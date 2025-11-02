Penutupan Pemerintah yang Memecahkan Rekor Menghambat Legislasi Kripto di Kongres

TLDR

Penutupan pemerintah AS dimulai pada 1 Oktober 2025 dan sudah menjadi yang terlama kedua dalam sejarah Amerika dengan durasi lebih dari 30 hari.

Jika penutupan berlanjut hingga hari Rabu, akan memecahkan rekor 35 hari yang ditetapkan oleh penutupan terlama dalam sejarah AS.

Kongres telah melewatkan beberapa tenggat waktu untuk legislasi kripto, termasuk sidang penandaan pada 20 Oktober tentang rancangan undang-undang struktur pasar.

Draf rancangan undang-undang struktur pasar dari Komite Pertanian Senat bisa menandakan kemajuan, dengan potensi sidang penandaan sekitar Thanksgiving jika penutupan berakhir.

Demokrat mungkin menghentikan tuntutan mereka untuk premi perawatan kesehatan yang lebih rendah setelah dua hakim federal memerintahkan Administrasi Trump untuk melanjutkan tunjangan SNAP selama penutupan.

Penutupan pemerintah AS yang dimulai pada 1 Oktober 2025 telah memasuki bulan kedua tanpa resolusi yang terlihat. Kongres gagal mencapai kesepakatan pendanaan sebelum tenggat waktu. Penutupan ini sekarang menjadi yang terlama kedua dalam sejarah Amerika.

Jika penutupan berlanjut hingga hari Rabu minggu depan, akan memecahkan rekor 35 hari. Rekor tersebut ditetapkan selama penutupan sebelumnya. Penutupan yang berkepanjangan ini telah menciptakan masalah bagi berbagai fungsi pemerintah dan prioritas legislatif.

Legislasi kripto telah menjadi salah satu korban dari kebuntuan politik ini. Rancangan undang-undang terkait regulasi cryptocurrency telah terhambat di Kongres sejak sebelum penutupan dimulai. Semakin lama pemerintah tetap tutup, semakin kecil kemungkinan rancangan undang-undang ini akan maju tahun ini.

Kongres telah melewatkan beberapa tenggat waktu yang ditetapkan sendiri untuk legislasi kripto. Yang terbaru adalah tanggal tentatif 20 Oktober untuk sidang penandaan tentang legislasi struktur pasar. Tenggat waktu yang terlewatkan ini telah mendorong kebijakan kripto semakin turun dalam daftar prioritas.

Waktu Semakin Menipis untuk Tindakan Legislatif

Kepala Kebijakan dan Advokasi Wintermute Ron Hammond mencatat bahwa Kongres akan menghadapi prioritas yang bersaing menjelang akhir tahun. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional adalah rancangan undang-undang pengeluaran militer yang harus disahkan dan akan diutamakan. Legislasi penting lainnya juga akan membutuhkan perhatian dari para pembuat undang-undang.

Meskipun tantangan ini, beberapa optimisme tetap ada di Washington, D.C. tentang legislasi kripto yang terhenti menjelang akhir musim panas. Draf rancangan undang-undang struktur pasar Komite Pertanian Senat adalah item berikutnya yang perlu diperhatikan. Draf ini bisa menunjukkan arah dari keseluruhan paket legislatif.

Jika para pembuat undang-undang merespons positif terhadap draf Komite Pertanian Senat, mereka bisa menjadwalkan sidang penandaan sekitar Thanksgiving. Pemungutan suara bisa menyusul segera setelahnya. Jadwal ini bergantung pada penyelesaian penutupan saat ini dan mengatasi hambatan legislatif lainnya.

Penutupan itu sendiri menjadi faktor yang mempersulit jadwal ini. Setiap hari pemerintah tetap tutup mengurangi waktu yang tersedia bagi Kongres untuk menangani berbagai masalah legislatif. Rancangan undang-undang kripto harus bersaing dengan prioritas lain untuk waktu sidang yang terbatas.

Perkembangan Politik dan Langkah Selanjutnya

Sumber yang familiar dengan politik Washington memberi tahu CoinDesk bahwa ada rumor tentang potensi pergerakan pada penutupan. Demokrat mungkin menghentikan tuntutan mereka untuk premi perawatan kesehatan yang lebih rendah dalam minggu depan atau sekitar itu. Perubahan ini bisa terjadi karena Administrasi Trump menolak untuk mendistribusikan tunjangan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) selama penutupan.

Dua hakim federal memerintahkan administrasi pada hari Jumat untuk melanjutkan tunjangan SNAP terlepas dari penutupan. Tindakan yudisial ini bisa mempengaruhi perhitungan politik seputar pengakhiran penutupan. Demokrat mungkin kurang bersedia berkompromi pada legislasi struktur pasar jika mereka dipaksa untuk mengalah pada tuntutan penutupan.

Minggu depan akan membawa pemilihan lain dengan beberapa perlombaan penting. Pemilih akan memilih perwakilan, walikota, dan gubernur di Virginia dan New Jersey. Mereka juga akan memutuskan berbagai inisiatif suara di seluruh negara bagian.

Pengadilan Banding Sirkuit Kedua akan mendengarkan banding Sam Bankman-Fried pada hari Selasa pukul 10:00 pagi ET. Tim hukumnya mengajukan banding atas hukuman dan vonis 25 tahunnya. Sidang ini akan menjadi kasus kedua yang didengar oleh panel tiga hakim pada hari itu.

Pada hari Kamis pukul 11:00 pagi ET, pengembang Samourai Wallet Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill akan dijatuhi hukuman. Mereka mengaku bersalah pada bulan Juli atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi. Sidang ini akan menyelesaikan proses hukum mereka dalam kasus ini.

Postingan Penutupan Pemerintah yang Memecahkan Rekor Menghambat Legislasi Kripto di Kongres pertama kali muncul di CoinCentral.