian menyebut kesalahan tersebut sebagai masalah teknis, tetapi kekhawatiran tetap ada.

Warren memperingatkan bahwa kegagalan seperti itu dapat mengguncang kepercayaan dan mengganggu stabilitas sistem keuangan jika tidak ditangani. Dia meminta Departemen Keuangan untuk menjelaskan bagaimana mereka berencana mencegah kejadian serupa di masa depan. Elizabeth Warren bersikeras bahwa lembaga tersebut harus mengungkapkan alat atau wewenang apa yang dibutuhkan untuk mengelola ancaman ini.

Dia menekankan bahwa GENIUS saja tidak dapat mencakup risiko yang lebih luas terkait dengan stablecoin. Elizabeth Warren merekomendasikan agar pembicaraan bipartisan yang sedang berlangsung di Kongres harus fokus pada regulasi industri kripto yang lebih luas. Dia mencatat, "Departemen Keuangan harus mengadvokasi legislasi yang bermakna yang memastikan integritas pasar dan perlindungan konsumen."

