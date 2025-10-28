BursaDEX+
PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa menurut pemantauan oleh analis on-chain @ai_9684xtpa, trader yang mengikuti "paus pemenang 100%" dan membuka posisi long saat harga naik telah melikuidasi posisi mereka dan memotong kerugian. Setelah memegang posisi kurang dari 24 jam, kerugian kumulatif pada posisi long BTC dan ETH mencapai US$1,061 juta.

Seorang pengikut "paus 100% menang" telah melikuidasi posisinya, mengakibatkan kerugian kumulatif sebesar $1,061 juta dalam kurang dari 24 jam.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/10/28 10:58
PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa menurut pemantauan oleh analis on-chain @ai_9684xtpa, trader yang mengikuti "paus pemenang 100%" dan membuka posisi long pada kenaikan telah melikuidasi posisi mereka dan memotong kerugian mereka. Setelah memegang posisi selama kurang dari 24 jam, kerugian kumulatif pada posisi long BTC dan ETH mencapai US$1,061 juta.

