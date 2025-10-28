Chainlink memperluas ke tokenisasi properti senilai $240B dengan Balcony; periksa perkiraan harga

Harga Chainlink (LINK) bertahan di $18,50 saat mata uang kripto mengincar keuntungan.

Berita besar saat Chainlink dan Balcony bekerja sama untuk mendukung lebih dari $240 miliar di pasar aset properti on-chain.

Katalis harga bisa termasuk tokenisasi dan dana yang diperdagangkan di bursa spot.

Daya tarik Chainlink dalam ekosistem kripto dan blockchain menjadikan jaringan oracle ini sebagai standar global untuk keuangan terdesentralisasi dan pasar modal on-chain.

Bagian dari pertumbuhan ini sekarang membuat platform tersebut bekerja sama dengan Balcony, perusahaan tokenisasi real estate terkemuka, untuk membawa lebih dari $240 miliar aset properti yang bersumber dari pemerintah ke on-chain.

Saat pasar mengamati lonjakan secara keseluruhan di tengah faktor pendukung lainnya, bisakah token asli Chainlink, LINK, mendapatkan keuntungan lebih lanjut di tengah meningkatnya adopsi institusional?

Chainlink dan Balcony bekerja sama, mengincar pasar $240 miliar

Di antara berita kripto hari ini adalah pengumuman bahwa Balcony, yang diakui sebagai platform utama untuk tokenisasi real estate yang bersumber dari pemerintah, telah menjalin aliansi penting dengan Chainlink.

Yang terakhir adalah jaringan oracle standar emas dalam ekosistem blockchain, dan kemitraan ini menunjukkan adopsi solusi Chainlink yang semakin berkembang.

Dalam hal ini, kedua platform berkolaborasi melalui Chainlink's Runtime Environment (CRE), yang kini terintegrasi ke dalam platform Keystone milik Balcony.

Chainlink dan Balcony akan memanfaatkan CRE untuk mengamankan dan mendigitalkan lebih dari $240 miliar aset properti on-chain.

Dengan Chainlink, Balcony memiliki solusi blockchain untuk mengkonsolidasikan data properti yang bersumber dari pemerintah yang terfragmentasi menjadi sistem terpadu yang dapat diverifikasi.

Langkah ini meletakkan dasar untuk real estate yang ditokenisasi yang patuh dan dapat diprogram, kata perusahaan dalam pengumuman tersebut.

Apa yang ditawarkan CRE Chainlink?

Pada intinya, CRE memfasilitasi penerapan on-chain data paket yang diautentikasi secara mulus, mendorong transparansi yang tak tertandingi dalam kelas aset yang telah lama terhambat oleh catatan yang tidak jelas dan proses manual.

Dengan menanamkan CRE dalam Keystone, Balcony membuka jalur baru untuk likuiditas dan aksesibilitas, memungkinkan kepemilikan fraksional, pemeriksaan kepatuhan otomatis, dan verifikasi data real-time.

Tujuannya adalah untuk mengatasi tantangan yang sudah lama ada dalam real estate, seperti risiko penipuan dan transfer yang tidak efisien. Ini juga meningkatkan kepercayaan di pasar yang ditokenisasi, saat ini kategori aset yang mengalami pertumbuhan luar biasa.

Prospek harga LINK

Token asli Chainlink telah melonjak dalam beberapa bulan terakhir di tengah keuntungan pasar yang lebih luas.

Namun, perkembangan ekosistem telah mendorong sentimen investor, membantu para bull untuk mempertahankan harga di atas level dukungan utama selama peristiwa pengambilan keuntungan.

Pada saat penulisan, LINK diperdagangkan sekitar $18,50, sedikit merah pada hari itu tetapi naik hampir 4% karena para bull terus bertahan di atas $18.

Ketahanan token Chainlink di pasar dan daya tarik platform dalam lanskap kripto yang semakin matang adalah dua faktor yang kemungkinan akan membantu para bull mengincar level tertinggi baru.

Jika LINK menguji kembali level resistensi $20, breakout yang sukses bisa memungkinkan pembeli untuk mendorong ke $30 dan level tertinggi multi-tahun $40.

Daya tarik sektor RWA, ketahanan DeFi, dan hype dana yang diperdagangkan di bursa spot mungkin terbukti menjadi katalis utama.

