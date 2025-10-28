Moonbeam dan HELLO Labs Memberdayakan Generasi Berikutnya dari Game Web3

Moonbeam Network, yang dikenal karena memajukan web3 terintegrasi untuk para pengembang dan pengguna dApp, mengumumkan kolaborasi dengan HELLO Labs, sebuah lapisan media dan ventura untuk Web3. Bersama-sama, Moonbeam dan HELLO Labs bertekad untuk meluncurkan akselerator gaming Web3 pertama di dunia yang dirancang untuk menjembatani inovasi on-chain dengan visibilitas dunia nyata.

Hal ini pada akhirnya akan membantu generasi baru pengembang game untuk membawa game onchain kepada audiens yang lebih luas di tingkat global. Moonbeam Network telah mengungkapkan berita perintis ini kepada komunitas gaming global melalui platform media sosial resminya, akun X.

Akselerator Moonbeam x HELLO Labs Memberdayakan Pengembang Game Web3

Sebagai bagian integral dari sinergi ini, Moonbeam akan menerapkan skalabilitas dan interoperabilitasnya sebagai fondasi teknis proyek ini. Ini akan merampingkan konektivitas lintas-rantai yang merupakan titik krusial untuk mengembangkan gaming web3 generasi berikutnya. Untuk lebih lanjut mengubah ide ini menjadi langkah praktis, HELLO Labs akan mengintegrasikan jangkauan media dan keahlian storytelling yang tak tertandingi untuk membantu proyek-proyek mendapatkan pengakuan dan daya tarik di tingkat global.

Akselerator Moonbeam x HELLO Labs yang baru diluncurkan ini mendukung para pengembang (yang mengembangkan game Web3) dari awal hingga selesai. Sebagai bagian dari dukungan ini, Akselerator Moonbeam x HELLO Labs menawarkan pendanaan, eksposur media, dan integrasi ekosistem yang mendalam. Peserta akan mendapatkan hibah sebesar $30K dari Moonbeam Foundation dan sekitar $50K dalam anggaran berbasis milestone bersama dengan dukungan langsung dari tim teknis Moonbeam Foundation.

Eksposur Media Global dan Akses Investor untuk Pengembang

Bersamaan dengan putaran pendanaan dari Moonbeam Foundation, pengembang game juga akan mendapatkan keuntungan dari HELLO Labs. HELLO Labs akan menyediakan layanan medianya yang luas kepada para pengembang untuk menampilkan keahlian mereka di seluruh dunia. Mereka akan ditampilkan di berbagai acara populer seperti Killer Whales TV dan mendapatkan amplifikasi PR melalui jaringan KOL global HELLO yang terdiri dari lebih dari 50 influencer.

Selain itu, akselerator ini juga akan memberikan akses langsung ke investor, penerbit, dan komunitas gaming Web3. Seluruh proses yang akan berlangsung selama 6 bulan dan 5 minggu akan berujung pada 'Killer Whales Live', sebuah acara terkenal global yang menampilkan proyek-proyek terpilih kepada jutaan penonton di Amazon Prime, Tubi, HELLO TV, Apple TV dan Google Play.