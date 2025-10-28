Mengapa XRPfi dari Flare Adalah Kunci untuk Membuat XRP Terbang

Postingan Mengapa XRPfi dari Flare Adalah Kunci untuk Membuat XRP Melambung pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Apa yang Anda dapatkan ketika menggabungkan XRP dan DeFi? Tentu saja, XRPfi. Selamat datang di keuangan terdesentralisasi yang didukung oleh XRP, aset asli dari Ripple ledger (juga dikenal sebagai XRP Ledger) yang telah menemukan kehidupan baru dengan blockchain Flare untuk data. XRPfi telah berkembang pesat tahun ini, dengan TVL Flare tumbuh puluhan juta setiap minggu sejak peluncurannya pada akhir September 2025, saat ekosistem DeFi yang berfokus pada XRP mendapatkan momentum. Pasar telah menunjukkan bahwa ada banyak sentimen positif seputar XRPfi, dan untuk alasan yang bagus – ini telah lama dalam pembuatan.

Dari XRP ke XRPfi

DeFi seperti yang kita kenal benar-benar mulai berjalan pada 2020 di Ethereum sebelum memperluas ke jaringan lain. Saat ini, hampir semua blockchain publik memiliki semacam sektor DeFi, memungkinkan pengguna untuk meminjam dan meminjamkan; staking dan trading; dan berpartisipasi dalam pasar uang on-chain lainnya tanpa perlu menyimpan aset pemilik – berkat keajaiban kontrak pintar.

Seiring dengan DeFi yang melanda Ethereum, rantai OG terkemuka lainnya – Ripple – tidak punya pilihan selain terbatas untuk menonton dari pinggir lapangan. Seperti Bitcoin, Ripple tidak secara native mendukung kontrak pintar Turing-complete, membuatnya sangat sulit untuk membangun jenis dapps yang dapat dibangun dengan Solidity.

Juga sekitar waktu yang sama dengan DeFi Summer, ekosistem blockchain baru muncul, dengan nama Flare Network, dengan tujuan ambisius untuk memperluas fungsionalitas asli XRP. Aset tersebut sudah menjadi salah satu cryptocurrency paling likuid dan berharga berdasarkan kapitalisasi pasar setelah ETH dan BTC, dan keuntungan membuat XRP kompatibel dengan kontrak pintar menawarkan banyak insentif finansial bagi banyak pemangku kepentingan. Tantangan teknis memang menantang, namun, tim inti Flare bertahan dan telah berhasil membangun ekosistemnya, dengan XRP sebagai intinya.

Pada 2025, upaya mulai membuahkan hasil. TVL di Flare telah tumbuh hampir 40% sejak peluncuran FXRP (XRP yang diterbitkan Flare), dan naik lima kali lipat YTD. Apa yang dimulai sebagai ide berani telah berubah menjadi kenyataan yang berfungsi. Tidak hanya pertumbuhan XRPfi mengubah Flare menjadi pusat DeFi utama, tetapi ada tanda-tanda bahwa ini merangsang permintaan untuk XRP, dengan harganya diprediksi akan naik saat pengguna memanfaatkan aset kripto untuk mendapatkan yield. Begini cara kerjanya.

Kerangka DeFi yang Layak untuk XRP

Seperti yang dijelaskan Flare dalam pengenalannya tentang XRPfi, "Pemegang XRP harus memiliki akses ke pilihan alat keuangan yang lebih luas yang didukung DeFi. Misalnya, hanya ada satu AMM aktif di XRPL [XRP Ledger], padahal pemegang XRP – cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar [kelima] terbesar – seharusnya memiliki berbagai pilihan yang bisa dipilih."

Flare mencapai ini dengan memungkinkan aset non-kontrak pintar seperti XRP, BTC, dan DOGE untuk dijembatani ke jaringannya, di mana mereka dapat digunakan dalam DeFi. Manfaat dari kemampuan yang baru dibuka ini sangat banyak. Pertama, ini berarti pengguna dapat memegang XRP – dan memanfaatkan potensi pertumbuhan lebih lanjut – sambil juga meminjam dengan jaminan XRP dan mendapatkan yield melalui berbagai protokol.

Selain itu, dengan stablecoin USD₮0 yang dikembangkan Tether kini tersedia di Flare, ada akses ke stablecoin asli yang tidak perlu dibungkus atau dijembatani. Ini memberikan primitif DeFi penting lainnya dan telah membantu memperdalam TVL di Flare. Dengan XRP dan USD₮0 yang tersedia di jaringan, ada banyak peluang untuk menyediakan likuiditas dan trading di pasar spot dan perps. Dulu hanya token pembayaran sederhana yang disukai oleh berbagai fintech dan pengirim uang, XRP kini menjadi aset DeFi multi-guna.

Cara Flare mencapai ini tanpa meningkatkan risiko keamanan adalah melalui FAssets, protokolnya yang memungkinkan representasi token dari aset seperti XRP untuk diterbitkan. Ini memungkinkan cryptocurrency "biasa" ditransformasikan menjadi token yang kompatibel dengan EVM yang dapat digunakan dalam berbagai cara kreatif.

Menjadikan Staking sebagai Fitur Utama XRP

Salah satu kasus penggunaan yang menjadi landasan ekosistem DeFi Flare yang berkembang adalah staking XRP. Diungkapkan pada Mei 2025 dengan dukungan Firelight, ini memungkinkan pengguna untuk melakukan staking FXRP mereka ke dalam protokol seperti Sceptre. Sebagai imbalannya, staker menerima token staking – stXRP – yang dapat digunakan untuk mendapatkan yield tambahan, dengan cara yang sama seperti stETH di Ethereum.

Tetapi ini sama sekali bukan satu-satunya cara XRP menemukan kehidupan baru di Flare: ini juga digunakan dalam protokol asli di mana futures perpetual dengan leverage dapat diperdagangkan sepenuhnya on-chain, dan tertanam dalam ke dalam pertukaran terdesentralisasi seperti SparkDEX, yang telah menciptakan ekosistem DeFi lengkapnya sendiri yang mencakup yield farming, staking, dan launchpad token. Singkatnya, jika Anda adalah pemegang XRP dan masih menyimpan aset Anda di cold storage, Anda kemungkinan meninggalkan yield yang cukup besar di meja.

Ke Mana Selanjutnya untuk XRPfi?

Sementara September melihat jumlah besar aset yang dijembatani ke jaringan, salah satu alasan di balik lonjakan ini adalah peningkatan onramp yang memudahkan pengguna untuk memindahkan XRP ke jaringan Flare. Ini termasuk integrasi terbaru seperti dompet Xaman yang sedang naik daun yang sekarang memungkinkan FXRP untuk langsung dicetak. Hasilnya, pemegang XRP dapat mulai memanfaatkan aset mereka di Flare dalam hitungan menit.

Katalis lainnya termasuk program insentif FLR sebesar 2,2 miliar yang menawarkan hadiah tambahan untuk penyedia likuiditas, meningkatkan total APY yang dapat dicapai. Flare kini sibuk melakukan onboarding lebih banyak mitra yang ingin meningkatkan akses ke layanan DeFi-nya termasuk MoreMarkets, yang baru saja meluncurkan Akun Flare XRP-nya, semakin menyederhanakan akses ke yield.

XRP mungkin dimulai sebagai cryptocurrency sederhana yang dirancang untuk pembayaran dan perdagangan spekulatif, tetapi sejak itu telah berkembang menjadi lebih banyak dan ini berkat Flare. Jaringan DeFi-nya menandai contoh paling sukses hingga saat ini dari aset non-native yang direvitalisasi pada rantai sekunder. Sedangkan upaya lain untuk menciptakan kembali DeFi untuk aset non-kontrak pintar, seperti BTC dengan "BTCfi," telah berjuang untuk mendapatkan daya tarik, XRPfi telah menemukan kesesuaian produk-pasar. Jika TVL Flare terus meningkat, ada setiap prospek XRP mengikuti jejak saat pengguna berbondong-bondong untuk memperoleh token utilitas DeFi yang tidak terduga ini.