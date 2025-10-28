Chainlink bermitra dengan Streamex untuk mendukung stablecoin berbasis emas lintas rantai GLDY

Streamex Corp. telah bermitra dengan Chainlink untuk memanfaatkan teknologinya guna menyediakan transparansi tingkat institusional dan fungsionalitas lintas rantai untuk stablecoin berbasis emasnya, GLDY.

Ringkasan Proof of Reserve Chainlink memastikan bahwa cadangan emas GLDY dapat diverifikasi on-chain, memberikan investor institusional data yang tahan manipulasi.

Integrasi CCIP Chainlink memungkinkan transfer GLDY yang aman di berbagai blockchain, termasuk Base dan Solana.

Integrasi serupa oleh Backed Finance dan Crypto Finance menunjukkan peran Chainlink yang semakin besar dalam memverifikasi tokenisasi RWA dan menjembatani TradFi dengan blockchain.

Streamex Corp. yang terdaftar di Nasdaq, platform teregulasi untuk tokenisasi komoditas, telah bermitra dengan Chainlink (LINK) sebagai penyedia oracle dan interoperabilitas resminya untuk menawarkan transparansi dan keandalan yang lebih besar kepada investor institusional terkait stablecoin berbasis emasnya, GLDY.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Streamex akan mengintegrasikan beberapa teknologi inti Chainlink, termasuk Proof of Reserve, Price Feeds, dan Cross-Chain Interoperability Protocol.

Integrasi ini akan memungkinkan verifikasi real-time cadangan emas yang mendukung GLDY, memberikan data pasar yang tahan manipulasi, dan mendukung transfer lintas rantai yang aman di berbagai jaringan blockchain seperti Base (BASE) dan Solana (SOL).

Chainlink terus memperluas jejaknya dalam keuangan terokenisasi

Kemitraan Streamex sejalan dengan tren yang berkembang di mana institusi memanfaatkan teknologi Chainlink untuk memastikan transparansi dan keandalan dalam aset terokenisasi.

Awal tahun ini, Backed Finance telah mengintegrasikan Proof of Reserve, Cross-Chain Interoperability Protocol, dan Price Feeds Chainlink untuk memverifikasi kolateralisasi aset dunia nyata terokenisasinya, seperti saham terokenisasi dan ETF. Integrasi ini memastikan bahwa setiap token didukung penuh 1:1 oleh aset yang mendasarinya dan dapat ditransfer dengan aman di berbagai ekosistem blockchain.

Baru-baru ini, Crypto Finance mengadopsi PoR Chainlink untuk menyediakan data cadangan Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) yang dapat diverifikasi untuk produk nxtAssets digital asset exchange-traded, memungkinkan verifikasi kriptografis aset kustodian tanpa mengungkapkan alamat dompet yang sensitif.

Sementara itu, token asli Chainlink, LINK, terus diperdagangkan antara $17 dan $19, setelah pulih sedikit dari penurunan $15 selama crash pasar kilat pada 10 Oktober. Analis menyarankan token tersebut bisa rally hingga $46, meskipun pengujian ulang level $15 mungkin terjadi sebelum lepas landas.