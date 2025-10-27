BursaDEX+
Ant Group (Alibaba) mengajukan merek dagang AntCoin di Hong Kong, menandakan ekspansi Alipay ke Web3

Penulis: The CryptonomistSumber: The Cryptonomist
2025/10/27 16:51
Ant Group, kepala perusahaan e-commerce Tiongkok terkenal Alibaba, telah mengajukan merek dagang AntCoin di Hong Kong, sebuah langkah yang dilaporkan dalam laporan CoinDesk.

Ant Group dari Alibaba bertujuan meluncurkan AntCoin baru

Ant Group mengajukan merek dagang AntCoin di Hong Kong, menurut catatan publik; permohonan tersebut diajukan pada Juni 2025. Spesifikasi mencakup pembayaran, penyelesaian, penerbitan stablecoin dan kustodi, menunjukkan langkah hukum tingkat merek daripada produk yang diumumkan. Pengajuan merek dagang dengan cakupan serupa telah dilihat sebagai langkah persiapan di antara raksasa perbankan yang meluncurkan stablecoin.

Singkatnya, pengajuan tersebut menandakan posisi persiapan untuk layanan digital yang diregulasi sambil tidak sampai mengkonfirmasi peluncuran token.

Bagaimana lisensi stablecoin Hong Kong mempengaruhi gambaran tersebut?

Pengajuan ini tiba setelah lisensi stablecoin Hong Kong berlaku pada 1 Agustus 2025, yang menetapkan jalur kepatuhan formal bagi penerbit dan kustodian. Perubahan regulasi tersebut membuat stablecoin dan kustodi aset digital menjadi kasus penggunaan jangka pendek yang masuk akal untuk merek AntCoin. Perkembangan ini merupakan bagian dari dorongan regional yang lebih luas karena Hong Kong meningkatkan tingkat keamanan dengan lisensi dan aturan yang transparan.

Bagaimana integrasi Alipay Web3 dapat membentuk akses pasar?

Menghubungkan token yang diregulasi ke Alipay dapat menanamkan unit digital seperti fiat ke dalam jaringan pembayaran konsumen yang ada, menciptakan skala distribusi dengan cepat. Setiap peluncuran operasional masih akan memerlukan persetujuan lisensi dan integrasi teknis dengan Alipay dan penyedia kustodi institusional. Integrasi semacam itu mencerminkan langkah-langkah yang terlihat di sektor ini saat Ant Group mendorong USDC ke keuangan global dan memajukan infrastruktur pembayaran digital yang diregulasi.

Eksekutif dan forum mana yang terhubung dengan cerita ini?

Laporan tersebut menyoroti Eric Jing dan mencatat diskusi terkait di Hong Kong FinTech Week yang melibatkan Christopher Hui dan Fred Hu. Nama-nama ini mencerminkan visibilitas tingkat senior daripada konfirmasi rencana komersial.

Apa langkah selanjutnya?

Perhatikan pengajuan regulasi lanjutan, pernyataan perusahaan, dan hasil pemrosesan merek dagang. Bukti lebih lanjut dapat muncul dalam aplikasi lisensi atau pengumuman produk dari Ant Group.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

