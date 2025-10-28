BursaDEX+
PANews melaporkan pada tanggal 28 Oktober bahwa Financial Times melaporkan, seiring dengan sikap Inggris terhadap industri kripto yang semakin ramah, sebuah perusahaan kripto Inggris berencana untuk terdaftar di Bursa Efek London, menandai IPO perusahaan aset digital pertama dalam beberapa tahun terakhir. KR1, yang berkantor pusat di Isle of Man dan mengkhususkan diri dalam staking cryptocurrency, berencana untuk memindahkan pencatatannya dari Aquis Exchange yang berkapitalisasi kecil ke papan utama Bursa Efek London untuk menarik lebih banyak investor institusional. Co-founder Keld van Schreven menggambarkan langkah tersebut sebagai "tembakan awal untuk pencatatan dalam kelas aset baru ini" dan memprediksi bahwa lebih banyak perusahaan kripto akan mengikuti. Dia menekankan bahwa KR1, dengan kapitalisasi pasar sekitar £56 juta, adalah "perusahaan aset digital sejati pertama yang terdaftar di London, bukan sekadar paket keuangan." Karena aturan LSE yang lebih ketat, KR1 telah mempekerjakan auditor tambahan dan memperluas dewan direksinya. Transfer tersebut dilaporkan diharapkan selesai bulan depan.

Perusahaan kripto Inggris KR1 berencana untuk terdaftar di Bursa Efek London

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/10/28 13:15
