Pembelian Treasury Crypto Melambat Di Tengah Pemulihan Crash Pasar

Gejolak pasar baru-baru ini telah menyebabkan perlambatan yang terlihat di antara perusahaan publik yang membeli Bitcoin dan Ethereum, menandakan kehati-hatian yang meningkat di tengah pasar kripto yang bergejolak. Sementara beberapa perusahaan telah mengurangi upaya akumulasi mereka, yang lain terus mempertahankan kepemilikan mereka, mencerminkan lanskap yang bernuansa untuk strategi treasury kripto.

Perusahaan treasury kripto telah secara signifikan mengurangi pembelian Bitcoin dan Ethereum mereka setelah penurunan pasar Oktober.

Meskipun terjadi penjualan besar-besaran, beberapa perusahaan seperti BitMine terus melakukan pembelian konsisten, menunjukkan kepercayaan selektif di sektor ini.

Perlambatan secara keseluruhan menunjukkan kehati-hatian dari pemegang kripto besar di tengah nilai aset yang menurun dan volatilitas pasar.

Harga Bitcoin telah berfluktuasi di bawah $105.000 tetapi baru-baru ini pulih ke sekitar $114.250, dengan Ethereum mengalami tren serupa.

Para ahli memperingatkan bahwa jika pembeli korporasi besar berhenti, momentum pembelian saat ini bisa semakin melemah.

Perusahaan publik yang terlibat dalam pembelian dan penyimpanan cryptocurrency telah menunjukkan pengurangan yang nyata dalam aktivitas akumulasi mereka setelah koreksi pasar yang tajam pada Oktober. Pergeseran ini menunjukkan sentimen yang mendingin di antara investor kripto institusional, yang kepercayaannya tampak memudar di tengah ketidakpastian pasar yang lebih luas.

Menurut kepala riset investasi Coinbase Institutional, David Duong, perusahaan treasury kripto (DAT) sebagian besar telah berhenti melakukan pembelian Bitcoin pasca-10 Oktober. "Selama dua minggu terakhir, pembelian Bitcoin oleh DAT telah turun ke level terendah yang terlihat tahun ini dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, bahkan pada hari-hari dengan pergerakan pasar positif," jelasnya.

Sumber: David Duong

Bitcoin turun tajam dari sekitar $121.500 menjadi di bawah $110.500 selama penurunan pasar Oktober, dengan titik terendah baru-baru ini turun di bawah $105.000. Meskipun harganya sejak itu pulih ke sekitar $114.250, tren keseluruhan menunjukkan volatilitas yang persisten. Ethereum mengalami penurunan paralel lebih dari 15%, mencapai titik terendah $3.686 sebelum sedikit memantul kembali ke sekitar $4.130.

BitMine tetap menjadi pembeli konsisten yang langka

Meskipun terjadi penarikan secara luas, BitMine Immersion Technologies telah menjadi salah satu dari sedikit perusahaan yang secara aktif meningkatkan kepemilikan Ethereum mereka, menghabiskan lebih dari $1,9 miliar sejak 10 Oktober untuk memperoleh hampir 483.000 ETH. Duong menyoroti bahwa sementara aktivitas pembelian seperti itu oleh perusahaan besar menunjukkan beberapa kepercayaan yang berkelanjutan, sektor secara keseluruhan tetap berhati-hati.

Dia memperingatkan, "Jika pemain besar memperlambat atau menghentikan pembelian mereka, penawaran korporasi saat ini bisa berkurang dengan cepat." Sikap hati-hati ini menunjukkan bahwa pasar bisa menjadi lebih rapuh jika pembeli institusional utama mundur lebih jauh.

Periode tujuh hari terakhir melihat pembelian bersih positif untuk treasury ETH, didorong sebagian besar oleh aktivitas persisten BitMine dan kontribusi dari dana yang lebih kecil. Namun, Duong menekankan bahwa momentum ini mungkin tidak bertahan jika pembeli besar menghentikan pembelian mereka, meningkatkan kerapuhan pasar secara keseluruhan.

"Mengingat lingkungan saat ini, posisi yang lebih berhati-hati dalam jangka pendek adalah yang disarankan," katanya. "Ketika neraca diskresioner terbesar duduk di pinggir lapangan, stabilitas pasar menjadi lebih rentan."

