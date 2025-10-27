Harga Dogecoin Meroket 6%: Reli DOGE ke $0,33 Akan Datang?

Wawasan Utama:

Pergerakan harga Dogecoin telah mencapai titik teknikal yang menentukan dengan analis top memproyeksikan reli DOGE ke $0,33.

Koin meme akhirnya keluar dari pola segitiga simetris pada grafik 4 jam setelah berminggu-minggu mengalami pergerakan harga yang ketat.

Menurut pakar pasar, breakout ini mengkonfirmasi target kenaikan sebesar $0,248, yang menunjukkan pergerakan kuat dari level konsolidasi saat ini.

Harga Dogecoin sedang menuju reli ke $0,33, menurut analisis terbaru dari seorang pakar terkemuka.

Pergerakan harga saat ini mencerminkan pemulihan sebelumnya yang terjadi antara Juni dan Agustus. Jika fraktal berhasil terjadi, para bull akhirnya akan mengubah resistensi di $0,25 menjadi support dan memicu reli DOGE ke target yang disebutkan.

Analis Memperhatikan Reli Harga Dogecoin Ke $0,33

Berdasarkan grafik harga Dogecoin terbaru yang dibagikan oleh analis Ali_charts, koin meme telah mencapai titik teknikal yang menentukan.

Menurut analisis tersebut, Dogecoin sedang menguji level support kritis di sekitar $0,18, zona yang dapat menentukan apakah fase pemulihan berikutnya akan terjadi dan memicu reli DOGE ke $0,33.

Melihat lebih dekat pada grafik pergerakan harga DOGE, koin meme tersebut diperdagangkan dalam saluran paralel naik yang jelas terdefinisi.

Ali_charts mengatakan mempertahankan level ini dapat membuka jalan menuju $0,25 dan kemudian $0,33, level yang masing-masing sejajar dengan garis tengah dan batas atas saluran.

Prediksi Harga Dogecoin | Sumber: Ali_charts

Reli DOGE Siap Untuk Gelombang Ekspansi Berikutnya

Grafik jangka panjang Dogecoin menandakan dimulainya reli ekspansi yang kuat. Menurut analisis baru oleh EtherNasyonal yang menunjukkan DOGE mungkin memasuki gelombang bull besar ketiganya setelah bertahun-tahun akumulasi struktural.

Koin meme ini telah memecahkan tren turun multi-tahun, berhasil menguji kembali rata-rata bergerak 25 bulan (25MA), dan sekarang sedang konsolidasi dalam pita bawah saluran naik yang telah memandu pertumbuhannya sejak 2015.

Gelombang bull reli DOGE besar pertama terjadi antara 2015 dan awal 2018, periode yang ditandai dengan munculnya token dari ketidakjelasan pasar awal menjadi visibilitas kripto yang lebih luas.

Selama fase ini, Dogecoin naik dari pecahan sen menjadi sekitar $0,018, mewakili keuntungan kumulatif lebih dari 5.000%, menurut data historis dari CoinMarketCap (2018).

Rata-rata bergerak 25 bulan bertindak sebagai pivot jangka panjang, berfungsi pertama sebagai resistensi dan kemudian sebagai garis support yang kuat ketika Dogecoin memulai tren naik berkelanjutan pertamanya.

Per Oktober 2025, Dogecoin diperdagangkan sekitar $0,20, melayang di dekat batas bawah saluran dengan zona akumulasi yang menyerupai fase awal gelombang sebelumnya.

Analis EtherNasyonal mencatat bahwa "gelombang ekspansi yang sebenarnya belum tiba," menekankan bahwa pasar masih dalam fase persiapan.

Analisis Harga DOGE | Sumber: EtherNasyonal, X

Setup Teknikal Mengungkapkan Jalur Reli Harga Dogecoin Ke $0,248

Dogecoin (DOGE) akhirnya keluar dari pola segitiga simetris pada grafik 4 jam setelah berminggu-minggu mengalami pergerakan harga yang ketat.

Menurut analis pasar TA Trader Alan, breakout ini mengkonfirmasi target kenaikan sebesar $0,248, yang menunjukkan pergerakan kuat dari level konsolidasi saat ini.

Lonjakan volume yang menyertai pergerakan ini menambah kredibilitas breakout tersebut. Secara historis, pola seperti ini cenderung terselesaikan dalam arah tren yang berlaku, dan dalam kasus ini, bias jangka menengah DOGE tetap ke atas.

Target proyeksi $0,248 berasal dari pengukuran tinggi segitiga dan menerapkannya ke titik breakout.

Prediksi Harga Dogecoin | Sumber: TATrader_Alan

Namun, ujian pasar berikutnya akan menjaga momentum di atas zona breakout.

DOGE perlu mempertahankan level $0,20–$0,21 untuk menarik pembeli tambahan dan membuka jalan untuk pengujian ulang area resistensi $0,24–$0,25.

Namun, kegagalan untuk mempertahankan level harga ini mungkin mengindikasikan breakout palsu dan mengundang pullback jangka pendek.