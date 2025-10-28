Mengapa XRP Tidak Termasuk dalam Persetujuan ETF Spot yang Dijadwalkan untuk Besok?

Postingan Mengapa XRP Tidak Termasuk Dalam Persetujuan ETF Spot yang Dijadwalkan Besok? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Dalam perkembangan yang mengejutkan, ETF spot untuk Litecoin (LTC) dan Hedera (HBAR) kini secara resmi efektif dan akan mulai diperdagangkan di NASDAQ besok, menurut CEO Canary Funds Steven McClurg. Litecoin dan Hedera adalah dua ETF token berikutnya yang akan efektif setelah Ethereum, dan Canary Funds telah mengkonfirmasi peluncuran mereka besok.

Selain itu, Analis Senior ETF Bloomberg Eric Balchunas mengkonfirmasi bahwa NYSE telah mensertifikasi pengajuan 8-A untuk beberapa ETF kripto, termasuk ETF spot Solana (SOL) dari Bitwise dan GSOL dari Grayscale, yang akan dikonversi pada hari Rabu.

Dia mengatakan bahwa Bursa telah memposting pemberitahuan pencatatan untuk Bitwise Solana, Canary Litecoin, dan Canary HBAR untuk diluncurkan besok, dan Grayscale Solana untuk dikonversi sehari setelahnya. Kecuali ada intervensi SEC pada menit-menit terakhir, peluncuran akan terus berlanjut.

Bagaimana ETF Diluncurkan Selama Penutupan Pemerintah?

Rangkaian persetujuan ETF ini telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kemajuan seperti itu dimungkinkan selama penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung. Jurnalis Eleanor Terrett menjelaskan bahwa ketentuan hukum tertentu memungkinkan ETF untuk maju tanpa pengawasan aktif SEC.

Berdasarkan Undang-Undang Bursa Efek tahun 1934, pengajuan Formulir 8-A secara resmi mendaftarkan saham ETF untuk perdagangan bursa, sementara pengajuan S-1 mendaftarkannya di bawah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933.

NYSE mensertifikasi semua pengajuan 8-A yang relevan pagi ini, menandai langkah prosedural terakhir sebelum perdagangan dimulai. Adapun S-1, penerbit memasukkan bahasa yang memungkinkan pernyataan pendaftaran mereka secara otomatis menjadi efektif 20 hari setelah pengajuan, melewati kebutuhan persetujuan manual SEC.

Mekanisme ini berarti ETF dapat secara legal diluncurkan bahkan ketika staf SEC tidak tersedia, memungkinkan peluncuran terus berlanjut tanpa gangguan meskipun ada penutupan.

Namun, tidak semua komunitas aset digital merayakannya.

Komunitas XRP Frustrasi Sementara Yang Lain Maju

Sementara pasar kripto menyambut peluncuran ETF baru, investor XRP sekali lagi tertinggal. Pakar hukum Bill Morgan mencatat bahwa penundaan seputar XRP telah menjadi tema berulang dan bahwa aset tersebut terus dikecualikan dari perkembangan utama.

Dia juga mengatakan bahwa harga XRP umumnya mencerminkan pergerakan Bitcoin, menjelaskan bahwa bahkan beberapa persetujuan ETF tidak akan selalu mendorong token lebih tinggi jika Bitcoin jatuh.