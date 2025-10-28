BitMine Menjadi Perbendaharaan ETH Publik Terbesar di Dunia dengan 3,31 Juta Token

BitMine Immersion Technologies mengatakan pada hari Senin bahwa kepemilikan kripto dan uang tunainya telah membengkak menjadi $14,2 miliar saat perusahaan mendorong simpanan Ethereum (ETH) melampaui 3,31 juta token. Dalam siaran pers, perusahaan berbasis Las Vegas tersebut melaporkan bahwa, per 27 Oktober, perbendaharaannya mencakup 3.313.069 ETH, dengan harga $4.164 per token menurut Bloomberg dalam pengajuan, bersama dengan 192 Bitcoin (BTC), saham senilai $88 juta di Eightco Holdings yang digambarkan sebagai "moonshot," dan $305 juta uang tunai bebas. Secara keseluruhan, BitMine mengatakan aset-aset tersebut berjumlah $14,2 miliar.

Akumulasi BitMine telah menjadikannya pemegang publik Ethereum terbesar dan perbendaharaan kripto terbesar kedua secara global, kata perusahaan tersebut, hanya kalah dari Strategy (MSTR) dalam hal nilai kripto secara keseluruhan. BitMine menekankan bahwa posisi ETH-nya kini mewakili sekitar 2,8% dari total pasokan ETH, sebuah tonggak yang dibingkai perusahaan sebagai kemajuan menuju target yang dinyatakannya untuk mengendalikan 5% dari jaringan.

Thomas "Tom" Lee, ketua Fundstrat dan ketua BitMine, membingkai langkah-langkah tersebut dalam istilah makro, mengatakan bahwa peningkatan pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi angin pendorong bagi Ethereum dan pasar kripto yang lebih luas. Lee menunjuk pada volatilitas baru-baru ini, termasuk apa yang disebutnya sebagai peristiwa deleveraging satu hari terbesar dalam kripto pada 10 Oktober, tetapi berpendapat bahwa dislokasi saat ini menciptakan risiko/imbalan yang menarik bagi pembeli. Dia mencatat bahwa BitMine meningkatkan uang tunai yang dimiliki menjadi $305 juta dari $219 juta dan membeli 77.055 ETH pada minggu sebelumnya, membawa perusahaan "lebih dari setengah jalan" menuju ambisi 5%-nya.

Perusahaan juga menekankan jejak pasarnya di luar kepemilikan kripto. Mengutip data Fundstrat, BitMine mengatakan sahamnya rata-rata mencapai volume perdagangan $1,5 miliar per hari selama periode lima hari yang berakhir pada 24 Oktober, menempatkannya di peringkat ke-46 di antara saham-saham yang terdaftar di AS dan menempatkannya sejajar dengan nama-nama keuangan besar berdasarkan likuiditas. Likuiditas tersebut, kata BitMine, telah membantunya menarik modal institusional dan mempertahankan peran penting di antara perbendaharaan kripto yang diperdagangkan secara publik.

Langkah Strategis

Perubahan BitMine dari operator penambangan Bitcoin menjadi perbendaharaan yang didominasi Ethereum telah berlangsung cepat tahun ini. Perusahaan menggambarkan bisnisnya sebagai hibrida dari operasi penambangan dan akumulasi perbendaharaan: melanjutkan penambangan Bitcoin dan layanan terkait penambangan sambil juga membeli aset digital untuk investasi jangka panjang. Strategi tersebut telah menarik perhatian dari investor dan analis saat BitMine meningkatkan posisi ETH-nya.

Dalam rilis tersebut, Lee membandingkan langkah-langkah regulasi dan kebijakan tahun ini, termasuk GENIUS Act dan inisiatif Project Crypto dari Securities and Exchange Commission, dengan momen-momen bersejarah dalam keuangan, mengatakan tindakan pada tahun 2025 bisa sama transformatifnya bagi layanan keuangan seperti berakhirnya standar emas Bretton Woods pada tahun 1971. BitMine memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang berusaha memanfaatkan perubahan struktural tersebut dengan membangun perbendaharaan kripto yang besar dan likuid.

Pengumuman BitMine hadir di tengah perdebatan yang diperbarui tentang nilai dan risiko perbendaharaan kripto perusahaan. Para ahli telah mencatat bahwa strategi akumulasi cepat dapat menciptakan eksposur terkonsentrasi meskipun mereka menghasilkan neraca yang menarik perhatian; angka-angka BitMine kini menempatkannya di antara nama-nama publik yang paling diawasi dalam perdebatan tersebut. Perusahaan mengatakan lini bisnisnya akan terus mencakup penambangan BTC tradisional dan sintetis, produk hashrate, layanan penasihat untuk perusahaan yang mencari pendapatan BTC, dan penasihat perusahaan untuk perusahaan publik, bersama dengan program akumulasi perbendaharaannya yang berkelanjutan.