Saham ETHZilla Corporation (ETHZ): Lonjakan 14% Setelah Penjualan Treasury ETH Senilai $40M dan Rencana Pembelian Kembali

TLDR

ETHZilla menjual ETH senilai $40 juta untuk mendanai pembelian kembali saham dan menutup kesenjangan NAV.

Penjualan ETH senilai $12 juta mendanai pembelian kembali 600 ribu saham di tengah undervaluasi.

Tekanan aktivis mendorong penyelarasan kembali treasury ETHZilla yang berani.

Lonjakan buyback mengangkat saham ETHZ sebesar 14,5% dan meningkatkan kepercayaan pasar.

ETHZilla menyeimbangkan visi blockchain dengan strategi modal yang tajam.

ETHZilla Corporation (Nasdaq: ETHZ) melonjak 14,53% ditutup pada $20,65 pada 27 Oktober, menyusul keputusan treasury besar.

Ethzilla Corp., ETHZ



Perusahaan menjual Ethereum senilai sekitar $40 juta dari kepemilikan treasurynya untuk mendanai program pembelian kembali saham skala besar. Langkah ini secara langsung berkontribusi pada momentum pasar yang diperbarui dan diskon yang dipersempit terhadap nilai aset bersih (NAV).

Perusahaan menggunakan $12 juta dari hasil penjualan ETH untuk mengakuisisi sekitar 600.000 saham di bawah rencana pembelian kembali senilai $250 juta. ETHZilla mengkonfirmasi transaksi terjadi segera setelah penjualan ETH pada 24 Oktober, menargetkan saham biasa yang undervalued. Sisa uang tunai akan mendukung pembelian kembali lebih lanjut untuk meningkatkan NAV per saham dan mengurangi saham yang beredar.

ETHZilla bertujuan untuk mengurangi aktivitas pinjaman dan peminjaman saham melalui pembelian kembali ini, yang diharapkan akan segera memberikan nilai tambah. Perusahaan terus memegang ETH senilai $400 juta pasca-penjualan, menandakan kepercayaan pada strategi cadangan aset digitalnya. Perusahaan tetap berkomitmen untuk mengubah kekuatan treasury menjadi peningkatan nilai pasar jangka panjang.

Strategi Buyback Mendorong Optimalisasi NAV

Strategi ETHZilla berfokus pada menutup kesenjangan antara harga saham dan NAV melalui pembelian kembali yang ditargetkan menggunakan likuiditas berbasis kripto. Dengan saham yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsik, perusahaan memanfaatkan ETH untuk meningkatkan pengembalian pemegang saham dan meningkatkan NAV per saham. Metode ini menekankan optimalisasi neraca dan efisiensi alokasi modal.

Pendekatan ini mencerminkan peran ganda perusahaan sebagai inovator blockchain dan manajer modal aktif. Dengan mengurangi jumlah saham, ETHZilla bermaksud meningkatkan nilai aset proporsional setiap saham yang tersisa. Waktu langkah ini selaras dengan peluang pasar di mana keuangan tradisional dan terdesentralisasi bersinggungan.

Peningkatan aktivitas pembelian mengikuti periode tekanan pemegang saham untuk membuka nilai dari cadangan Ethereum besar perusahaan. Kenaikan tajam saham pasca-pengumuman menunjukkan reaksi kuat terhadap tindakan manajemen yang cepat dan tegas. Otorisasi pembelian kembali dari Dewan memberi ruang untuk pelaksanaan yang responsif terhadap pasar secara berkelanjutan.

Tekanan Pemegang Saham Mendorong Tindakan Korporasi yang Tegas

Langkah ETHZilla mengikuti tuntutan terbaru dari pemegang saham utama yang mendesak penggunaan cadangan ETH untuk penciptaan nilai saham segera. Dimitri Semenikhin, seorang aktivis dengan kepemilikan 2,2%, secara terbuka menyerukan pembelian kembali agresif untuk mengatasi diskon NAV. Surat terbukanya kepada manajemen mendapat perhatian dan menambah urgensi pada strategi penempatan modal.

Respons manajemen datang dalam hitungan hari, menunjukkan keselarasan dengan ekspektasi pemegang saham dan waktu pasar. Program penjualan dan pembelian kembali ETH mencerminkan tata kelola proaktif dan kelincahan finansial dalam lanskap aset digital yang volatil. ETHZilla terus menggunakan aset treasury secara taktis untuk meningkatkan hasil pemegang saham.

Postingan ETHZilla Corporation (ETHZ) Stock: Lonjakan 14% Setelah Penjualan Treasury ETH $40 Juta dan Rencana Pembelian Kembali pertama kali muncul di CoinCentral.