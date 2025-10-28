MetaMask multichain: 5 hal yang perlu diperhatikan setelah hari ini

Dompet MetaMask meluncurkan akun multichain yang memungkinkan satu akun mengelola alamat EVM, Solana dan, segera, Bitcoin, platform tersebut melaporkan pada 28 Oktober 2025.

Bagaimana fleksibilitas multichain ini mempengaruhi pengguna Metamask?

Fitur ini mengubah MetaMask dari model satu-akun-satu-alamat menjadi akun tunggal yang dapat menyimpan beberapa alamat di berbagai jaringan. Alamat EVM dan Solana yang ada tetap dapat diakses dan dipasangkan secara kronologis; akun multichain menjadi default dalam peluncuran terbaru.

MetaMask menjelaskan manfaat bagi pengguna sebagai "Ini berarti lebih sedikit akun untuk dikelola, lebih sedikit perpindahan bolak-balik, dan aktivitas lintas jaringan yang lebih mudah," mencerminkan tujuan platform untuk mengurangi hambatan untuk aktivitas lintas rantai. Singkatnya, pembaruan ini memusatkan pengelolaan akun dan mempertahankan kontinuitas pemulihan sambil mengurangi perpindahan UI bagi pengguna.

Bagaimana frasa pemulihan BIP-44 bekerja di berbagai rantai?

Akun multichain menggunakan jalur derivasi BIP-44 untuk menghasilkan dan mengatur beberapa akun dari satu frasa pemulihan, yang membantu mempertahankan indeks akun yang dapat diprediksi saat berpindah antar klien. Tim keamanan menekankan bahwa pemetaan derivasi yang konsisten sangat penting untuk menghindari tabrakan alamat dan kebingungan pengguna saat mencampur rantai berbasis akun dan UTXO.

Para ahli merekomendasikan untuk memverifikasi pemulihan seed pada perangkat sekunder sebelum transfer besar; pengaturan kustodi institusional sering mengaudit pemetaan derivasi sebagai praktik standar.

MetaMask menjadi multichain untuk mendukung Solana dan bitcoin

MetaMask saat ini mendukung rantai EVM dan alamat Solana dalam model multichain baru dan telah mengatakan dukungan alamat Bitcoin direncanakan. Integrasi Bitcoin asli memerlukan rekonsiliasi standar alamat UTXO dengan kunci berbasis akun dan penyesuaian UX untuk penanganan jenis koin.

Rumor token MASK

Keterbatasan dompet perangkat keras tetap material: banyak perangkat mengekspos jalur derivasi terbatas, sehingga dukungan penuh Solana atau Bitcoin mungkin memerlukan pembaruan firmware dan koordinasi vendor. Tip: konfirmasi firmware perangkat dan kompatibilitas jalur derivasi sebelum memindahkan saldo yang signifikan.

Co-founder Consensys Joe Lubin mengatakan token MASK bisa datang "lebih cepat dari yang Anda harapkan," sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh The Block yang telah meningkatkan perhatian pasar.