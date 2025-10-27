Arus Masuk Dana Kripto Mencapai $921 Juta, Bitcoin Memimpin dengan Keuntungan Mingguan $931 Juta

TLDR

Bitcoin memimpin arus masuk dana kripto dengan arus masuk bersih sebesar $931 juta selama periode pelaporan.

Total aset yang dikelola di semua produk dana kripto mencapai $229,652 miliar.

Ethereum mencatat arus keluar pertamanya dalam lima minggu, dengan total $168,7 juta.

Amerika Serikat mengalami arus masuk regional paling signifikan, dengan total $843 juta, selama minggu tersebut.

Jerman mengalami salah satu arus masuk mingguan paling signifikan sebesar $502,1 juta, menetapkan rekor baru.

Produk investasi aset digital menarik $921 juta dalam arus masuk dana kripto selama periode pelaporan terbaru. Bitcoin (BTC) mendominasi minggu ini dengan arus masuk bersih sebesar $931 juta, menurut data CoinShares dari 24 Oktober 2025. Total aset yang dikelola di semua produk mencapai $229,65 miliar, karena minat institusional tetap kuat.

Sentimen pasar membaik setelah AS merilis data indeks harga konsumen yang lebih rendah dari perkiraan pada hari Jumat. Perkembangan ini mengembalikan harapan untuk potensi pemotongan suku bunga pada akhir tahun ini. Akibatnya, investor meningkatkan alokasi mereka ke produk aset digital di berbagai wilayah dan penyedia.

Produk Bitcoin menyerap sebagian besar sentimen pasar positif selama periode pelaporan. Cryptocurrency terkemuka mencatat $931 juta dalam arus masuk dana kripto mingguan, melampaui total untuk semua produk. Arus bulan-ke-tanggal mencapai $5,121 miliar, sementara arus masuk tahun-ke-tanggal berjumlah $30,205 miliar untuk produk Bitcoin.

Bitcoin Mempertahankan Dominasi Meskipun Terjadi Penurunan Tahun-ke-Tahun

Aset yang dikelola untuk produk Bitcoin mencapai $178,196 miliar selama periode pelaporan. Arus masuk mingguan mendorong arus kumulatif menjadi $9,4 miliar sejak Federal Reserve mulai memotong suku bunga. Namun, angka tahun-ke-tanggal sebesar $30,2 miliar tertinggal dari $41,6 miliar yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu.

Source: CoinShares

ETF iShares mencatat $235 juta dalam arus masuk mingguan ke dana kripto Bitcoin melalui produk berbasis AS-nya. Arus bulan-ke-tanggal penyedia mencapai $5,049 miliar, sementara arus masuk tahun-ke-tanggal berjumlah $38,687 miliar. Aset yang dikelola untuk iShares berdiri di $104,851 miliar, menjadikannya penyedia terbesar.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund menarik $52 juta dalam arus masuk mingguan selama periode pelaporan. Total bulan-ke-tanggal dana mencapai $320 juta, dan arus masuk tahun-ke-tanggal berdiri di $885 juta. Sementara itu, Grayscale Investments mengalami $118 juta dalam arus keluar mingguan, membawa total bulan-ke-tanggal menjadi negatif $598 juta.

Grayscale mencatat arus keluar tahun-ke-tanggal sebesar $2,370 miliar meskipun mempertahankan $32,654 miliar dalam aset yang dikelola. Kinerja yang kontras antara penyedia menyoroti pergeseran preferensi investor dalam lanskap produk Bitcoin. Persaingan di antara penyedia meningkat karena investor institusional mencari opsi biaya lebih rendah untuk eksposur ke Bitcoin.

Ethereum Mencatat Arus Keluar Pertama dalam Lima Minggu

Produk Ethereum mengalami arus masuk dana kripto negatif pertama mereka dalam lima minggu, dengan total $168,7 juta dalam arus keluar. Aset tersebut mengalami arus keluar harian yang konsisten sepanjang periode pelaporan. Arus bulan-ke-tanggal tetap positif di $1,107 miliar, sementara arus masuk tahun-ke-tanggal mencapai $14,034 miliar.

Total aset yang dikelola untuk produk Ethereum berdiri di $35,233 miliar setelah arus keluar mingguan. Pembalikan ini mengakhiri lima minggu berturut-turut arus positif ke produk investasi Ethereum. Data menunjukkan bahwa produk Ethereum dengan leverage terus menarik segmen investor tertentu meskipun terjadi arus keluar yang lebih luas.

Produk multi-aset mencatat $33,2 juta dalam arus masuk dana kripto mingguan tetapi menghadapi arus keluar bulan-ke-tanggal sebesar $44,3 juta. Tahun-ke-tanggal, produk-produk ini mengalami arus negatif sebesar $202 juta dengan aset yang dikelola berjumlah $7,645 miliar. Kinerja campuran mencerminkan sentimen investor yang tidak pasti terhadap eksposur aset digital yang terdiversifikasi.

AS Memimpin Arus Masuk Dana Kripto dengan $843M

Amerika Serikat memimpin arus masuk dana kripto regional dengan $843 juta selama periode pelaporan. Arus bulan-ke-tanggal untuk produk AS mencapai $6,393 miliar, sementara arus masuk tahun-ke-tanggal berjumlah $45,498 miliar. Aset yang dikelola untuk produk berbasis AS berjumlah $160,896 miliar, mewakili alokasi regional paling signifikan.

Source: CoinShares

Jerman mencatat salah satu arus masuk dana kripto mingguan paling signifikan yang tercatat sebesar $502,1 juta. Arus bulan-ke-tanggal negara tersebut berjumlah $561,1 juta, dan arus masuk tahun-ke-tanggal mencapai $2,301 miliar. Aset investor Jerman yang dikelola dalam produk aset digital berdiri di $7,447 miliar.

Swiss mengalami arus keluar signifikan sebesar $358,9 juta untuk minggu ini, membalikkan tren positif baru-baru ini. Arus negatif bulan-ke-tanggal mencapai $229,2 juta, meskipun arus masuk tahun-ke-tanggal tetap positif di $602 juta. Kanada melihat arus keluar mingguan sebesar $10,0 juta tetapi mempertahankan arus bulan-ke-tanggal positif sebesar $33,3 juta.

Produk Solana menarik $29,4 juta dalam arus masuk dana kripto mingguan, membawa arus bulan-ke-tanggal menjadi $381,8 juta. Arus masuk tahun-ke-tanggal untuk Solana mencapai $2,856 miliar dengan aset yang dikelola berjumlah $4,376 miliar. Produk investasi XRP mencatat $84,3 juta dalam arus masuk mingguan meskipun arus keluar bulan-ke-tanggal sebesar $12,0 juta.

