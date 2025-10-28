Kasino Kripto Menghadapi Regulasi Baru UK: Pembaruan Kepatuhan Oktober 2025 Membentuk Kembali Industri

Investigasi terbaru telah mengungkapkan bagaimana kasino kripto telah memungkinkan pencucian uang di Inggris. Semua upaya untuk menghentikan aktivitas tersebut di Inggris terbukti sia-sia, termasuk denda berat yang telah dikeluarkan kepada perusahaan perjudian mainstream, dengan menyebutkan kegagalan anti-pencucian uang (AML). Sementara perusahaan berlisensi dan legal transparan dalam operasi mereka, sebagian besar kasino kripto online tidak dituntut dengan standar yang sama.

Jelas, ketika bermain di situs kasino, Anda ingin memiliki jaminan penuh bahwa situs tersebut mematuhi hukum. Sisi sebaliknya sangat suram dan berisiko Anda berpartisipasi dalam lembaga penipuan, yang berisiko tidak hanya mendanai entitas ilegal, tetapi juga uang Anda yang sebenarnya.

KYC, AML, dan CDD adalah contoh persyaratan yang sengaja diabaikan oleh pemain nakal, meninggalkan regulator dengan sedikit perlindungan hukum untuk menjalankan pengawasan.

Masalah ini berasal dari fakta bahwa, meskipun Komisi Perjudian Inggris (UKGC) menyadari tantangan dan telah meminta kasino untuk mengizinkan pengawas untuk mengaudit sepenuhnya operasi mereka jika mereka ingin memasuki pasar, tidak ada kasino kripto yang mematuhi, dan belum ada satu pun kasino kripto berlisensi di negara tersebut sampai saat ini. Kasino yang beroperasi dengan cara seperti itu tidak berkewajiban kepada regulator.

Sektor Kripto Lepas Pantai yang Gesit

Investigasi yang dilakukan oleh Betconix sampai pada kesimpulan yang tidak terlalu mengejutkan. Karena bukan berita baru bahwa perjudian kripto menarik karena desentralisasinya, yang memungkinkan aktivitas kriminal dan sumber pendanaan yang tidak bereputasi baik untuk tidak dilacak dengan mudah.

Sementara deposit kripto langsung dilarang, Neteller dan Skrill masih dikecualikan. Sementara itu, platform perjudian lepas pantai dengan percaya diri mendorong produk mereka secara lebih agresif sambil menawarkan pemain lokal "penawaran yang lebih menarik".

Sementara Inggris telah membuat kemajuan signifikan dalam membuat industri perjudian lebih aman, negara ini menghadapi pertanyaan yang harus dijawab oleh industri di setiap negara: bagaimana mereka mengalahkan pasar lepas pantai dalam permainannya sendiri?

Jadi karena semua ini, regulator meningkatkan berbagai strategi untuk menghentikan pelanggaran. Pada tahun 2025, Spreadex, AG Communications, dan TGP Europe menghadapi denda lebih dari £1 juta untuk pelanggaran anti-pencucian uang.

Peraturan baru Inggris untuk kasino kripto, yang akan berlaku pada tanggal 31 Oktober 2025, mengharuskan hal berikut

• Batas Deposit Wajib untuk Pelanggan: Operator kasino kripto harus memotivasi semua pelanggan baru untuk menetapkan batas keuangan sebelum mereka melakukan deposit pertama mereka. Peraturan ini juga memastikan bahwa pelanggan harus dapat dengan mudah meninjau dan mengubah batas ini sesuai keinginan. • Peningkatan transparansi perlindungan dana: Syarat dan ketentuan kasino harus secara tegas menyatakan apakah dana pelanggan dilindungi dalam hal kebangkrutan, tingkat perlindungan, dan metode yang digunakan untuk mencapainya. Informasi ini harus tersedia untuk dilihat oleh semua pelanggan ketika mereka melakukan deposit pertama mereka. • Prosedur AML dan KYC yang lebih ketat: Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah meningkatkan tingkat pengawasan pada AML. Operator kasino kripto sekarang diharapkan berfungsi seperti lembaga keuangan, dengan sistem AML real-time, berbasis risiko, dan sepenuhnya tertanam, bukan hanya kepatuhan "mencentang kotak". Ini juga termasuk memverifikasi sumber dana kripto yang ingin digunakan individu untuk berjudi. • Peningkatan penegakan: Komisi Perjudian Inggris meningkatkan tindakan penegakan, dengan peringatan bahwa denda bisa mencapai 15% dari Hasil Perjudian Kotor (GGY) untuk kegagalan AML yang serius, dan operator dimintai pertanggungjawaban karena tidak mengembangkan sistem deteksi mereka dengan cukup cepat. • Konversi Nilai Nyata: Operator diharuskan mengkonversi cryptocurrency ke nilai fiat lokal mereka di akun pemain untuk memberikan transparansi yang lebih besar dan mengurangi risiko volatilitas yang terkait dengan fluktuasi harga cryptocurrency.

Apa artinya ini bagi industri

Perubahan ini berarti bahwa kasino kripto Inggris harus secara signifikan dan cepat memperbarui platform dan prosedur kepatuhan mereka. Fokusnya bergeser ke arah perlindungan pelanggan, transparansi keuangan, dan deteksi penipuan tingkat lanjut. Dengan kata lain, memperlakukan operasi perjudian kripto dengan tingkat pengawasan yang sama seperti layanan keuangan tradisional.

Apa yang Harus Dilakukan Operator

Untuk menghindari kehilangan lisensi mereka atau didenda, operator harus:

• Melakukan penilaian profil risiko secara teratur melalui CDD & melaporkan ke dewan lisensi. • Melakukan penilaian risiko untuk setiap penyedia layanan pembayaran pihak ketiga yang mereka integrasikan. • Memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan. • Waspada terhadap pemain yang rentan & melaporkan ke Unit Intelijen Keuangan Inggris bila diperlukan. • Menggunakan pengaturan pembayaran loop tertutup yang membuat transaksi kripto lebih mudah diikuti

Informasi Penting Lainnya

• Perjudian kripto menarik untuk pencucian uang karena desentralisasi, anonimitas, dan pergerakan dana yang cepat. • Dompet elektronik Neteller dan Skrill adalah satu-satunya platform yang diterima yang diizinkan UKGC untuk deposit tidak langsung. Deposit kripto langsung dilarang. • Platform lepas pantai memanfaatkan celah lisensi untuk memasarkan kasino tidak teregulasi kepada pengguna Inggris. • Operator menghadapi denda berat karena gagal memverifikasi identitas pemain dan sumber transaksi. • Peraturan baru sedang dalam proses sebagai respons terhadap penipuan berbasis AI.

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.