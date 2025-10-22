Polygon dan Ethereum memiliki hampir 12 juta pengguna yang tumpang tindih, lebih tinggi daripada rantai EVM lainnya seperti Arbitrum dan Base.

PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa data Dune menunjukkan sekitar 11,83 juta dompet yang telah menggunakan Polygon juga menggunakan Ethereum, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan rantai EVM lainnya, termasuk Arbitrum (10,9 juta), Base (9,23 juta), dan Optimism (6,31 juta). Penerbit Peter menyatakan bahwa pengguna Polygon tidak "berada di luar Ethereum," melainkan sangat selaras dengan Ethereum. PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa data Dune menunjukkan sekitar 11,83 juta dompet yang telah menggunakan Polygon juga menggunakan Ethereum, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan rantai EVM lainnya, termasuk Arbitrum (10,9 juta), Base (9,23 juta), dan Optimism (6,31 juta). Penerbit Peter menyatakan bahwa pengguna Polygon tidak "berada di luar Ethereum," melainkan sangat selaras dengan Ethereum.