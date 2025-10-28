Ripple Prime: Bagaimana Perusahaan Baru Saja Mencetak Rekor Besar Yang Meningkatkan XRP Ledger

Ripple telah mengumumkan penyelesaian akuisisinya terhadap Hidden Road, secara resmi mengubah nama broker utama non-bank global tersebut menjadi Ripple Prime. Ini adalah momen bersejarah bagi perusahaan, karena menjadikan perusahaan pembayaran tersebut sebagai perusahaan berbasis kripto pertama yang memiliki dan mengoperasikan platform broker utama multi-aset global.

Akuisisi ini juga merupakan pencapaian besar yang secara signifikan memperluas kehadiran institusional Ripple dan lebih meningkatkan ekosistem XRP Ledger melalui integrasi baru dan utilitas untuk stablecoin perusahaan, RLUSD.

Akuisisi Ripple Prime Untuk Mendorong XRP Ledger

Dalam postingan terbaru di platform media sosial X, Ripple mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan akuisisi Hidden Road. Akuisisi Hidden Road oleh perusahaan memposisikannya sebagai pelopor dalam menggabungkan keuangan tradisional dengan aset digital dalam skala besar.

Hidden Road adalah salah satu broker utama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan institusional seperti kliring, pembiayaan, dan perantara di bidang valuta asing, aset digital, derivatif, swap, dan pendapatan tetap. Sekarang setelah perubahan nama menjadi Ripple Prime selesai, nama baru tersebut mewujudkan strategi perusahaan pembayaran untuk membangun fondasi bagi adopsi aset digital institusional.

Salah satu hasil paling signifikan dari peluncuran Ripple Prime adalah dampaknya terhadap adopsi dan utilitas stablecoin Ripple, RLUSD. Menurut postingan pengumuman perusahaan di situs webnya, RLUSD kini secara aktif digunakan sebagai jaminan untuk beberapa produk broker utama. Klien derivatif telah mulai menyimpan saldo mereka dalam RLUSD, dan ini diharapkan akan terus bertumbuh dengan kepercayaan institusional.

Ripple menekankan bahwa kepatuhan regulasi dan kerangka tata kelola RLUSD telah menjadikannya salah satu stablecoin yang paling dipercaya di pasar. Awal tahun ini, Bluechip menilai RLUSD sebagai stablecoin nomor satu untuk stabilitas, tata kelola, dan dukungan aset, memberikannya peringkat A.

Perusahaan lebih lanjut memperkuat kredibilitas institusionalnya dengan menunjuk The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) sebagai kustodian cadangan utama RLUSD. Pada saat penulisan, RLUSD adalah stablecoin terbesar ke-12 dalam kapitalisasi pasar, dengan kapitalisasi pasar $902 juta, kini mendekati angka satu miliar dolar.

Jejak Institusional Perusahaan yang Berkembang dan Prospek Masa Depan

Ripple Prime adalah bagian dari strategi ekspansi perusahaan untuk meraih pangsa pasar yang signifikan di pasar keuangan global. Akuisisi Hidden Road oleh perusahaan menjadikannya akuisisi kelima dalam dua tahun. Tren akuisisi dimulai dengan pembelian Metaco pada Mei 2023, dan kemudian pembelian Standard Custody pada Juni 2024.

Sejak itu, perusahaan pembayaran tersebut terus memperkuat penawaran institusionalnya dengan akuisisi seperti Rail pada Agustus 2025 dan GTreasury baru minggu lalu. Setiap akuisisi telah dilakukan secara strategis untuk meningkatkan posisi Ripple dan XRP sebagai penyedia solusi blockchain kelas enterprise terkemuka.

"Saat kami terus membangun solusi menuju pengaktifan Internet of Value – saya mengingatkan kalian semua bahwa XRP berada di pusat segala hal yang dilakukan Ripple," kata CEO Brad Garlinghouse dalam postingan di X.