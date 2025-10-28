Berita Circle: ClearBank dan Circle Menjalin Aliansi Strategis untuk Meningkatkan Akses USDC di Eropa

ClearBank dan Circle bermitra untuk memperluas akses USDC dan EURC di seluruh Eropa dengan solusi keuangan digital yang patuh.

ClearBank, bank kliring berbasis cloud dari Inggris, telah berhasil membentuk kemitraan strategis. Ini adalah aliansi dengan Circle, penerbit terbesar stablecoin USDC. USDC saat ini adalah stablecoin terbesar kedua berdasarkan total kapitalisasi pasar di dunia. Kolaborasi ini ditetapkan untuk membawa kemajuan besar dalam mendorong adopsi stablecoin di pasar Eropa secara signifikan. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi kedua perusahaan untuk bergerak maju.

Lembaga Keuangan Mendapatkan Akses Baru ke Penyelesaian Mata Uang Digital

Akibatnya, ClearBank segera menandatangani perjanjian kerangka kerja strategis formal. Perjanjian ini dibuat dengan anak perusahaan terpisah dari Circle Internet Group. Pakta tersebut merinci kerja sama pada banyak inisiatif terkait stablecoin di pasar Eropa. Perusahaan mengumumkan perkembangan penting ini pada Senin pagi dengan cepat. Ini adalah langkah besar menuju inovasi keuangan di wilayah tersebut.

Bacaan Terkait: Berita Stablecoin: Circle Bermitra dengan Safe untuk Penyimpanan Stablecoin USDC Institusional | Live Bitcoin News

Awalnya, kemitraan revolusioner ini akan berkonsentrasi pada perluasan akses pasar secara efisien. Secara khusus, inisiatif ini menargetkan perluasan ketersediaan USDC dan EURC melalui Circle Mint di seluruh Eropa. Selain itu, kedua stablecoin memiliki cadangan penuh dan memenuhi kepatuhan MiCA secara lengkap. Oleh karena itu, ClearBank mengidentifikasi dirinya sebagai penyedia infrastruktur penting secara langsung. Ini membantu lembaga keuangan dalam mencari solusi multi-mata uang yang patuh secara efektif.

Selanjutnya, solusi stablecoin yang patuh ini juga menargetkan beberapa kasus penggunaan utama dengan segera. Ini termasuk memfasilitasi pembayaran instan dan meningkatkan manajemen treasury perusahaan secara aktif. Mereka juga menyelesaikan permintaan likuiditas penting dari institusi Eropa secara teratur. Kemitraan ini menawarkan jembatan penting bagi institusi yang bernavigasi di ruang aset digital dengan mudah. Ini dapat memberikan rute yang kuat dan teregulasi untuk adopsi dalam skala global.

Secara signifikan, ClearBank juga siap bergabung dengan Circle Payments Network (CPN) dalam waktu singkat. Bergabung dengan CPN membantu kliennya untuk mentransfer nilai di seluruh dunia secara efisien. Ini dicapai dengan kecepatan internet dan transparansi blockchain penuh secara andal. Ini menunjukkan komitmen kuat ClearBank terhadap inovasi pembayaran lintas batas.

Menjembatani Perbankan Tradisional dengan Pergerakan Uang Generasi Berikutnya

Dengan menggabungkan infrastruktur komprehensif Circle, operasi akan disederhanakan banyak. Ini termasuk tidak hanya Circle Mint tetapi juga CPN itu sendiri. Pada akhirnya, ClearBank menghubungkan platform perbankan cloud native-nya langsung ke jaringan penyelesaian stablecoin Circle. Integrasi ini secara langsung membantu menjembatani sistem keuangan tradisional dan digital secara efektif. Hasilnya menjanjikan transaksi yang lebih cepat dan berbiaya lebih rendah antar negara untuk semua.

Selain itu, baik ClearBank dan Circle secara aktif mempertimbangkan kasus penggunaan strategis lebih lanjut sekarang. Kemungkinan penggunaan ini termasuk secara aktif mengembangkan solusi treasury berbasis stablecoin. Kolaborasi ini juga melihat ke masa depan menuju integrasi penyelesaian aset tokenisasi dengan percaya diri. Bersama-sama, mereka meletakkan dasar yang diperlukan untuk secara efektif meletakkan fondasi layanan keuangan generasi berikutnya. Pendekatan yang berorientasi ke depan ini menawarkan janji nilai bagi klien selamanya.

Langkah ini disebut sebagai tonggak sejarah oleh Mark Fairless, Chief Executive Officer ClearBank. Dia mengatakan bahwa bergabung dengan CPN mewakili evolusi besar bagi bank tersebut. Dia mengatakan bahwa Circle secara aktif dalam proses mendefinisikan ulang kemampuan pergerakan uang global. Kolaborasi ini adalah kombinasi efektif dari perbankan teregulasi ClearBank dengan kepemimpinan mata uang digital oleh Circle. Mereka menciptakan jembatan menuju era uang berikutnya.

Pada akhirnya, perjanjian kerangka kerja strategis ini adalah konfirmasi kuat penerimaan aset digital yang berkembang. Ini menyediakan infrastruktur stablecoin dengan mudah dan efisien bagi institusi Eropa. Upaya bersama antara bank teregulasi dan penerbit stablecoin patut dicatat. Oleh karena itu, ClearBank dan Circle menetapkan standar baru dan jelas untuk pembayaran di seluruh dunia sekarang. Sifat sinergis dari keduanya ditetapkan untuk membantu mempercepat transformasi keuangan di seluruh dunia.

Postingan Circle News: ClearBank dan Circle Membentuk Aliansi Strategis untuk Meningkatkan Akses USDC di Eropa pertama kali muncul di Live Bitcoin News.