Bom Likuiditas $2,5 Triliun Fed: Koneksi XRP Akan Mengejutkan Anda

Keruntuhan likuiditas Fed memicu pergeseran global menuju sistem penyelesaian XRP. Analis menghubungkan pengeringan RRP senilai $2,5 triliun dengan meningkatnya permintaan XRP. Para ahli memperingatkan migrasi likuiditas menandai fase baru dalam keuangan digital. Menurut Pumpius, kerangka likuiditas Federal Reserve senilai $2,5 triliun telah runtuh, memicu kekhawatiran luas di pasar global. Data FRED yang terverifikasi menunjukkan bahwa fasilitas Overnight Reverse Repurchase (ON RRP) Fed telah anjlok dari $2,55 triliun menjadi hanya $2,4 miliar. Penurunan ini menandai kelelahan sistem yang dulunya mengelola kelebihan likuiditas dunia. Pengamat pasar mengatakan pergeseran mendadak ini berarti dana yang dulunya diparkir di fasilitas RRP kini membanjiri pasar keuangan yang lebih luas. Cadangan bank saat ini diperkirakan mencapai $2,93 triliun, mendekati titik stres yang menyebabkan krisis repo 2019. Analis memperingatkan bahwa kondisi likuiditas semakin ketat dengan cepat karena Secured Overnight Financing Rate (SOFR) naik di atas 4,2%. Pengeringan RRP Memicu Permintaan Aset Penyelesaian Real-Time Para ahli mencatat bahwa keruntuhan RRP telah memicu pergerakan tidak biasa di seluruh saluran penyelesaian institusional. Beberapa meja likuiditas melaporkan bahwa seiring turunnya level RRP, permintaan untuk aset penyelesaian real-time seperti XRP meningkat. Menurut Pumpius, korelasi ini bukan kebetulan tetapi tanda penyesuaian sistemik. Baca Juga: Solana Melonjak Melampaui $200 saat Lonjakan Bitcoin Memicu Bull Run Besar BREAKING: Bom Likuiditas Fed Senilai $2,5 Triliun Telah Meledak Hal yang tak terbayangkan kini menjadi kenyataan. Fasilitas ON RRP Federal Reserve, yang dulunya menjadi tulang punggung kontrol likuiditas global, telah runtuh dari 2,55 triliun dolar menjadi 2,4 miliar dolar. Data FRED terverifikasi,… pic.twitter.com/VjEPhOlCNy — Pumpius (@pumpius) 26 Oktober 2025 XRP Ledger Ripple dikembangkan untuk memungkinkan penyelesaian lintas batas yang cepat dan sesuai permintaan. Seiring likuiditas meninggalkan sistem penyimpanan tradisional, institusi keuangan beralih ke platform yang lebih efisien yang mampu mentransfer nilai secara instan. Minat yang berkembang ini sejalan dengan upaya Ripple selama satu dekade untuk mengintegrasikan solusi penyelesaian ke dalam infrastruktur perbankan global. Ekonom memperkirakan bahwa Amerika Serikat menghadapi rollover utang sebesar $24 hingga $28 triliun antara 2025 dan 2027. Akibatnya, likuiditas pasar dialihkan dari instrumen tradisional ke sistem penyelesaian digital yang menawarkan kecepatan dan efisiensi biaya. Tren ini mencerminkan perubahan struktural yang lebih dalam tentang bagaimana keuangan global mengelola likuiditas dan penyelesaian. Pasar Memasuki Fase Likuiditas Baru Analis keuangan percaya bahwa kontrol Federal Reserve yang semakin berkurang atas likuiditas menandai dimulainya era baru. Seiring melemahnya mekanisme sentral, sistem penyelesaian digital seperti XRP Ledger mulai mengambil peran sentral dalam transfer nilai. Indikator pasar mulai kehilangan relevansi dalam menghadapi migrasi likuiditas ini. Perhatian institusional kini tertuju pada bagaimana teknologi penyelesaian digital akan membentuk kembali arus keuangan. Siklus likuiditas global telah bergeser, dan fase berikutnya dari infrastruktur keuangan mungkin sudah berkembang melalui sistem yang dibangun untuk pertukaran nilai real-time. Baca Juga: Bitcoin Memimpin Lonjakan Pasar Kripto saat Ethereum dan XRP Mencatat Kenaikan Kuat Artikel Fed's $2.5 Trillion Liquidity Bomb: The XRP Connection Will Shock You pertama kali muncul di 36Crypto.Keruntuhan likuiditas Fed memicu pergeseran global menuju sistem penyelesaian XRP. Bom Likuiditas $2,5 Triliun Fed: Koneksi XRP Akan Mengejutkan Anda

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/27 17:39
  • Keruntuhan likuiditas Fed memicu pergeseran global menuju sistem penyelesaian XRP.
  • Analis menghubungkan pengeringan RRP senilai $2,5 triliun dengan meningkatnya permintaan XRP.
  • Pakar memperingatkan migrasi likuiditas menandai fase baru dalam keuangan digital.

Menurut Pumpius, kerangka likuiditas Federal Reserve senilai $2,5 triliun telah runtuh, memicu kekhawatiran luas di pasar global. Data FRED yang terverifikasi menunjukkan bahwa fasilitas Overnight Reverse Repurchase (ON RRP) Fed telah anjlok dari $2,55 triliun menjadi hanya $2,4 miliar. Penurunan ini menandai kelelahan sistem yang dulunya mengelola kelebihan likuiditas dunia.


Pengamat pasar mengatakan pergeseran mendadak ini berarti dana yang dulunya disimpan di fasilitas RRP kini membanjiri pasar keuangan yang lebih luas. Cadangan bank saat ini diperkirakan mencapai $2,93 triliun, mendekati titik stres yang menyebabkan krisis repo 2019. Analis memperingatkan bahwa kondisi likuiditas semakin ketat dengan cepat karena Secured Overnight Financing Rate (SOFR) naik di atas 4,2%.


Pengeringan RRP Memicu Permintaan Aset Penyelesaian Real-Time

Para ahli mencatat bahwa keruntuhan RRP telah memicu pergerakan tidak biasa di seluruh saluran penyelesaian institusional. Beberapa meja likuiditas melaporkan bahwa seiring turunnya level RRP, permintaan untuk aset penyelesaian real-time seperti XRP meningkat. Menurut Pumpius, korelasi ini bukan kebetulan tetapi tanda penyesuaian sistemik.


XRP Ledger Ripple dikembangkan untuk memungkinkan penyelesaian lintas batas yang cepat dan sesuai permintaan. Saat likuiditas meninggalkan sistem penyimpanan tradisional, lembaga keuangan beralih ke platform yang lebih efisien yang mampu melakukan transfer nilai secara instan. Minat yang berkembang ini sejalan dengan upaya Ripple selama satu dekade untuk mengintegrasikan solusi penyelesaian ke dalam infrastruktur perbankan global.


Ekonom memperkirakan bahwa Amerika Serikat menghadapi rollover utang sebesar $24 hingga $28 triliun antara 2025 dan 2027. Akibatnya, likuiditas pasar dialihkan dari instrumen tradisional ke sistem penyelesaian digital yang menawarkan kecepatan dan efisiensi biaya. Tren ini mencerminkan perubahan struktural yang lebih dalam tentang bagaimana keuangan global mengelola likuiditas dan penyelesaian.


Pasar Memasuki Fase Likuiditas Baru

Analis keuangan percaya bahwa berkurangnya kendali Federal Reserve atas likuiditas menandai dimulainya era baru. Saat mekanisme sentral melemah, sistem penyelesaian digital seperti XRP Ledger mulai mengambil peran sentral dalam transfer nilai.


Indikator pasar mulai kehilangan relevansi dalam menghadapi migrasi likuiditas ini. Perhatian institusional kini tertuju pada bagaimana teknologi penyelesaian digital akan membentuk kembali arus keuangan. Siklus likuiditas global telah bergeser, dan fase berikutnya dari infrastruktur keuangan mungkin sudah berkembang melalui sistem yang dibangun untuk pertukaran nilai real-time.


Artikel Fed's $2.5 Trillion Liquidity Bomb: The XRP Connection Will Shock You pertama kali muncul di 36Crypto.

