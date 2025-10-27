BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Bursa kripto yang sudah tidak beroperasi, Mt. Gox, menunda beberapa pembayaran pelanggan yang telah lama ditunggu selama satu tahun lagi hingga 31 Oktober 2026, dengan alasan prosedur kreditor yang belum lengkap. Salah satu bursa kripto pertama di dunia, bursa Bitcoin Mt. Gox yang kini tidak beroperasi, kembali menunda pembayaran kepada kreditor, kali ini hingga Oktober 2026. Menurut pengumuman pada hari Senin, Mt. Gox menunda pembayaran pelanggan hingga 31 Oktober 2026. Pemberitahuan tersebut muncul hanya empat hari sebelum tenggat waktu 31 Oktober 2025. Menurut pengumuman tersebut, wali amanat mengatakan bahwa meskipun sebagian besar pembayaran dasar, pembayaran sekaligus awal, dan pembayaran menengah telah diselesaikan untuk kreditor yang mengajukan dokumen yang diperlukan, banyak pihak lain yang belum menerima dana. Baca selengkapnyaBursa kripto yang sudah tidak beroperasi, Mt. Gox, menunda beberapa pembayaran pelanggan yang telah lama ditunggu selama satu tahun lagi hingga 31 Oktober 2026, dengan alasan prosedur kreditor yang belum lengkap. Salah satu bursa kripto pertama di dunia, bursa Bitcoin Mt. Gox yang kini tidak beroperasi, kembali menunda pembayaran kepada kreditor, kali ini hingga Oktober 2026. Menurut pengumuman pada hari Senin, Mt. Gox menunda pembayaran pelanggan hingga 31 Oktober 2026. Pemberitahuan tersebut muncul hanya empat hari sebelum tenggat waktu 31 Oktober 2025. Menurut pengumuman tersebut, wali amanat mengatakan bahwa meskipun sebagian besar pembayaran dasar, pembayaran sekaligus awal, dan pembayaran menengah telah diselesaikan untuk kreditor yang mengajukan dokumen yang diperlukan, banyak pihak lain yang belum menerima dana. Baca selengkapnya

Mt. Gox menunda pembayaran hingga 2026 saat saga satu dekade terus berlanjut

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/27 18:17
SAGA
SAGA$0.0574-3.94%
Omnity Network
OCT$0.02919+2.70%
Nowchain
NOW$0.00094--%
Moonveil
MORE$0.0026+4.45%

Bursa kripto yang sudah tidak beroperasi, Mt. Gox, menunda beberapa pembayaran kembali kepada pelanggan yang telah lama ditunggu selama satu tahun lagi hingga 31 Oktober 2026, dengan alasan prosedur kreditor yang belum lengkap.

Salah satu bursa kripto pertama di dunia, bursa Bitcoin Mt. Gox yang kini sudah tidak beroperasi, kembali menunda pembayaran kepada kreditor, kali ini hingga Oktober 2026.

Menurut pengumuman pada hari Senin, Mt. Gox menunda pembayaran kembali kepada pelanggan hingga 31 Oktober 2026. Pemberitahuan tersebut muncul hanya empat hari sebelum batas waktu 31 Oktober 2025.

Menurut pengumuman tersebut, wali amanat mengatakan bahwa meskipun sebagian besar pembayaran dasar, pembayaran sekaligus awal, dan pembayaran perantara telah diselesaikan untuk kreditor yang mengajukan dokumen yang diperlukan, banyak pihak lain yang belum menerima dana.

Baca selengkapnya

Peluang Pasar
Logo SAGA
Harga SAGA(SAGA)
$0.0574
$0.0574$0.0574
-2.51%
USD
Grafik Harga Live SAGA (SAGA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31