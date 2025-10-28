Grayscale Solana Trust ETF berencana untuk diluncurkan pada hari Rabu, menurut orang-orang yang familiar dengan masalah tersebut.

PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa menurut The Block, orang-orang yang familiar dengan masalah tersebut mengatakan bahwa Grayscale Solana Trust ETF dijadwalkan akan terdaftar pada hari Rabu.
Berita sebelumnya melaporkan bahwa ETF staking Solana Bitwise akan terdaftar di Bursa Efek New York pada hari Selasa. Canary Capital akan meluncurkan ETF AS pertama yang melacak Litecoin dan HBAR di Nasdaq pada hari Selasa.
