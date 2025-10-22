FalconX mentransfer 45.814 ETH ke dua dompet baru, kemungkinan ke Bitmine

PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa, menurut Onchain Lens, FalconX mentransfer 45.814 ETH (setara dengan sekitar $177,62 juta pada saat itu) ke dua dompet yang baru dibuat. Kedua alamat ini mungkin milik Bitmine.

