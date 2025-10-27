Postingan YouBallin: Masa Depan Ketenaran Terdesentralisasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Platform terpusat menipu kreator dan penggemar dengan potongan yang tidak adil dan bakat tersembunyi. YouBallin, di Solana, adalah platform yang mengutamakan mobile di mana Bakat berpartisipasi dalam acara kompetitif yang menghasilkan pendapatan dari NFT dan kesepakatan merek. Penggemar memberikan suara dengan token $YBL dan Merek mendapatkan keterlibatan otentik dengan target audiens. Onboarding web2 native dan abstraksi akun web3 memastikan daya tarik massal, menargetkan [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/youballin-the-future-of-decentralized-fame/ Postingan YouBallin: Masa Depan Ketenaran Terdesentralisasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Platform terpusat menipu kreator dan penggemar dengan potongan yang tidak adil dan bakat tersembunyi. YouBallin, di Solana, adalah platform yang mengutamakan mobile di mana Bakat berpartisipasi dalam acara kompetitif yang menghasilkan pendapatan dari NFT dan kesepakatan merek. Penggemar memberikan suara dengan token $YBL dan Merek mendapatkan keterlibatan otentik dengan target audiens. Onboarding web2 native dan abstraksi akun web3 memastikan daya tarik massal, menargetkan [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/youballin-the-future-of-decentralized-fame/