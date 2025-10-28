Kemitraan Kaito AI dan Glider Membawa Peningkatan 20% untuk Investor Kripto

Lanskap investasi Web3 berubah saat Kaito AI, platform kecerdasan blockchain yang meluncurkan tokennya pada Februari 2025, mengumumkan kemitraan baru dengan Glider. Glider adalah layanan manajemen portofolio onchain otomatis yang dirancang untuk menyederhanakan dan meningkatkan investasi kripto. Kemitraan ini memberikan peningkatan poin eksklusif sebesar 20% bagi pengguna yang mendaftar ke Glider melalui tautan referral Kaito, menjadikan keuangan terdesentralisasi lebih terjangkau dan menambah daya tariknya.

Kaito berfokus pada analisis data cryptocurrency menggunakan AI canggih, sementara Glider berfokus pada pengurangan beban teknis dalam mengelola portofolio di berbagai rantai. Kemitraan ini akan menyatukan penelitian yang dilakukan untuk mengeksekusi pipeline dan pada akhirnya bekerja untuk mengatasi keseluruhan proses investasi.

Memahami Platform di Balik Kemitraan

Kaito memeriksa data yang ditemukan di berbagai sumber, seperti X, Discord, forum tata kelola, dan data onchain. Program Poin Yaps memungkinkan pengguna menerima hadiah dengan memposting konten kripto dan telah memiliki ribuan pengguna terdaftar sejak awal, dan satu dari 10% token didistribusikan ke komunitas.

Glider, yang didirikan oleh mantan eksekutif Anchorage Digital dan XTX Markets, baru-baru ini mendapatkan pendanaan dari a16z CSX sebesar $4 juta, dengan partisipasi dari Coinbase Ventures, Uniswap Ventures, dan GSR. Platform Glider memungkinkan pengguna untuk dengan mudah bertransaksi di berbagai rantai tanpa perlu memikirkan hambatan teknis penggunaan token gas yang berbeda, bridging, atau penyeimbangan ulang manual di berbagai rantai.

Pengguna dapat mempertahankan kemampuan lengkap melalui solusi non-kustodian Glider tetapi juga memanfaatkan kemampuan untuk menyeimbangkan kembali portofolio dari hitungan menit hingga harian.

Mengaktifkan Pipeline Penelitian-ke-Eksekusi

Kolaborasi ini memungkinkan proses yang mulus antara penelitian profesor pasar Anda, ideasi konsep, dan implementasi portofolio. Alat MetaSearch Kaito menemukan peluang melalui analisis sentimen dan mindshare, pada dasarnya mencari proyek yang menghasilkan minat langsung dari komunitas kripto. Pengguna akan melihat apa yang sedang tren sebelum menjadi arus utama.

Dengan integrasi Glider, investor dapat segera mengeksekusi strategi menggunakan alat portofolio otomatis sambil menaiki tangga bonus sebesar 20% poin. Ini berkaitan dengan perselisihan yang sudah lama ada: kesenjangan antara mengidentifikasi peluang dan mengeksekusi secara efisien.

Analisis industri terbaru menunjukkan bahwa proyek Web3 yang sukses semakin banyak menciptakan ekosistem yang saling terhubung daripada beroperasi sendiri. Kemitraan antara Kaito dan Glider menekankan konsep ini dengan menggabungkan fungsionalitas yang memberikan nilai multiplikatif.

Produk yang Lebih Luas pada Investasi Web3

Kemitraan ini menandakan ekosistem yang terus matang di mana platform mengakui bahwa kesuksesan pengguna dapat melibatkan solusi terintegrasi. Yu Hu – pendiri Kaito dan mantan manajer hedge fund Citadel – mencatat bahwa kripto memiliki informasi yang tersebar dan jalur eksekusi yang rumit. Platformnya menciptakan akses ke alat analisis canggih yang sebelumnya hanya dapat digunakan oleh institusi.

Para pendiri Glider membangun platform mereka dengan tujuan mengatasi "infrastruktur yang terfragmentasi yang telah lama mengganggu portofolio investasi kripto. Bersama-sama, kedua platform tersebut bercita-cita untuk menciptakan visi investasi kripto yang semulus keuangan tradisional tetapi menggunakan keunggulan blockchain untuk transparansi dan kedaulatan.

Peningkatan 20% poin lebih dari sekadar promosi. Ini adalah investasi dalam akuisisi pengguna yang diharapkan kedua platform akan menghasilkan pengembalian ketika Web3 berjalan penuh. Bagi early adopter, waktu adalah kesempatan untuk memanfaatkan hadiah yang lebih besar saat kemitraan masih dalam tahap awal.

Kesimpulan

Kolaborasi antara Kaito dan Glider adalah masalah penting dalam proses investasi kripto. Ini menyediakan merger dengan kecerdasan dan eksekusi, tetapi tidak bergantung pada platform yang dapat dijalankan secara mandiri. Dengan minat institusional terhadap kripto yang semakin menjadi kenyataan, aliansi seperti ini dapat menciptakan era baru dalam Web3, saat di mana akses ke alat kekuasaan didemokratisasi, bukan hanya audiens teknis massal. Kemitraan ini memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi pengguna yang ingin mendapatkan pengalaman lebih baik saat mereka terlibat dalam kripto.