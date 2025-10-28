BursaDEX+
RUU Aset Digital Australia Mendapatkan Persetujuan tetapi Membutuhkan Penyempurnaan

Penulis: CoindooSumber: Coindoo
2025/10/28 02:30
Konsultasi Kementerian Keuangan, yang ditutup pada hari Jumat, menandai berakhirnya masukan publik terhadap rancangan undang-undang yang akan memperluas hukum keuangan yang ada ke bursa kripto dan kustodian.

Mantan CEO BTC Markets Caroline Bowler mengatakan inisiatif tersebut merupakan langkah positif tetapi memperingatkan bahwa "struktur harus disertai dengan kejelasan."

Dorongan untuk Kesederhanaan dan Kekuasaan yang Terdefinisi

Draf tersebut memperkenalkan dua klasifikasi keuangan baru — platform aset digital dan platform kustodian yang ditokenisasi — keduanya memerlukan lisensi di bawah Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Bursa Swyftx berpendapat bahwa kerangka kerja tersebut memberikan terlalu banyak keleluasaan kepada regulator dan membuat platform tidak pasti tentang kewajiban mereka. Perusahaan mendesak Kementerian Keuangan untuk memperjelas wewenang ASIC dan menambahkan pernyataan panduan tentang bagaimana regulasi masa depan harus ditafsirkan.

Mandy Jiang dari CloudTech Group menyebut proposal tersebut sebagai "langkah maju yang signifikan," tetapi mengatakan terlalu banyak detail penting — seperti standar kustodian dan lisensi — ditunda untuk panduan ASIC di masa depan.

Pembatasan Pasar dan Saran Menimbulkan Kekhawatiran

Pelaku industri juga menyoroti kesenjangan seputar akses likuiditas luar negeri dan saran keuangan. Swyftx mengatakan bursa lokal berisiko kehilangan daya saing jika mereka tidak dapat berinteraksi dengan pasar global dan mengkritik batasan yang menghentikan penasihat berlisensi untuk memberikan saran langsung tentang aset kripto.

CEO Swyftx Jason Titman mengatakan perusahaan mendukung regulasi di bawah hukum keuangan tetapi menginginkan "keseimbangan yang adil antara perlindungan konsumen dan daya saing."

Jadwal dan Prospek

Sebagian besar pemangku kepentingan mengharapkan undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2026, meskipun beberapa percaya konsultasi lebih lanjut dapat menunda proses tersebut. Vakul Talwar dari Crypto.com mendesak pemerintah untuk "tetap menekan pedal gas," sementara Edward Carroll dari MHC Digital Group memperingatkan bahwa masih ada pekerjaan berarti yang tersisa untuk mengubah umpan balik menjadi rancangan undang-undang yang dapat diterapkan.

Terlepas dari perbedaan mengenai waktu, sektor ini sepakat pada satu hal: regulasi diperlukan, tetapi harus jelas, konsisten, dan cukup praktis untuk membantu industri berkembang.

