Perusahaan tersebut kini memiliki hampir 641.000 BTC.

Saylor Terus Membeli: Strategi Meningkatkan Tumpukan Bitcoin sebesar 390 BTC

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2025/10/27 20:23
Pemegang korporasi bitcoin terbesar di dunia terus meningkatkan simpanannya dengan mengeluarkan $43,4 juta lagi untuk memperoleh 390 BTC.

Akuisisi terbaru ini terjadi di tengah laporan tentang pembelian BTC perusahaan yang menurun, setidaknya selama beberapa bulan terakhir.

Pembelian baru Strategy dilakukan dengan harga bitcoin rata-rata sedikit di atas $111.000 per unit. Dengan demikian, total simpanannya telah meningkat menjadi 640.808 BTC, dibeli seharga $47,44 miliar (atau harga rata-rata $74.032 per BTC).

Dengan kenaikan harga hari ini dari cryptocurrency terbesar dan harga saat ini sedikit di atas $115.000, ini menempatkan kepemilikan Strategy pada keuntungan yang belum terealisasi sebesar $26,3 miliar.

Perlu dicatat bahwa pembelian BTC terbaru perusahaan cukup moderat dibandingkan dengan akhir 2024 dan awal 2025. Maartunn dari CryptoQuant menggali lebih dalam tren penurunan ini dan menguraikan kemungkinan alasan di baliknya dalam artikel ini.

Harga saham Strategy mengalami penurunan yang jelas dalam skala bulanan, turun dari $360 menjadi di bawah $290 hanya dalam bulan Oktober. MSTR juga sedikit turun YTD, kehilangan 3,6% nilai dalam jangka waktu ini.

Postingan Saylor Terus Membeli: Strategy Meningkatkan Tumpukan Bitcoin sebesar 390 BTC pertama kali muncul di CryptoPotato.

