ETF Altcoin Bisa Memasuki Pasar AS Minggu Ini saat Solana, Litecoin dan HBAR Masuk Sorotan

Analis pasar, termasuk Eric Balchunas dari Bloomberg, memperkirakan dana tersebut akan mulai diperdagangkan secepat hari Selasa, berpotensi memperluas jangkauan crypto ETF jauh melampaui Bitcoin dan Ethereum.

Babak Baru Persetujuan ETF di Cakrawala

Pengajuan terbaru menunjukkan bahwa Bitwise memimpin dorongan dengan proposal Solana ETF, sementara Canary Capital sedang mempersiapkan penawaran serupa untuk Litecoin dan Hedera. Secara paralel, Grayscale diperkirakan akan mengkonversi Solana Trust yang sudah ada menjadi ETF — langkah yang akan membawa salah satu kendaraan investasi Solana terbesar langsung ke pasar publik.

Perkembangan ini terjadi meskipun ada periode yang tidak biasa tenang bagi regulator keuangan AS, dengan SEC beroperasi pada kapasitas terbatas sejak penutupan pemerintah 1 Oktober. Namun, pemrosesan pengajuan aset digital yang terus berlanjut menyoroti urgensi yang semakin besar di antara manajer aset untuk mengamankan posisi awal dalam apa yang banyak lihat sebagai fase berikutnya dari adopsi kripto yang didorong ETF.

Evolusi Melampaui Bitcoin

Ketika SEC menyetujui batch pertama ETF Bitcoin spot pada Januari 2024, hal itu memicu masuknya uang institusional ke pasar kripto. Perusahaan seperti BlackRock, Fidelity, ARK 21Shares, Bitwise, dan Grayscale dengan cepat meluncurkan dana Bitcoin mereka sendiri, meletakkan dasar untuk adopsi yang lebih luas.

Sekarang, perhatian telah beralih ke eksposur altcoin, dengan penerbit berlomba untuk memperluas lini produk mereka untuk memasukkan jaringan blockchain proof-of-stake dan berkinerja tinggi terkemuka. Pada akhir September, setidaknya 16 ETF baru sedang menunggu tinjauan regulasi — termasuk produk yang terkait dengan Solana, Litecoin, dan Dogecoin. Jika beberapa dari ini disetujui, analis percaya sektor ETF altcoin bisa menjadi pendorong pertumbuhan utama berikutnya dalam keuangan tradisional.

ETF Staking Mendapatkan Momentum

Tidak seperti ETF kripto tradisional yang mencerminkan kinerja harga, beberapa dana yang akan datang — terutama yang berbasis Solana — diharapkan mengintegrasikan mekanisme staking. Staking memungkinkan investor untuk mengunci token untuk membantu mengamankan jaringan blockchain sebagai imbalan untuk hadiah berkala, secara efektif menambahkan komponen yield pada eksposur ETF.

Pada Juli, REX-Osprey Solana Staking ETF menjadi yang pertama dari jenisnya diperdagangkan di bursa AS, membuka jalan bagi produk serupa. SEC kemudian mengklarifikasi bahwa aktivitas staking tertentu tidak memenuhi syarat sebagai penawaran sekuritas, membuka pintu untuk adopsi mainstream ETF berbasis staking.

Grayscale telah mengadaptasi Solana Trust-nya untuk menyertakan staking, dan ETF Solana yang tertunda dari Bitwise diharapkan menampilkan model yang sama — menawarkan investor eksposur pasar dan bagian dari reward on-chain.

Pemain Institusional Bersiap untuk Masuk

Seiring kejelasan regulasi meningkat, selera Wall Street untuk produk terkait altcoin tampaknya tumbuh dengan cepat. Thomas Uhm, Chief Operating Officer di Jito Labs, platform staking likuid berbasis Solana, memberi tahu Cointelegraph bahwa bank-bank besar kini menjelajahi cara untuk menyusun produk dan opsi yang terkait dengan ETF baru ini.

"Kami sudah bekerja dengan institusi investasi tier-satu pada strategi akumulasi yang terhubung dengan ETF Solana yang di-staking," kata Uhm. "Peluncuran ini hanyalah awal — mereka akan mendefinisikan ulang bagaimana investor tradisional berpartisipasi dalam ekosistem proof-of-stake."

Tonggak Berikutnya untuk ETF Kripto AS

Jika perdagangan dimulai minggu ini seperti yang diharapkan, debut ETF Solana, Litecoin, dan HBAR akan menandai ekspansi terluas ETF kripto dalam sejarah AS. Ini juga akan mengkonfirmasi bahwa eksposur aset digital tidak lagi terbatas pada Bitcoin dan Ethereum, menandakan era yang lebih terdiversifikasi dari produk keuangan berbasis blockchain.

Bagi banyak investor, ini bukan hanya tonggak dalam regulasi kripto, tetapi tanda bahwa pasar keuangan terbesar dunia secara bertahap merangkul lanskap investasi multi-chain — di mana reward staking, skalabilitas, dan pertumbuhan ekosistem sama pentingnya dengan grafik harga.

