ETF Ethereum AS mencatat minggu-minggu pertama berturut-turut dengan arus keluar sejak April — Apa yang sedang terjadi?

ETF spot Ethereum di Amerika Serikat mencatat minggu kedua berturut-turut arus keluar modal. Tren negatif ini terjadi setelah bulan Oktober yang mengecewakan untuk kinerja harga cryptocurrency terbesar kedua di dunia. Setelah berbulan-bulan mengalami arus masuk modal yang kuat, ETF Ethereum tampaknya memasuki fase pendinginan, dengan perubahan jelas dalam sentimen investor.

ETF Ethereum di Amerika Serikat mencatat arus keluar sebesar 93,6 juta dolar

Menurut data pasar terbaru, sektor ETF Ethereum di Amerika Serikat mencatat total arus keluar bersih harian sebesar 93,6 juta dolar pada Jumat, 24 Oktober. Penutupan negatif ini menandai hari ketiga berturut-turut arus keluar untuk produk investasi terkait cryptocurrency.

Menariknya, iShares Ethereum Trust dari BlackRock (ticker ETHA) adalah satu-satunya ETF Ethereum yang mencatat arus keluar negatif pada hari itu. ETF Ethereum terbesar berdasarkan nilai aset bersih ini kehilangan hampir 101 juta dolar, menutup minggu dengan penurunan.

Sementara itu, Grayscale Ethereum Mini Trust (ticker ETH) adalah satu-satunya ETF spot ETH lain yang menunjukkan aktivitas perdagangan pada hari Jumat. Data dari SoSoValue menunjukkan bahwa produk investasi terkait Ether ini melihat arus masuk modal sebesar 7,4 juta dolar.

Tren mingguan yang mengkhawatirkan

Kinerja negatif sebesar 93,6 juta dolar memperburuk minggu yang sudah sulit bagi ETF Ethereum AS, memperpanjang rangkaian arus keluar berturut-turut menjadi tiga hari. Secara keseluruhan, neraca mingguan berjumlah sekitar 243,9 juta dolar arus keluar bersih.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa ini merupakan minggu kedua berturut-turut arus keluar, pertama kalinya hal ini terjadi sejak April. Data ini menandakan penurunan permintaan dan melemahnya minat investor. Permintaan kuat untuk ETF ini, yang hingga baru-baru ini menjadi kekuatan bagi Ethereum, sekarang tampaknya dalam fase perlambatan.

Tren harga Ethereum

Sulit untuk memisahkan kinerja ETF Ethereum dari aset dasarnya. Korelasi langsung ini jelas terlihat dengan mengamati tren minggu lalu, di mana harga Ethereum kesulitan untuk pulih.

Meskipun seluruh pasar cryptocurrency sedang mengalami masa kelemahan, cryptocurrency dengan kapitalisasi besar tampaknya lebih menderita. Harga Ethereum, khususnya, mengalami kesulitan dalam melampaui dan mempertahankan diri di atas ambang psikologis 4.000 dolar.