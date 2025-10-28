Robert Kiyosaki Menyebut Kepanikan Palsu—Mengatakan Dia Akan Membeli Lebih Banyak Bitcoin jika Harganya Anjlok

Robert Kiyosaki melawan narasi keuangan yang didorong oleh ketakutan dengan sepenuh tenaga, melipatgandakan investasinya pada bitcoin, ethereum, emas, dan perak sebagai satu-satunya lindung nilai sejati terhadap sistem fiat yang runtuh, utang yang melonjak, dan misinformasi ekonomi yang membanjiri internet. Kiyosaki Mengecam Para Pembawa Berita Kehancuran Clickbait, Melipatgandakan Investasi pada Bitcoin dan Aset Keras Robert Kiyosaki, penulis buku terlaris Rich […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-calls-out-fake-panic-says-hell-buy-more-bitcoin-if-it-crashes/
