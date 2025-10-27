Stablecoin Berdenominasi Yen Pertama Jepang JPYC Diluncurkan

JPYC, perusahaan fintech yang berbasis di Tokyo, telah meluncurkan stablecoin pertama Jepang yang didukung yen serta platform untuk menerbitkan token baru tersebut.

Stablecoin dengan ticker "JPYC" ini mulai aktif hari ini dan didukung 1:1 oleh deposito bank dan obligasi pemerintah. Stablecoin ini juga memiliki nilai tukar 1:1 dengan yen, menurut pengumuman dari perusahaan. Penerbit stablecoin mengatakan bahwa mereka tidak akan mengenakan biaya transaksi, dan sebagai gantinya akan menghasilkan pendapatan dari bunga atas kepemilikan obligasi pemerintah Jepang.

Bisnis Menunjukkan Minat Untuk Berintegrasi Dengan Stablecoin JPYC

Berbicara pada konferensi pers baru-baru ini, Presiden JPYC Noriyoshi Okabe mengatakan bahwa stablecoin perusahaannya adalah "tonggak penting dalam sejarah mata uang Jepang," menurut laporan dari Business Insider Jepang.

Dia menambahkan bahwa stablecoin tersebut telah menarik minat dari tujuh perusahaan yang berencana untuk berintegrasi dengan token tersebut.

Perusahaan Software Fintech Densan System sedang mengembangkan sistem pembayaran untuk toko ritel dan platform e-commerce yang mengintegrasikan stablecoin yang baru diluncurkan tersebut. Sementara itu, Asteria berencana menambahkan fungsionalitas untuk token tersebut ke perangkat lunak integrasi data perusahaan mereka, yang digunakan oleh lebih dari 10 ribu perusahaan. HashPort, dompet kripto, juga berencana mendukung transaksi JPYC.

JPYC Dapat Beredar Secara Global

Stablecoin JPYC akan dapat beredar secara global, yang merupakan tingkat fleksibilitas yang tidak dimiliki token di wilayah Asia lainnya. Baik won Korea maupun dolar Taiwan adalah mata uang domestik menurut hukum setempat. Sebaliknya, yen Jepang dapat dikonversi secara bebas dan dapat digunakan di luar negeri.

Hal ini mengikuti reformasi pada tahun 1980-an yang membongkar kontrol modal Jepang pasca perang.

Kebijakan Seoul saat ini untuk won mempertahankan kontrol moneter. Hal ini juga menyisakan sedikit ruang bagi stablecoin global untuk berfungsi, mengingat token semacam itu akan terbatas pada pengguna Korea yang masuk daftar putih dan sebagian besar penyelesaian domestik.

Taiwan berada dalam situasi serupa. Meskipun dolarnya secara teknis dapat dikonversi, namun tidak digunakan di luar negeri. Lebih lagi, kerangka stablecoin Taipei yang diperkenalkan pada Juni mewajibkan cadangan penuh di dalam negeri dan pelaporan bank sentral. Ini untuk mencegah kebocoran lintas batas.

JPYC Disertai Dengan Peluncuran Platform

Bersamaan dengan stablecoin JPYC, penerbit token tersebut juga meluncurkan JPYC EX. Ini adalah platform khusus yang akan memfasilitasi penerbitan dan penebusan token.

Platform tersebut akan diatur oleh verifikasi identitas dan transaksi yang ketat berdasarkan Undang-Undang tentang Pencegahan Transfer Hasil Kejahatan.

Pengguna dapat menyetor yen Jepang ke akun melalui transfer bank untuk menerima JPYC ke alamat dompet terdaftar. Mereka juga dapat menerima pengembalian dana dalam yen ke akun penarikan.

Stablecoin AS Masih Mendominasi Pasar

Peluncuran JPYC terjadi di tengah booming stablecoin. Laporan terbaru menunjukkan bahwa penyelesaian pembayaran stablecoin telah tumbuh sekitar 70% dalam enam bulan terakhir, dari sekitar $6 miliar pada Februari tahun ini menjadi $10 miliar pada Agustus.

Sebagian dari pertumbuhan itu terjadi setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani GENIUS Act menjadi undang-undang pada Juli. Undang-undang ini memberikan kejelasan regulasi yang sangat dibutuhkan industri, dan telah menetapkan kerangka kerja bagi perusahaan stablecoin yang ingin menerbitkan token mereka di AS untuk diikuti.

Stablecoin yang dipatok ke dolar AS masih mendominasi pasar, yang memiliki kapitalisasi lebih dari $308 miliar, menurut data dari DefiLlama.

Kapitalisasi pasar stablecoin (Sumber: DefiLlama)

Stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar adalah USDT dari Tether dan USD Coin (USDC) dari Circle, yang masing-masing memiliki kapitalisasi lebih dari $183,15 miliar dan $75,81 miliar.

Setelah USDT dan USDC, stablecoin terbesar berikutnya adalah USDe dari Ethena dan Sky Dollar, dengan total kapitalisasi masing-masing lebih dari $10,36 miliar dan $5,31 miliar.

Sementara itu, token yang dipatok ke yen Jepang saat ini memiliki kapitalisasi gabungan sekitar $7,82 juta, menurut data DefiLlama.

Namun, stablecoin yang didukung yen bisa segera mengambil pangsa pasar yang lebih besar karena JPYC mengatakan rencananya adalah untuk menerbitkan 10 triliun yen, sekitar $65,4 miliar, dari tokennya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan juga berencana untuk memperluas jumlah blockchain yang mendukung token tersebut serta menjalin kolaborasi dengan lebih banyak bisnis.