American Bitcoin mengumumkan akuisisi Bitcoin terbarunya sebesar 1.414 BTC

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 05:23

American Bitcoin Corp., sebuah perusahaan penambangan dan akumulasi Bitcoin, baru-baru ini mengumumkan telah memperoleh sekitar 1.414 BTC sebagai bagian dari pembelian strategis pasar sejak September 2025. 

Dengan pembelian terbarunya, total kepemilikan perusahaan telah melonjak menjadi 3.865 BTC, yang bernilai sekitar $445 juta pada harga saat ini. Ini menjadikan perusahaan sebagai pemegang Bitcoin publik terbesar ke-26 secara global.

American Bitcoin kini melaporkan Satoshis Per Share (SPS) pada portofolio Bitcoin-nya. Sumber: American Bitcoin

American Bitcoin sedang membangun cadangan BTC-nya

Simpanan 3.865 BTC American Bitcoin diperoleh melalui penambangan dan pembelian strategis, yang mencakup Bitcoin yang disimpan dalam kustodi atau dijaminkan untuk pembelian penambang berdasarkan perjanjian dengan Bitmain. 

American Bitcoin $ABTC kini melaporkan "Satoshis Per Share" (SPS) sebesar 418, naik 52% sejak 1 September.

Perusahaan saat ini memiliki komitmen berkelanjutan untuk memberikan visibilitas kepada investor tentang nilai pemegang saham, dan untuk tujuan itu, perusahaan telah mengungkapkan rencana untuk memberikan pembaruan berkala tentang Satoshis Per Share ("SPS"), sebuah metrik yang mewakili jumlah Bitcoin yang dapat diatribusikan ke setiap saham biasa Perusahaan yang beredar yang juga memberikan pemegang saham wawasan tentang kepemilikan tidak langsung mereka atas Bitcoin melalui ekuitas mereka di perusahaan.

Untuk menghitung SPS, kalikan total kepemilikan Bitcoin Perusahaan dengan rasio konversi Satoshi (1 Bitcoin sama dengan 100.000.000 Satoshi), kemudian bagi total tersebut dengan jumlah saham biasa perusahaan yang beredar pada tanggal pengukuran. 

"Kami percaya salah satu ukuran keberhasilan terpenting untuk platform akumulasi Bitcoin adalah berapa banyak Bitcoin yang mendukung setiap saham," kata Eric Trump, Co-founder dan Chief Strategy Officer American Bitcoin. "Sebagai bagian dari keyakinan itu, kami fokus untuk memberikan pembaruan transparan saat kami bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan kami."  

Perkembangan baru ini sejalan dengan trajektori ekspansi cepat perusahaan, yang dimulai awal tahun ini ketika Hut 8 meluncurkan divisi penambangan A.S.-nya sebagai entitas terpisah yang diperdagangkan secara publik.

American Bitcoin awalnya memegang sekitar 500 BTC pada saat pemisahan, tetapi meningkatkan simpanannya dengan 1.726 BTC lainnya yang dibeli antara Juli dan Agustus dengan nilai sekitar $205 juta. 

Kepemilikan tersebut dijaminkan kepada Bitmain sebagai jaminan untuk pesanan senilai $314 juta untuk 16.299 unit Antminer U3S21EXPH, mesin yang akan dihosting di lokasi Vega baru Hut 8 di Texas, fasilitas 400-megawatt yang menjadi pusat dorongan American Bitcoin menuju 25 EH/s hashrate proprietary.

Strategi American Bitcoin untuk memperkuat cadangannya

Sudah ada sejumlah perusahaan treasury yang mengakumulasi BTC. Namun, American Bitcoin menonjol karena mengadopsi strategi yang membantunya mengelola biaya sambil membangun cadangannya.

"Yang membedakan American Bitcoin dari sebagian besar kendaraan treasury Bitcoin tradisional adalah operasi penambangan terintegrasi kami," kata Asher Genoot, ketua eksekutif perusahaan. "Dengan memproduksi Bitcoin secara langsung, kami dapat mengurangi biaya rata-rata per Bitcoin untuk mendorong keunggulan biaya dibandingkan kendaraan yang membeli secara eksklusif di pasar terbuka. Keunggulan struktural itu memungkinkan kami untuk menggabungkan nilai Bitcoin per saham secara lebih efisien untuk investor kami."

Awal tahun ini, American Bitcoin Corp. juga bergabung dengan Gryphon Digital Mining untuk membentuk apa yang mereka katakan berpotensi menjadi penambang Bitcoin pure-play paling efisien di industri. 

Dengan merger all-stock, pemegang saham Gryphon kini memiliki sekitar 2% dari entitas gabungan sementara pemangku kepentingan American Bitcoin memegang 98%. Keberhasilan merger ini memberikan perusahaan yang didukung Trump jalur lebih cepat ke pasar publik dan menggabungkan teknologi penambangan Gryphon dengan kekuatan modal dan cadangan skala besar American Bitcoin.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/american-bitcoin-latest-purchase-btc/

