Pasar Kripto Melonjak Tinggi Setelah Terobosan Perdagangan AS-China

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2025/10/27 19:24
TLDR

  • Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan kerangka perdagangan "substansial" dengan China setelah pembicaraan di Malaysia pada 26 Oktober 2025, berpotensi mencegah tarif 100% yang dijadwalkan pada 1 November
  • Bitcoin naik 1,8% ke sekitar $115.000, Ethereum naik 3,6% menjadi lebih dari $4.200, dan Solana meningkat 3,7% setelah pengumuman kesepakatan perdagangan
  • Kedua negara mencapai kesepakatan di enam bidang perdagangan termasuk tarif, kerja sama fentanil, produk pertanian, dan kontrol ekspor
  • Kapitalisasi pasar kripto global meningkat sekitar 1,9% menjadi sekitar $3,92 triliun setelah berita tersebut
  • Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik pada 31 Oktober

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan pada hari Minggu bahwa Amerika Serikat dan China telah mencapai kerangka perdagangan setelah dua hari negosiasi di Malaysia. Kesepakatan tersebut dapat mencegah ancaman tarif 100% dari Presiden Donald Trump yang dijadwalkan pada 1 November.

Negosiasi berlangsung di Kuala Lumpur dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng. Kedua delegasi membahas berbagai area sengketa perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia.

Bessent mengatakan ancaman tarif Presiden Trump memberikan daya tawar bagi negosiator selama pembicaraan. Menteri Keuangan menyatakan kerangka tersebut akan memungkinkan kedua negara untuk membahas masalah perdagangan tambahan di luar kekhawatiran tarif yang mendesak.

Wakil Perdana Menteri China He Lifeng menggambarkan hubungan tersebut sebagai berdasarkan "saling menguntungkan dan hasil yang sama-sama menguntungkan." Dia mendesak kedua belah pihak untuk mengatasi kekhawatiran satu sama lain dan melindungi kemajuan yang dibuat selama konsultasi tahun ini.

Pembicaraan perdagangan ini menunjukkan pergeseran dari retorika agresif baru-baru ini. Awal bulan ini, Bessent menyebutkan bahwa mayoritas besar di Senat AS siap memberikan wewenang kepada Trump untuk mengenakan tarif hingga 500% pada China terkait pembelian minyak Rusia.

Pasar Cryptocurrency Menguat

Bitcoin naik ke sekitar $115.000 setelah pengumuman, mewakili kenaikan 1,8%. Ethereum naik 3,6% melampaui $4.200 sementara Solana naik 3,7%.

Bitcoin (BTC) PriceBitcoin (BTC) Price

Kapitalisasi pasar kripto global meningkat sekitar 1,9% menjadi sekitar $3,92 triliun. Dominasi Bitcoin tetap sekitar 57,7% dengan Ethereum memegang sekitar 12,5% dari pasar.

Pasar kripto telah menunjukkan sensitivitas terhadap perkembangan perang dagang sepanjang 2025. Postingan media sosial Presiden Trump pada 11 Oktober yang mengumumkan tarif 100% memicu penurunan pasar kripto yang menyebabkan beberapa token kehilangan hingga 99% nilai mereka dalam 24 jam.

Jeff Park, seorang penasihat di Bitwise, memprediksi berita perdagangan positif akan mendorong Bitcoin dan emas ke rekor tertinggi baru. Investor dan analis Anthony Pompliano mengatakan harga aset bisa melonjak minggu ini jika kesepakatan perdagangan diumumkan dan Federal Reserve memotong suku bunga.

Kerangka Kesepakatan Enam Poin

Kedua negara mencapai kesepakatan tentang enam masalah perdagangan spesifik selama pembicaraan di Malaysia. Ini termasuk tindakan Bagian 301 AS terhadap sektor maritim, logistik, dan pembuatan kapal China.

Kerangka tersebut mencakup perpanjangan penangguhan tarif timbal balik. Kerja sama tarif dan penegakan hukum terkait fentanil membentuk bagian lain dari kesepakatan.

Perdagangan produk pertanian akan diperluas di bawah kerangka baru. Kontrol ekspor juga dibahas selama negosiasi.

Bessent menyebutkan kemajuan potensial pada pembelian produk pertanian AS oleh China. Menteri Keuangan juga menandai kemungkinan koordinasi penegakan hukum terkait fentanil antara kedua negara.

Kerangka tersebut diharapkan dapat mengamankan penundaan pembatasan ekspor logam tanah jarang China. Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik pada 31 Oktober.

