Pernahkah Anda bertanya-tanya presale kripto terbaik 2025 mana yang benar-benar bisa memberikan keuntungan sebelum peluncuran? Sementara nama-nama baru seperti Little Pepe dan Ionix Chain mendapat perhatian, hanya BlockchainFX ($BFX) yang sudah memberikan imbalan kepada investor dengan pembayaran USDT nyata. Super aplikasi trading yang telah diaudit sepenuhnya ini menggabungkan kripto, saham, dan forex dalam satu ekosistem langsung, membuktikan bahwa ini adalah kripto berikutnya yang harus dibeli dan disimpan untuk jangka pendek.

Gunakan kode CANDY40 sebelum 3 November untuk mengklaim 40% token bonus dan masuk lebih awal dengan harga $0,029.

Apa yang Membuat BlockchainFX ($BFX) Menjadi Kripto Presale Terbaik di 2025

Tidak seperti kebanyakan proyek presale kripto 2025 yang mengandalkan janji masa depan, BlockchainFX ($BFX) sudah aktif, diaudit oleh CertiK, dan sudah memproses jutaan dalam volume perdagangan. Lebih dari 10.000 pengguna mendapatkan reward USDT harian, dengan hingga 70% biaya perdagangan didistribusikan kembali kepada pemegang token.

Dengan harga $0,029, pembelian $50.000 setara dengan ~1,72 juta token BFX. Begitu harga peluncuran yang dikonfirmasi sebesar $0,05 tercapai, nilainya menjadi $86.206 — dan jika BFX mencapai $1, pengembaliannya mendekati 34×. Tambahkan staking dengan APY 95%, hadiah $500.000, dan utilitas kartu Visa nyata, dan jelas mengapa BlockchainFX adalah proyek presale kripto terbaik 2025.

Beli $BFX sekarang sebelum kenaikan harga Senin depan.

Little Pepe (LILPEPE): Energi Meme, Fondasi Lemah

Little Pepe memanfaatkan momentum meme, mengumpulkan ~$27 juta dengan harga $0,0022 per token di Tahap 13. Namun, klaim Layer 2-nya tidak memiliki bukti kinerja, dan utilitasnya masih belum jelas. Sementara pemasarannya menarik perhatian, ekosistemnya belum menghasilkan aktivitas on-chain yang nyata. Sebaliknya, BlockchainFX sudah memberikan reward kepada pengguna setiap hari dan mengoperasikan produk yang berfungsi — mengubah spekulasi menjadi pendapatan.

Ionix Chain (IONX): Klaim AI Tanpa Daya Tarik

Ionix Chain memposisikan dirinya sebagai blockchain Layer 1 AI pertama tetapi hanya mengumpulkan ~$700 ribu dari target $11,7 juta. Marketplace GPU dan konsep AI-layer-nya masih teoretis, tanpa testnet aktif atau audit. BlockchainFX sebagai perbandingan sudah beroperasi dengan volume terverifikasi dan membayar pemegang token setiap hari dari pendapatan trading — utilitas nyata versus kehebohan AI.

Tabel Perbandingan – BlockchainFX vs Little Pepe vs Ionix Chain

Proyek Harga Presale Saat Ini Dana Terkumpul Harga Peluncuran Utilitas Inti Penggunaan Nyata Tingkat Risiko BlockchainFX ($BFX) $0,029 $10 juta+ $0,05 (dikonfirmasi) Trading multi-aset + redistribusi biaya 70% Pengguna aktif, kartu Visa Rendah–Menengah Little Pepe (LILPEPE) $0,0022 $27 juta $0,003 (perkiraan) Meme + konsep Layer 2 Tidak ada adopsi terverifikasi Tinggi Ionix Chain (IONX) $0,035 $0,7 juta $0,05 (akan diumumkan) Proposal AI Layer 1 Tahap awal Tinggi

Data menunjukkan BlockchainFX adalah satu-satunya presale yang menawarkan pendapatan langsung dan pertumbuhan terverifikasi. Amankan posisi Anda sebelum tahap berikutnya ditutup.

Mengapa BlockchainFX Mendominasi Peluang Investasi Jangka Pendek

BlockchainFX ($BFX) berbeda dari presale biasa dengan membayar investor pendapatan nyata sebelum peluncuran. Pemegang mendapatkan reward USDT harian melalui redistribusi biaya langsung dan staking, menciptakan keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang.

Diaudit oleh CertiK dan didukung oleh pendapatan terverifikasi, roadmap BlockchainFX — dari $30 juta pada 2025 hingga $1,8 miliar pada 2030 — mencerminkan skalabilitas nyata. Proyek Meme dan AI seperti Little Pepe dan Ionix Chain mengandalkan hype, tetapi keduanya tidak memberikan pengembalian yang konsisten. BlockchainFX sudah menjalankan aplikasi trading langsung, mendistribusikan penghasilan setiap hari, dan menawarkan utilitas kartu Visa di seluruh dunia.

Dengan harga peluncuran $0,05 yang dikonfirmasi dan proyeksi di atas $1, BlockchainFX memberikan ROI terukur dan pendapatan pasif yang stabil — kombinasi langka dalam dunia presale 2025. Ini adalah presale kripto terbaik 2025 bagi siapa saja yang mencari kredibilitas, utilitas, dan hasil yang konsisten.

Investasikan di BlockchainFX ($BFX) sekarang menggunakan kode CANDY40 untuk mengklaim 40% token bonus sebelum 3 November — dan amankan posisi awal Anda dalam presale kripto terpintar tahun ini.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: https://blockchainfx.com/

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat