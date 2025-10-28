Kanada Berpacu untuk Menyelesaikan Aturan Stablecoin Sebelum Pengungkapan Anggaran – Mengapa?

Kanada bergerak cepat untuk menyelesaikan peraturan stablecoin yang telah lama ditunggu menjelang pengumuman anggaran federal pada 4 November, karena pembuat kebijakan bergegas untuk mengimbangi Amerika Serikat dan mencegah hilangnya kedaulatan finansial di tengah meningkatnya penggunaan token yang didukung dolar AS. Menurut Bloomberg, pejabat pemerintah telah menghabiskan berminggu-minggu mengadakan konsultasi tertutup dengan regulator dan pemangku kepentingan industri untuk mengembangkan kerangka regulasi untuk stablecoin. Peraturan tersebut diharapkan akan diuraikan dalam anggaran mendatang yang akan dipresentasikan oleh Menteri Keuangan François-Philippe Champagne. Pejabat yang familiar dengan diskusi tersebut mengatakan pemerintah kini sedang bekerja untuk menangani pengawasan stablecoin secara langsung dalam dokumen anggaran. Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran yang berkembang dari pembuat kebijakan, pelaku pasar, dan ekonom bahwa Kanada tertinggal dari ekonomi besar lainnya, terutama Amerika Serikat, dalam menetapkan aturan yang jelas untuk industri stablecoin. Ottawa Didesak untuk Bertindak pada Aturan Stablecoin atau Berisiko Kehilangan Modal ke AS Stablecoin, cryptocurrency yang dipatok pada mata uang tradisional seperti dolar AS, telah berkembang menjadi bagian sentral dari ekosistem pembayaran digital global. Stablecoin sering diterbitkan oleh perusahaan swasta seperti Tether dan Circle dan didukung oleh aset seperti surat berharga Perbendaharaan AS untuk menjaga stabilitas harga. Amerika Serikat baru-baru ini mengesahkan GENIUS Act, yang memberikan wewenang kepada regulator untuk mengawasi penerbit stablecoin, menetapkan standar cadangan, dan menegakkan aturan anti-pencucian uang. Undang-undang baru tersebut mengklasifikasikan stablecoin yang patuh sebagai instrumen pembayaran, memberikan AS kerangka kerja yang jelas yang telah diterima secara luas oleh industri. Sebaliknya, Kanada masih kekurangan legislasi khusus. Regulator telah mengatakan stablecoin dapat masuk dalam undang-undang sekuritas atau derivatif yang ada, tetapi pakar industri berpendapat bahwa stablecoin harus diperlakukan sebagai instrumen pembayaran. John Ruffolo, wakil ketua Dewan Inovator Kanada, telah mendesak Ottawa untuk bertindak cepat, memperingatkan bahwa ketidakaktifan dapat mendorong modal ke selatan perbatasan. Tanpa kerangka kerja yang jelas, katanya, investor dan penabung Kanada mungkin semakin beralih ke stablecoin AS untuk mentransfer dana secara internasional, secara efektif memperkaya institusi Amerika dan mengalihkan data keuangan dan likuiditas ke luar negeri. Data dari Desjardins mendukung kekhawatiran tersebut. Ahli strategi valuta asing Mirza Shaheryar Baig mencatat bahwa sekitar 99% nilai stablecoin global dipatok pada dolar AS. Karena GENIUS Act mengharuskan penerbit untuk memegang terutama Perbendaharaan AS, katanya, adopsi asing memicu permintaan baru dan berkelanjutan terhadap utang AS. Baig memperingatkan bahwa penggunaan stablecoin dolar AS secara luas di Kanada dapat melemahkan kedaulatan moneter negara dan mengurangi kontrol Bank of Canada atas pasokan uangnya. Bank sentral sendiri telah menyuarakan urgensi tersebut. Ron Morrow, direktur eksekutif pembayaran, pengawasan, dan pengawasan Bank of Canada, mengatakan pada September bahwa Kanada harus "menimbang manfaat regulasi stablecoin federal, serupa dengan yang telah dilakukan negara lain." Sumber: Bank of Canada Morrow memperingatkan bahwa agar stablecoin berfungsi sebagai uang sungguhan, stablecoin harus "seaman dan sestabil saldo di rekening bank Anda." Kantor Pengawas Lembaga Keuangan (OSFI) juga telah menyatakan keprihatinan atas kurangnya kejelasan regulasi, menyerukan aturan nasional yang konsisten. Dapatkah Aturan Baru Menjaga Kanada Tetap Kompetitif di Era Pembayaran Digital? Ketiadaan legislasi telah mulai menunjukkan konsekuensi ekonomi. Laporan Desjardins pada Oktober memperingatkan bahwa Kanada berisiko tertinggal dari AS dan Eropa, yang keduanya telah menerapkan kerangka kerja stablecoin. Sumber: Desjardins Laporan tersebut juga mengaitkan langkah terbaru Shopify untuk menerima pembayaran dalam USDC, stablecoin yang dipatok pada dolar, dengan daya tarik sistem pembayaran digital AS yang semakin meningkat. Sementara beberapa proyek domestik, seperti QCAD dan CADC, telah memperkenalkan stablecoin yang didukung dolar Kanada, adopsi mereka tetap terbatas karena ketidakpastian tentang persyaratan kepatuhan dan lisensi. Tetra Trust, kustodian Kanada yang diregulasi dan didukung oleh National Bank dan Shopify, berencana meluncurkan stablecoin berbasis CAD sendiri pada 2026, tetapi para ahli mengatakan kemajuan akan tetap lambat sampai aturan federal ditetapkan. Tingkat adopsi kripto Kanada tetap moderat dibandingkan dengan tren global. Menurut laporan "Methods-of-Payment" terbaru Bank of Canada, hanya sekitar 3% orang Kanada yang menggunakan Bitcoin untuk transaksi pada 2023, sementara uang tunai menyumbang 20% dari semua pembelian. E-transfer tetap menjadi opsi pembayaran paling populer di negara tersebut, digunakan oleh hampir 60% responden. Sumber: Bank of Canada Meskipun demikian, Kanada tetap menjadi pusat awal infrastruktur kripto, menampung lebih dari 3.000 ATM Bitcoin, jumlah terbesar kedua di dunia. Minat institusional terhadap aset digital juga telah tumbuh. Survei KPMG 2024 menemukan bahwa 39% investor institusional Kanada memiliki eksposur terhadap kripto, naik dari 31% pada 2021. Banyak peserta industri memandang kejelasan regulasi sebagai kunci untuk mempertahankan momentum tersebut. Coinbase, salah satu bursa terbesar di dunia, telah memperingatkan bahwa tanpa reformasi, Kanada berisiko kehilangan keunggulan kompetitifnya. Struktur regulasi pemerintah federal yang terfragmentasi, terbagi antara lembaga federal, Bank of Canada, OSFI, dan 13 komisi sekuritas provinsi, telah memperlambat pembuatan kebijakan. Para pendukung berharap anggaran mendatang akan menyatukan upaya-upaya ini dan memberikan kerangka kerja yang koheren untuk stablecoin serupa dengan pendekatan AS. Masalah ini juga membawa bobot politik. Dengan pemilihan umum di cakrawala, pemerintah Liberal menghadapi tekanan untuk menunjukkan kemajuan dalam inovasi keuangan. 