BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Presale $10M mengukuhkan BlockchainFX sebagai presale kripto terbaik 2025 — gunakan CANDY40 untuk bonus 40% sebelum 3 Nov saat Little Pepe dan Ionix Chain memudar.Presale $10M mengukuhkan BlockchainFX sebagai presale kripto terbaik 2025 — gunakan CANDY40 untuk bonus 40% sebelum 3 Nov saat Little Pepe dan Ionix Chain memudar.

Presale $10 Juta Menandai Kemenangan Besar untuk BlockchainFX Presale Crypto Terbaik Sementara Little Pepe dan Ionix Chain Kehilangan Momentum

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2025/10/27 21:45
WINK
WIN$0.00002775-3.74%
Pepe
PEPE$0.000005843-2.50%
rocket5346

Pernahkah Anda bertanya-tanya presale kripto terbaik 2025 mana yang benar-benar bisa memberikan keuntungan sebelum peluncuran? Sementara nama-nama baru seperti Little Pepe dan Ionix Chain mendapat perhatian, hanya BlockchainFX ($BFX) yang sudah memberikan imbalan kepada investor dengan pembayaran USDT nyata. Super aplikasi trading yang telah diaudit sepenuhnya ini menggabungkan kripto, saham, dan forex dalam satu ekosistem langsung, membuktikan bahwa ini adalah kripto berikutnya yang harus dibeli dan disimpan untuk jangka pendek.

BFX867

Gunakan kode CANDY40 sebelum 3 November untuk mengklaim 40% token bonus dan masuk lebih awal dengan harga $0,029.

Apa yang Membuat BlockchainFX ($BFX) Menjadi Kripto Presale Terbaik di 2025

Tidak seperti kebanyakan proyek presale kripto 2025 yang mengandalkan janji masa depan, BlockchainFX ($BFX) sudah aktif, diaudit oleh CertiK, dan sudah memproses jutaan dalam volume perdagangan. Lebih dari 10.000 pengguna mendapatkan reward USDT harian, dengan hingga 70% biaya perdagangan didistribusikan kembali kepada pemegang token.

Dengan harga $0,029, pembelian $50.000 setara dengan ~1,72 juta token BFX. Begitu harga peluncuran yang dikonfirmasi sebesar $0,05 tercapai, nilainya menjadi $86.206 — dan jika BFX mencapai $1, pengembaliannya mendekati 34×. Tambahkan staking dengan APY 95%, hadiah $500.000, dan utilitas kartu Visa nyata, dan jelas mengapa BlockchainFX adalah proyek presale kripto terbaik 2025.

bfx

Beli $BFX sekarang sebelum kenaikan harga Senin depan.

Little Pepe (LILPEPE): Energi Meme, Fondasi Lemah

Little Pepe memanfaatkan momentum meme, mengumpulkan ~$27 juta dengan harga $0,0022 per token di Tahap 13. Namun, klaim Layer 2-nya tidak memiliki bukti kinerja, dan utilitasnya masih belum jelas. Sementara pemasarannya menarik perhatian, ekosistemnya belum menghasilkan aktivitas on-chain yang nyata. Sebaliknya, BlockchainFX sudah memberikan reward kepada pengguna setiap hari dan mengoperasikan produk yang berfungsi — mengubah spekulasi menjadi pendapatan.

Ionix Chain (IONX): Klaim AI Tanpa Daya Tarik

Ionix Chain memposisikan dirinya sebagai blockchain Layer 1 AI pertama tetapi hanya mengumpulkan ~$700 ribu dari target $11,7 juta. Marketplace GPU dan konsep AI-layer-nya masih teoretis, tanpa testnet aktif atau audit. BlockchainFX sebagai perbandingan sudah beroperasi dengan volume terverifikasi dan membayar pemegang token setiap hari dari pendapatan trading — utilitas nyata versus kehebohan AI.

Tabel Perbandingan – BlockchainFX vs Little Pepe vs Ionix Chain

ProyekHarga Presale Saat IniDana TerkumpulHarga PeluncuranUtilitas IntiPenggunaan NyataTingkat Risiko
BlockchainFX ($BFX)$0,029$10 juta+$0,05 (dikonfirmasi)Trading multi-aset + redistribusi biaya 70%Pengguna aktif, kartu VisaRendah–Menengah
Little Pepe (LILPEPE)$0,0022$27 juta$0,003 (perkiraan)Meme + konsep Layer 2Tidak ada adopsi terverifikasiTinggi
Ionix Chain (IONX)$0,035$0,7 juta$0,05 (akan diumumkan)Proposal AI Layer 1Tahap awalTinggi

Data menunjukkan BlockchainFX adalah satu-satunya presale yang menawarkan pendapatan langsung dan pertumbuhan terverifikasi. Amankan posisi Anda sebelum tahap berikutnya ditutup.

bfx

Mengapa BlockchainFX Mendominasi Peluang Investasi Jangka Pendek

BlockchainFX ($BFX) berbeda dari presale biasa dengan membayar investor pendapatan nyata sebelum peluncuran. Pemegang mendapatkan reward USDT harian melalui redistribusi biaya langsung dan staking, menciptakan keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang.

Diaudit oleh CertiK dan didukung oleh pendapatan terverifikasi, roadmap BlockchainFX — dari $30 juta pada 2025 hingga $1,8 miliar pada 2030 — mencerminkan skalabilitas nyata. Proyek Meme dan AI seperti Little Pepe dan Ionix Chain mengandalkan hype, tetapi keduanya tidak memberikan pengembalian yang konsisten. BlockchainFX sudah menjalankan aplikasi trading langsung, mendistribusikan penghasilan setiap hari, dan menawarkan utilitas kartu Visa di seluruh dunia.

Dengan harga peluncuran $0,05 yang dikonfirmasi dan proyeksi di atas $1, BlockchainFX memberikan ROI terukur dan pendapatan pasif yang stabil — kombinasi langka dalam dunia presale 2025. Ini adalah presale kripto terbaik 2025 bagi siapa saja yang mencari kredibilitas, utilitas, dan hasil yang konsisten.

Investasikan di BlockchainFX ($BFX) sekarang menggunakan kode CANDY40 untuk mengklaim 40% token bonus sebelum 3 November — dan amankan posisi awal Anda dalam presale kripto terpintar tahun ini.

BFX3573 1

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Hanya untuk tujuan edukasi.

Peluang Pasar
Logo WINK
Harga WINK(WIN)
$0.00002775
$0.00002775$0.00002775
-3.14%
USD
Grafik Harga Live WINK (WIN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional. Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 18:23
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Gejolak Kripto: Politik Januari 2026 Mengguncang Dunia Aset Digital

Gejolak Kripto: Politik Januari 2026 Mengguncang Dunia Aset Digital

Politik Januari 2026 mengguncang kripto saat Bitcoin, Ethereum, dan altcoin bereaksi terhadap regulasi, geopolitik, dan volatilitas pasar.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 18:27