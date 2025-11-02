BursaDEX+
Perusahaan Bitcoin Brasil OranjeBTC Membeli Kembali Saham di Tengah Penurunan Harga Saham

2025/11/02 16:32
Perusahaan tersebut, yang terbesar di Brasil dalam jenisnya, membeli kembali hampir 100.000 saham biasa antara 27 dan 30 Oktober ketika nilai aset bersih (NAV) jatuh di bawah 1. OranjeBTC mengatakan langkah tersebut "merupakan cara yang efisien untuk meningkatkan eksposur pemegang saham terhadap bitcoin." OranjeBTC Membeli Kembali Saham Di Tengah Penurunan Harga Fakta-Faktanya OranjeBTC, perusahaan perbendaharaan bitcoin terbesar di Brasil ( […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/brazilian-bitcoin-company-oranjebtc-repurchases-shares-amid-stock-slump/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

