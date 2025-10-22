Wise merekrut manajer produk stablecoin untuk menilai peluang dan ancaman aset digital

PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa Ledger Insights melaporkan bahwa perusahaan pembayaran lintas batas Wise sedang melakukan langkah pertamanya ke dalam ruang stablecoin, merekrut manajer produk aset digital dengan pengalaman dalam membangun dompet stablecoin atau solusi pembayaran. Wise mengklaim stablecoin dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian dan menciptakan tekanan kompetitif bagi pesaing yang baru muncul. Perusahaan memproyeksikan volume pembayaran lintas batas sebesar £145 miliar pada 2024, dengan tingkat biaya rata-rata 0,58%, yang sesuai dengan £840 juta dalam pendapatan lintas batas. Laporan tersebut menunjukkan bahwa akan sulit bagi stablecoin untuk secara signifikan mengungguli Wise dalam hal biaya, dan bahwa hubungan perbankan global tetap penting untuk deposit dan penarikan stablecoin. Wise juga mungkin menyediakan layanan terkait kepada perusahaan pembayaran stablecoin. PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa Ledger Insights melaporkan bahwa perusahaan pembayaran lintas batas Wise sedang melakukan langkah pertamanya ke dalam ruang stablecoin, merekrut manajer produk aset digital dengan pengalaman dalam membangun dompet stablecoin atau solusi pembayaran. Wise mengklaim stablecoin dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian dan menciptakan tekanan kompetitif bagi pesaing yang baru muncul. Perusahaan memproyeksikan volume pembayaran lintas batas sebesar £145 miliar pada 2024, dengan tingkat biaya rata-rata 0,58%, yang sesuai dengan £840 juta dalam pendapatan lintas batas. Laporan tersebut menunjukkan bahwa akan sulit bagi stablecoin untuk secara signifikan mengungguli Wise dalam hal biaya, dan bahwa hubungan perbankan global tetap penting untuk deposit dan penarikan stablecoin. Wise juga mungkin menyediakan layanan terkait kepada perusahaan pembayaran stablecoin.