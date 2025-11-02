Peretasan kripto turun 86% dengan $18,18 juta dicuri pada Oktober

Dalam perkembangan positif untuk keamanan kripto, hanya $18,18 juta yang diretas pada Oktober, mencakup 15 insiden, menurut PeckShield. Angka ini menunjukkan penurunan 85,7% dari total September sebesar $127,06 juta.

Garden Finance, Typus Finance, dan Abracadabra mengalami pukulan terberat, menyumbang $16,2 juta dari total kerugian. Akibatnya, laporan tersebut menunjukkan bahwa Oktober adalah salah satu bulan yang kurang bergejolak untuk pelanggaran terkait kripto, mencerminkan peningkatan keamanan protokol.

Peretas mencuri lebih dari $10 juta dari Garden Finance

Tim Garden Finance mengumumkan pada 30 Oktober bahwa penyerang telah mencuri lebih dari $10 juta melalui pelanggaran solver. Meskipun peretasan tersebut terisolasi pada inventaris solver, hal itu tetap meningkatkan kerugian keseluruhan Oktober.

Tanpa insiden tersebut, jumlahnya akan tetap sekitar $7,18 juta — kerugian bulanan terendah sejak awal 2023. Sebaliknya, bulan-bulan awal 2025 menyaksikan beberapa serangan bernilai jutaan dolar yang menargetkan platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan protokol lintas rantai, mendorong total kerugian kumulatif tahun ini melampaui $1 miliar pada pertengahan tahun.

Platform hasil berbasis Sui, Typus Finance juga menjadi korban serangan manipulasi oracle, yang menguras hingga $3,4 juta pada 15 Oktober. Eksploitasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kelemahan dalam kontrak TLP, menyebabkan token aslinya jatuh sebesar 35%.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Abracadabra, platform peminjaman DeFi, terkena eksploitasi lain — yang ketiga secara keseluruhan — yang membuatnya kehilangan sekitar $1,8 juta dalam token MIM. Serangan tersebut disebabkan oleh bug kontrak pintar yang memungkinkan pencuri melewati verifikasi modal.

Meskipun jumlah kerugian akibat peretasan menurun pada Oktober, analis percaya masih terlalu dini bagi industri untuk berpuas diri. Mereka mencatat bahwa peretas masih menyempurnakan teknik baru, dan beberapa kelompok penyerang, terutama yang terkait dengan Korea Utara, bahkan mencoba memasukkan malware langsung ke dalam sistem blockchain.

Pada awal Oktober, peretas Korea Utara telah mencuri lebih dari $2 miliar cryptocurrency tahun ini, menurut Elliptic. Badan intelijen mengungkapkan bahwa setidaknya sebagian dari ini bisa digunakan untuk program nuklir dan rudal negara tersebut.

Lebih banyak trader mempercayai kripto sama seperti bank tradisional

Meskipun insiden kerugian kripto terus berlanjut, kepercayaan pengguna terhadap aset digital terus meningkat. Survei terbaru dari National Cryptocurrency Association menemukan bahwa 76% peserta sekarang mempercayai cryptocurrency sama dengan, atau bahkan lebih dari, bank tradisional.

Namun, sementara kepercayaan publik terhadap cryptocurrency tidak diragukan lagi telah meningkat, banyak analis masih meragukan nilainya sebagai investasi. Corey Frayer, direktur perlindungan investor di Consumer Federation of America, menyamakan pembelian kripto dengan memasang taruhan NFL. Dia mengatakan aset-aset tersebut semua dibuat dari udara tipis dan nilainya sangat bergantung pada minat populer terhadap teknologi itu sendiri.

Amanda Fischer, COO Better Markets, juga menyatakan kekhawatiran atas tidak adanya pengawasan pasar yang mengatur investasi tradisional. Dia memperingatkan bahwa bahkan ketika ETF kripto dibeli melalui bank atau pialang, aset yang mendasarinya tetap tidak diatur. Dia meminta para trader kripto untuk: "Perlakukan investasi cryptocurrency seperti anggaran untuk taruhan olahraga atau perjudian; hanya gunakan apa yang Anda mampu untuk kehilangan."

Dia juga memperingatkan bahwa kripto adalah "honeypot yang menarik bagi peretas," mengingat betapa mudahnya dicuri dan kemudian dicuci. Setelah tahun yang bergejolak dengan eksploitasi bernilai tinggi, penurunan tajam kerugian peretasan kripto pada Oktober adalah perkembangan yang menjanjikan bagi industri; namun, masih harus dilihat apakah penurunan ini mewakili stabilitas jangka panjang atau hanya istirahat sementara.

Pikiran kripto terpintar sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Gabunglah dengan mereka.