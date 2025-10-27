Mt. Gox menunda pembayaran hingga 2026 saat saga satu dekade terus berlanjut

Bursa kripto yang sudah tidak beroperasi, Mt. Gox, menunda beberapa pembayaran kembali kepada pelanggan yang telah lama ditunggu selama satu tahun lagi hingga 31 Oktober 2026, dengan alasan prosedur kreditor yang belum lengkap.

Salah satu bursa kripto pertama di dunia, bursa Bitcoin Mt. Gox yang kini sudah tidak beroperasi, kembali menunda pembayaran kepada kreditor, kali ini hingga Oktober 2026.

Menurut pengumuman pada hari Senin, Mt. Gox menunda pembayaran kembali kepada pelanggan hingga 31 Oktober 2026. Pemberitahuan tersebut muncul hanya empat hari sebelum batas waktu 31 Oktober 2025.

Menurut pengumuman tersebut, wali amanat mengatakan bahwa meskipun sebagian besar pembayaran dasar, pembayaran sekaligus awal, dan pembayaran perantara telah diselesaikan untuk kreditor yang mengajukan dokumen yang diperlukan, banyak pihak lain yang belum menerima dana.

