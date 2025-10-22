Bursa Asia menindak penimbun kripto yang menyamar sebagai perusahaan terdaftar

Tiga pasar saham teratas Asia memperketat aturan pencatatan mereka dan mengawasi perusahaan untuk memastikan mereka tidak menjadi kendaraan investasi kripto semu.

Langkah ini muncul saat regulator di seluruh wilayah mulai menyadari fenomena baru Digital Asset Treasuries (DAT). Perusahaan-perusahaan ini ada, pertama dan terutama, untuk mengumpulkan dan menyimpan mata uang kripto daripada menjalankan bisnis tradisional.

Perlawanan yang berkumpul ini mewakili titik balik bagi industri yang berkontribusi pada lonjakan Bitcoin pada 2025. Mata uang digital terbesar di dunia mencapai rekor $126.251 pada 6 Oktober, tertinggi sepanjang sejarahnya dan kenaikan 18% year-to-date, karena perusahaan publik di seluruh dunia mengadopsi taktik penimbunan Bitcoin yang dipelopori oleh MicroStrategy Inc. senilai $70 miliar milik Michael Saylor.

Namun, antusiasme telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Harga saham DAT telah jatuh tajam bersamaan dengan koreksi pasar kripto yang lebih luas, dengan investor ritel diperkirakan telah kehilangan lebih dari $17 miliar, menurut 10X Research.

Hong Kong bergerak untuk mengendalikan perbendaharaan digital

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEX) dilaporkan telah menolak atau menantang setidaknya lima perusahaan yang berusaha beralih ke model perbendaharaan yang berpusat pada aset digital selama beberapa bulan terakhir, dengan mengutip aturan pencatatan yang melarang mempertahankan posisi likuid besar dari kepemilikan. Tidak ada aplikasi yang disetujui.

Aturan bursa mengklasifikasikan perusahaan dengan mayoritas aset dalam bentuk tunai atau investasi jangka pendek sebagai "perusahaan tunai," yang dapat ditangguhkan atau dihapus dari daftar. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah perusahaan cangkang memanfaatkan status terdaftar mereka untuk menghasilkan keuntungan spekulatif.

"Peraturan pencatatan secara langsung membentuk seberapa cepat dan seberapa bersih model perbendaharaan aset digital dapat beroperasi," kata Rick Maeda, analis kripto berbasis Tokyo di Presto Research. Aturan yang "dapat diprediksi dan akomodatif" menarik modal dan meningkatkan kepercayaan investor, sementara lingkungan yang lebih keras menghambat kecepatan eksekusi DAT, tambahnya.

Juru bicara HKEX menyatakan bahwa kerangka kerja bursa memastikan semua perusahaan yang terdaftar dan yang mengajukan permohonan mempertahankan operasi bisnis yang "layak dan berkelanjutan".

India dan Australia mengikuti jejak

Di India, Bombay Stock Exchange (BSE) baru-baru ini menolak aplikasi Jetking Infotrain untuk menerbitkan saham baru melalui alokasi preferensial setelah perusahaan mengumumkan rencana untuk menginvestasikan sebagian hasil dalam aset kripto. Perusahaan telah mengajukan banding atas keputusan tersebut, seperti yang dinyatakan dalam pengajuan regulasi.

Australia telah mengadopsi sikap hati-hati yang serupa. Australian Securities Exchange (ASX) melarang perusahaan terdaftar memegang lebih dari 50% neraca mereka dalam bentuk tunai atau aset seperti tunai, aturan yang secara efektif memblokir model DAT.

Perusahaan perangkat lunak Locate Technologies Ltd., yang mulai membeli Bitcoin awal tahun ini, kini mengalihkan pencatatannya ke Selandia Baru, di mana NZX telah menunjukkan keterbukaan yang lebih besar untuk menjadi tuan rumah DAT.

Juru bicara ASX mengatakan bahwa meskipun strategi perbendaharaan kripto tidak secara eksplisit dilarang, perusahaan yang mengejarnya harus mempertimbangkan untuk menyusun eksposur mereka sebagai exchange-traded funds (ETF) untuk mematuhi standar pencatatan.

Jepang menonjol sebagai satu-satunya pasar Asia-Pasifik utama di mana perusahaan terdaftar dapat secara bebas mengadopsi strategi perbendaharaan aset digital. Peraturan lokal mengizinkan perusahaan untuk mempertahankan cadangan tunai yang substansial, menawarkan fleksibilitas yang lebih besar untuk berinvestasi di Bitcoin.

"Setelah perusahaan mengungkapkan bahwa mereka membeli Bitcoin, sulit untuk menyimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima," kata Hiromi Yamaji, CEO Japan Exchange Group, dalam konferensi pers September.

Jepang saat ini memimpin wilayah tersebut dengan 14 perusahaan pemegang Bitcoin yang terdaftar, menurut BitcoinTreasuries.net. Di antaranya adalah operator hotel Metaplanet Inc., yang memegang sekitar $3,3 miliar dalam Bitcoin. Saham perusahaan melonjak awal tahun ini sebelum jatuh lebih dari 70% dari puncaknya pada Juni.

Namun, bahkan lanskap ramah DAT di Jepang mungkin berubah. MSCI Inc., salah satu penyedia indeks terbesar di dunia, telah mengusulkan untuk mengecualikan perusahaan dengan DAT yang besar dari indeks globalnya, dengan argumen bahwa mereka menyerupai dana investasi. Langkah ini mengikuti penjualan saham Metaplanet senilai $1,4 miliar pada September, dengan sebagian besar hasil diarahkan untuk pembelian Bitcoin.

Travis Lundy, analis ekuitas Jepang di Smartkarma, memperingatkan bahwa jika proposal MSCI disetujui, itu bisa menghilangkan arus masuk dana pasif DAT dan menghapus premium valuasi mereka."

Pendekatan yang berbeda di seluruh Asia menyoroti tantangan regulasi yang berkelanjutan dalam mencapai keseimbangan antara inovasi dalam pengelolaan aset digital dan perlindungan investor.

Sementara aturan fleksibel Jepang telah mendorong eksperimentasi, Hong Kong, India, dan Australia memperketat pengawasan untuk menjaga integritas pasar dan menghindari kelebihan spekulatif.

Untuk saat ini, model DAT, yang dulunya melambangkan antusiasme perusahaan terhadap kripto, kehilangan momentum karena regulator mengingatkan pasar bahwa akumulasi aset digital, tanpa bisnis berkelanjutan di belakangnya, tetap merupakan proposisi yang berisiko.

