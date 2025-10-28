Tonggak Testnet $11M Nexchain AI dan Booming L2 Bitcoin Hyper Tidak Dapat Menandingi Potensi ROI 1000x BlockDAG

Pembaruan terbaru seputar Bitcoin Hyper dan Nexchain AI telah menarik perhatian para pengamat kripto di mana-mana. Kedua proyek ini menunjukkan daya tarik yang kuat, satu dengan penjualan awal Layer-2 senilai $24 juta dan yang lainnya menguji keamanan berbasis AI pada Testnet 2.0 barunya. Saat koin-koin ini mendorong inovasi dengan caranya masing-masing, mereka memunculkan pertanyaan yang lebih besar: proyek mana yang benar-benar memiliki kekuatan untuk meningkatkan utilitas dan permintaan jangka panjang dalam fase berikutnya dari Penjualan Awal Kripto di tahun 2025?

Di sinilah BlockDAG (BDAG) masuk ke dalam gambaran. Para ahli tokenomics menyebutnya sebagai awal dari "spiral kelangkaan" 1000x. Koin BDAG bukan hanya aset spekulatif lainnya, ini adalah bahan bakar untuk setiap transaksi pada jaringan 15.000 TPS yang kompatibel dengan EVM, di mana permintaan dunia nyata terus mendorong nilainya ke atas.

BlockDAG: Mesin Utilitas Di Balik Kelangkaan 1000x

Kisah sukses BlockDAG telah menulis ulang ekspektasi untuk Penjualan Awal Kripto di 2025. Dengan lebih dari $430 juta yang terkumpul dan 27 miliar koin BDAG terjual, batch ke-31 proyek ini menandai salah satu kinerja penjualan awal terbesar dalam ingatan baru-baru ini. Setiap token BDAG saat ini dijual dengan harga $0,0015 melalui kode TGE, sebelum harga peluncuran yang direncanakan sebesar $0,05, menyiapkan potensi kuat bagi pemegang awal. Lebih dari 312.000 pembeli telah bergabung, tertarik oleh model token uniknya dan kedalaman teknisnya.

Kekuatan BDAG terletak pada desainnya: setiap transaksi, kontrak, dan interaksi pada jaringan 15.000 TPS yang kompatibel dengan EVM membutuhkan BDAG. Ini bukan hanya aset yang dapat diperdagangkan, ini adalah mata uang operasional dari ekosistem. Saat ribuan pengembang membangun dApps dan jutaan pengguna berinteraksi dengan mereka, BDAG menjadi token yang terus beredar, mendorong permintaan nyata daripada hype.

Analis tokenomics percaya bahwa ketergantungan bawaan ini akan menciptakan "spiral kelangkaan" alami. Setiap pengguna dan aplikasi baru menambah tekanan pembelian sementara pasokan tetap tetap. Siklus penggunaan, pembakaran, dan pembelian kembali itu membentuk dasar dari potensi 1000x yang diprediksi, menjadikan BlockDAG salah satu jaringan yang paling didorong utilitas di antara Penjualan Awal Kripto di 2025.

Penjualan Awal Bitcoin Hyper Melampaui $24M saat Momentum Layer-2 Meningkat

Bitcoin Hyper menarik perhatian karena pertumbuhan penjualan awalnya yang cepat, kini melebihi $24 juta dengan laporan partisipasi whale yang kuat, termasuk investasi individu di atas $36.000. Diposisikan sebagai proyek Layer-2 Bitcoin, ini bertujuan untuk membawa skalabilitas, biaya lebih rendah, dan fungsionalitas kontrak pintar ke ekosistem Bitcoin. Jaringan ini menggunakan Canonical Bridge untuk mengunci BTC dan membuat versi wrapped untuk transaksi lebih cepat sambil mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM) untuk throughput tinggi dan fleksibilitas pengembang.

Analis menggambarkan Bitcoin Hyper sebagai salah satu proyek awal yang paling banyak dibicarakan yang menghubungkan keamanan lapisan dasar Bitcoin dengan fungsionalitas DeFi canggih. Token $HYPER-nya akan mendukung staking, tata kelola, dan akses ekosistem. Dengan harga token penjualan awal sekitar $0,013145, proyek ini membangun momentum saat investor mencari token infrastruktur yang dapat diskalakan dengan kasus penggunaan nyata. Seiring inovasi Layer-2 semakin cepat, kombinasi kompatibilitas Bitcoin dan kecepatan tingkat Solana dari Bitcoin Hyper telah menjadikannya titik diskusi utama di antara para trader yang mengikuti penjualan awal teratas 2025.

Nexchain AI Mencapai $11M dengan Testnet 2.0 dan Penawaran Bonus 100%

Nexchain AI terus maju dalam penjualan awalnya, telah mengumpulkan lebih dari $11 juta saat memasuki Tahap 28, dengan setiap token dihargai sekitar $0,112. Proyek ini baru-baru ini meluncurkan Testnet 2.0, memperkenalkan fitur baru seperti Skor Risiko berbasis AI untuk keamanan transaksi dan alat anti-MEV yang bertujuan melindungi pengguna dari frontrunning. Selain itu, Nexchain mengumumkan bonus pembelian 100% untuk pembeli awal melalui promo TESTNET2.0 dan membuka partisipasi dalam kampanye airdrop senilai $5 juta untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.

Dibangun sebagai protokol Layer-1 yang menggabungkan struktur sharding dan Directed Acyclic Graph (DAG), Nexchain AI dirancang untuk skalabilitas dan kecerdasan on-chain. Ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali dan meningkatkan efisiensi blockchain, bertujuan untuk transaksi yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih aman.

Dengan peluncuran Testnet 2.0 yang direncanakan selesai sebelum fase mainnet, proyek ini mendapatkan perhatian di antara pengguna yang mengeksplorasi jaringan blockchain terintegrasi AI. Kombinasi kemajuan teknis dan insentif awalnya telah menjadikan Nexchain salah satu proyek yang lebih banyak dibicarakan dalam putaran penjualan awal ini.

Kesimpulan

Baik Bitcoin Hyper dan Nexchain AI sedang membentuk diskusi seputar inovasi dalam Penjualan Awal Kripto di 2025. Yang pertama membawa skalabilitas ke Bitcoin melalui model Layer-2 yang kuat, sementara yang kedua memajukan kecerdasan blockchain dengan alat berbasis AI dan penjualan awal yang kuat. Setiap proyek menunjukkan bagaimana generasi berikutnya dari jaringan kripto bertujuan untuk menggabungkan kecepatan, fungsionalitas, dan kegunaan.

Namun, BlockDAG-lah yang menjadi fokus banyak analis karena pendekatan berpusat utilitasnya. Setiap interaksi pada sistem 15.000 TPS yang kompatibel dengan EVM bergantung pada BDAG, menciptakan tekanan pembelian berkelanjutan saat lebih banyak pengguna dan dApps bergabung. Loop kelangkaan bawaan itulah yang membuatnya berbeda, mekanisme yang membuat permintaan berkelanjutan dengan sendirinya, memperkuat potensinya di antara Penjualan Awal Kripto di 2025.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Tonggak Testnet $11M Nexchain AI dan Booming L2 Bitcoin Hyper Tidak Dapat Menandingi Potensi ROI 1000x BlockDAG pertama kali muncul di Coindoo.