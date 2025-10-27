BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Temukan bagaimana investor awal dapat mengakses presale IPO Genie dan membuka manfaat bertingkat dengan memegang token $IPO.Temukan bagaimana investor awal dapat mengakses presale IPO Genie dan membuka manfaat bertingkat dengan memegang token $IPO.

Penjualan Awal IPO Genie Mendekati Peluncuran dengan Potensi Keuntungan 5000x: Token Kripto Terbaik yang Akan Datang dengan Manfaat Akses Bertingkat

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2025/10/27 22:30
GAINS
GAINS$0.01336-1.03%
TokenFi
TOKEN$0.005017-2.95%
orange rocket 12

Keinginan Anda untuk Keuntungan 5000x? Genie Akan Mengabulkannya; $IPO Segera Hadir!

ipogenie

Dunia kripto sedang bergejolak dengan antisipasi saat token $IPO dari IPO Genie mendekati peluncuran presalenya. Investor awal kini memiliki kesempatan langka untuk mendapatkan manfaat akses bertingkat, memposisikan diri mereka untuk potensi keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan proyeksi yang mengisyaratkan pengembalian yang bisa meroket hingga 5000x, presale ini bukan sekadar penawaran token biasa; ini adalah potensi peluang generasional.

Seiring pasar cryptocurrency terus berkembang, investor semakin mencari peluang yang menawarkan utilitas nyata dan akses ke pasar bernilai tinggi. Salah satu peluang tersebut adalah presale yang akan datang dari IPO Genie ($IPO), platform ekuitas privat yang ditokenisasi yang dirancang untuk mendemokratisasi akses ke pasar privat senilai $3 triliun. Dengan presale yang hampir diluncurkan, IPO Genie bertujuan untuk memberikan manfaat akses bertingkat eksklusif kepada investor awal, memposisikan dirinya sebagai pesaing utama di antara token kripto terbaik yang akan datang.

Apa Itu IPO Genie?

IPO Genie adalah platform berbasis blockchain yang mentokenisasi investasi ekuitas privat, memungkinkan pengguna untuk membeli, memilih, dan menjual kesepakatan melalui proses yang aman dan transparan. Misi platform ini adalah mendemokratisasi akses ke pasar privat, yang secara tradisional diperuntukkan bagi investor institusional. Memanfaatkan teknologi blockchain, IPO Genie menawarkan partisipasi yang efisien dalam kesepakatan ekuitas privat, termasuk penemuan kesepakatan berbasis AI, staking berbasis perilaku, dan Deal Builder Marketplace.

Fitur Utama IPO Genie

  • Akses Tokenisasi ke Pasar Privat: Melalui token $IPO, investor dapat memperoleh eksposur ke kesepakatan ekuitas privat yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.
  • Sistem Akses Bertingkat: Investor mendapatkan manfaat dari sistem bertingkat, mulai dari Bronze hingga Platinum, membuka berbagai hak istimewa dan akses kesepakatan tahap awal.
  • Keamanan dan Transparansi: Kontrak pintar diaudit oleh CertiK. Fireblocks dan oracle Chainlink memastikan penyimpanan dan umpan data yang andal.
  • Aset Teregulasi: Mengelola lebih dari $500 juta dalam aset, IPO Genie bermitra dengan dana tingkat atas seperti Sequoia, a16z, dan Benchmark.
  • Tokenomics Deflasioner: Token terbatas tersedia untuk presale. 

Mengapa IPO Genie Penting Sekarang

Waktu presale sangat penting dalam pasar saat ini. Per Oktober 2025, Bitcoin diperdagangkan sekitar $112.848, dan altcoin semakin mendapatkan daya tarik. Pasar cryptocurrency, yang bernilai sekitar $2,96 triliun, diproyeksikan akan tumbuh menjadi $7,98 triliun pada tahun 2030 (CAGR 30,10%). Adopsi institusional, kejelasan regulasi, dan kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan ini.

Dalam konteks ini, IPO Genie menawarkan kesempatan langka bagi investor ritel untuk mencapai potensi pertumbuhan tinggi, yang diisyaratkan oleh spanduk "keuntungan 5000x". Investor yang bertindak sekarang dapat memperoleh akses eksklusif ke ekosistem IPO Genie yang dikurasi dengan cermat. Kepemilikan $IPO bertingkat membuka keuntungan yang semakin besar. 

Dari akses kesepakatan prioritas hingga hak co-investment, platform ini memastikan bahwa peserta awal berada pada posisi yang baik dan tidak tertinggal saat peluang berkembang. Dengan fokusnya pada utilitas nyata, kemitraan yang kuat, dan infrastruktur yang kokoh, ini menjadikannya token yang menjanjikan dalam presale yang akan datang.

ipo7547 2

Cara Berpartisipasi dalam Presale IPO Genie

Presale dijadwalkan pada Oktober 2025. Investor yang tertarik dapat mendaftar dan membeli token $IPO melalui situs web resmi. Memegang token ini membuka manfaat bertingkat dan akses awal ke kesepakatan ekuitas privat eksklusif.

Pemikiran Akhir

Presale IPO Genie menyajikan peluang menarik bagi investor yang mencari eksposur pasar privat yang aman dan transparan. Pendekatan inovatifnya, kemitraan yang kuat, dan komitmen terhadap keamanan menjadikannya salah satu token kripto terbaik yang akan datang. Partisipasi awal menawarkan manfaat eksklusif dan potensi pengembalian tinggi, selaras sempurna dengan 

Untuk informasi lebih lanjut dan bergabung sekarang,  IPO Genie ($IPO)   Telegram  IPO on XDisclaimer: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi.

Peluang Pasar
Logo GAINS
Harga GAINS(GAINS)
$0.01336
$0.01336$0.01336
-1.11%
USD
Grafik Harga Live GAINS (GAINS)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31