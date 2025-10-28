ETF Kripto untuk Litecoin, HBAR, dan Solana Siap Diluncurkan di Tengah Penutupan

TLDR

Beberapa ETF kripto, termasuk yang melacak Litecoin, HBAR, dan Solana, siap diluncurkan minggu ini meskipun ada penutupan pemerintah A.S.

Canary Capital telah mengajukan Formulir 8-A untuk ETF Litecoin dan HBAR-nya, memajukan rencana peluncurannya.

ETF Grayscale Solana Trust juga siap diluncurkan, menawarkan eksposur investor ke Solana meskipun ada penutupan.

Panduan terbaru SEC memungkinkan perusahaan melanjutkan pengajuan mereka tanpa amandemen penundaan, memungkinkan peluncuran.

Persetujuan SEC terhadap standar pencatatan baru untuk ETF kripto membantu perusahaan seperti Canary Capital dan Grayscale mempercepat peluncuran mereka.

Beberapa ETF kripto siap diluncurkan minggu ini, meskipun penutupan pemerintah A.S. yang sedang berlangsung. Ini termasuk Canary Litecoin ETF, Canary HBAR ETF, dan Grayscale Solana Trust ETF. Orang dalam industri telah mengkonfirmasi rencana peluncuran kepada The Block. Ini mengikuti panduan baru dari SEC mengenai penawaran publik dan pengajuan S-1.

Canary Litecoin ETF dan HBAR ETF Bergerak Maju

Canary Capital bergerak maju dengan ETF Litecoin dan HBAR-nya, menurut pengajuan dari hari Senin. Perusahaan tersebut mengajukan Formulir 8-A, yang penting untuk mencatatkan dana-dana ini di bursa. Pengajuan tersebut memasukkan proses pendaftaran S-1 SEC, menandai kemajuan signifikan dalam peluncuran ETF.

Canary Litecoin ETF akan melacak harga Litecoin, sementara HBAR ETF akan fokus pada token HBAR Hedera. Kedua ETF bertujuan untuk menawarkan investor lebih banyak pilihan untuk mendapatkan eksposur ke aset-aset ini. Meskipun ada penutupan pemerintah, produk-produk ini akan terus bergerak maju tanpa penundaan lebih lanjut.

Orang dalam menyarankan bahwa panduan terbaru SEC mempengaruhi keputusan untuk meluncurkan ETF. SEC mengklarifikasi bahwa perusahaan dapat mengajukan pernyataan pendaftaran S-1 tanpa amandemen penundaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan rencana mereka, selama pengajuan S-1 sudah final dan tanpa perubahan.

ETF Kripto Menghadapi Penundaan Meskipun Ada Persetujuan SEC

Grayscale juga berencana meluncurkan ETF Solana-nya minggu ini. Sebuah postingan oleh Kyle Samani dari Multicoin Capital mengkonfirmasi peluncuran tersebut, meskipun kemudian dihapus. Grayscale Solana Trust ETF dirancang untuk melacak kinerja Solana (SOL), cryptocurrency populer.

Meskipun ketidakpastian yang disebabkan oleh penutupan pemerintah, Grayscale tetap yakin tentang persetujuan produknya. ETF ini menyediakan cara alternatif bagi investor untuk mendapatkan eksposur ke Solana. Meskipun SEC telah menyetujui standar pencatatan untuk beberapa ETF kripto, penutupan masih menghadirkan beberapa tantangan.

Keputusan SEC untuk menyetujui standar pencatatan baru untuk ETF kripto kemungkinan akan mempercepat proses persetujuan. Akibatnya, perusahaan seperti Grayscale dapat melewati proses 19b-4 yang panjang. Ini akan memungkinkan mereka untuk mencatatkan dana mereka di bursa dengan penundaan minimal, bahkan selama penutupan.

Meskipun peluncuran ETF kripto ini sedang berlangsung, tidak semua dana bergerak maju dengan kecepatan yang sama. Beberapa perusahaan mungkin menghadapi penundaan karena penutupan dan pengurangan staf SEC. Namun, orang dalam tetap optimis tentang masa depan ETF kripto.

