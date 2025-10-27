Saham Amazon (AMZN): Raksasa E-Commerce Berencana Ekspansi Belanda Senilai $1,6 Miliar

TLDR

Amazon berencana untuk berinvestasi €1,4 miliar ($1,63 miliar) di Belanda selama tiga tahun ke depan

Investasi akan berfokus pada perluasan operasi cloud, logistik, dan kemampuan AI untuk penjual

Ini menandai investasi terbesar Amazon di pasar Belanda sejak meluncurkan operasi di sana pada 2020

Amazon saat ini memiliki sekitar 1.000 karyawan di Belanda dan tertinggal dari pemimpin pasar Bol.com dalam penjualan online

Pengumuman ini datang beberapa hari sebelum Amazon melaporkan pendapatan Q3 2025 pada Kamis, 30 Oktober

Amazon mengumumkan rencana untuk berinvestasi €1,4 miliar ($1,63 miliar) di Belanda selama tiga tahun ke depan. Perusahaan membuat pengumuman tersebut selama kongres ulang tahun Amazon Belanda di Den Haag.

Investasi ini merupakan komitmen terbesar Amazon untuk pasar Belanda sejak meluncurkan operasi di sana pada 2020. Saham Amazon naik hampir 2% dalam perdagangan pra-pasar pada hari Senin setelah berita tersebut.





Amazon.com, Inc., AMZN



Eva Faict, kepala Amazon untuk Belgia dan Belanda, mengatakan dana tersebut akan memperluas operasi cloud dan logistik di wilayah tersebut. Investasi ini juga bertujuan untuk memberikan pelanggan harga yang lebih rendah, pilihan produk yang lebih luas, dan opsi pengiriman yang lebih cepat.

Sebagian dari investasi akan mengembangkan kemampuan kecerdasan buatan untuk pengusaha yang menjual produk di platform Amazon. Faict menjelaskan bahwa lebih dari 60% dari semua produk yang dijual di Amazon.nl berasal dari penjual pihak ketiga.

Investasi Menargetkan Pasar yang Berkembang

Amazon saat ini mempekerjakan sekitar 1.000 orang di Belanda. Penjualan online perusahaan di pasar Belanda tertinggal dari Bol.com, yang dimiliki oleh perusahaan ritel Ahold Delhaize.

Faict menggambarkan Belanda sebagai pasar pertumbuhan yang penting bagi Amazon. Investasi ini akan memungkinkan perusahaan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik dan meningkatkan layanannya secara keseluruhan.

Ekspansi Belanda sejalan dengan strategi Eropa Amazon yang lebih luas. Tahun lalu, perusahaan dilaporkan menginvestasikan 55 miliar euro dalam ekonomi Eropa.

Fokus AWS dan AI Menjelang Laporan Pendapatan

Amazon menghadapi persaingan di Belanda dari pemain lokal Bol dan Coolblue. Investasi ini akan memperkuat jaringan Amazon Web Services di seluruh Eropa saat persaingan semakin intensif di wilayah tersebut.

Waktu pengumuman ini datang hanya beberapa hari sebelum Amazon melaporkan pendapatan kuartal ketiga 2025. Perusahaan akan merilis hasil setelah pasar tutup pada Kamis, 30 Oktober.

Investor akan mengawasi dengan cermat pembaruan tentang kinerja AWS dan investasi AI. Panduan penjualan Q4 dan kinerja segmen e-commerce juga akan menjadi area fokus utama.

Saham Amazon telah naik 24% selama enam bulan terakhir. Sejak awal tahun hingga saat ini, saham naik 2,20%.

Postingan Amazon (AMZN) Stock: Raksasa E-Commerce Berencana Ekspansi Belanda Senilai $1,6 Miliar pertama kali muncul di Blockonomi.