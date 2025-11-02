BursaDEX+
Sentimen pasar kripto tetap dalam 'Ketakutan' setelah kesepakatan Trump dengan China

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/02 14:46
Seorang analis kripto mengatakan bahwa crash pasar kripto di awal bulan ini akan dilihat kembali sebagai salah satu "hari terendah jika dilihat ke belakang."

Indikator sentimen pasar kripto yang banyak digunakan tetap berada di wilayah yang tidak pasti meskipun ada kejelasan yang lebih baik tentang hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok, setelah pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang kesepakatan perdagangan minggu ini.

Namun, beberapa analis kripto menyarankan bahwa pengumuman tersebut bisa segera memiliki dampak positif pada pasar kripto.

Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto, yang mengukur sentimen pasar kripto secara keseluruhan, mencatat skor "Ketakutan" sebesar 37 pada hari Minggu, naik 4 poin dari skor "Ketakutan" sebesar 33 pada hari Sabtu. Kenaikan kecil ini terjadi saat Gedung Putih merilis pernyataan komprehensif yang menguraikan kesepakatan perdagangan yang dicapai antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

