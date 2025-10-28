BursaDEX+
ETF Staking Solana Bitwise (BSOL) Hadir di NYSE Minggu Ini

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2025/10/28 06:52
TLDR

  • Bitwise meluncurkan ETF Staking Solana pertama, bernama BSOL, di Bursa Efek New York pada hari Selasa ini.
  • ETF BSOL akan menawarkan 100% eksposur langsung ke harga spot Solana (SOL), memberikan peluang investasi yang unik.
  • Bitwise bertujuan untuk memanfaatkan adopsi mainstream Solana yang terus berkembang dengan peluncuran ETF Staking Solana-nya.
  • Peluncuran BSOL menandai langkah penting dalam popularitas produk keuangan berbasis Solana yang terus meningkat.
  • Perusahaan kripto lainnya, termasuk Canary Capital dan Grayscale, juga bersiap meluncurkan ETF terkait Solana minggu ini.

Bitwise siap meluncurkan produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) Solana, Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), pada Selasa, 10 Mei. Ini menandai ETP pertama yang menawarkan 100% eksposur langsung ke harga spot Solana (SOL). Produk ini akan debut di Bursa Efek New York, memperkuat posisi Bitwise di pasar ETF kripto.

ETF Solana Bitwise Menargetkan Pasar Kripto yang Berkembang

ETF Staking Solana baru dari Bitwise akan ditandai dengan simbol ticker BSOL. Pengumuman perusahaan di X menyatakan bahwa ini adalah ETF pertama dari jenisnya.

Perusahaan percaya bahwa minat yang berkembang pada Solana akan mendorong kesuksesan ETF tersebut.

Bitwise Solana Staking ETF akan memberikan investor eksposur terhadap imbalan staking Solana. Solana telah muncul sebagai salah satu cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Ini menempati peringkat sebagai cryptocurrency terbesar keenam, menjadikannya pesaing kuat di pasar kripto yang berkembang pesat.

Peluncuran ETF BSOL menyoroti peningkatan adopsi mainstream Solana. Investor sekarang akan memiliki cara yang lebih mudah untuk mendapatkan eksposur terhadap cryptocurrency ini. ETF Solana dari Bitwise kemungkinan akan menarik perhatian dari investor institusional dan ritel yang ingin memanfaatkan potensi masa depan Solana.

ETF Kripto Mendapatkan Momentum

ETF Solana dari Bitwise hadir saat beberapa perusahaan berencana meluncurkan produk serupa. Canary Capital siap meluncurkan ETF Litecoin dan ETF HBAR di Nasdaq pada hari Selasa. ETF Grayscale Solana Trust diperkirakan akan menyusul, diluncurkan pada hari Rabu, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Langkah-langkah ini menandakan bahwa ETF cryptocurrency semakin mendapatkan daya tarik di pasar keuangan. Perusahaan-perusahaan sangat ingin memenuhi permintaan investor akan produk yang melacak aset digital. Pengenalan ETF kripto ini dapat memberikan investor likuiditas dan eksposur pasar yang lebih besar.

Meskipun ada penutupan pemerintah AS, SEC telah mengklarifikasi bahwa perusahaan dapat melanjutkan peluncuran ETF kripto. Badan pengatur tersebut merilis panduan yang memungkinkan perusahaan untuk mengajukan pencatatan publik tanpa penundaan tambahan. Ini telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi lebih banyak ETF kripto untuk memasuki pasar dalam waktu dekat. Pengenalan ETF Solana, seperti BSOL, menyoroti peningkatan signifikansi produk investasi yang didukung aset digital.

